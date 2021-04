VIDEO/ Consilier municipal PAS, despre votarea proiectelor de decizie privind domeniul urbanistic: „Cineva creează probleme pentru a veni în campania electorală cu soluții”

Membrii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) Vasile Grădinaru și Zinaida Popa susțin că vineri, 2 aprilie, în cadrul ședinței CMC au fost votate contrar legii două proiecte de decizie ce vizează domeniul urbanistic din municipiul Chișinău.

Zinaida Popa susține că nu au existat temeiuri pentru a fi aprobat proiectul de decizie privind Planul urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista-Sarmizegetusa-Grădina Botanică. Consiliera spune că acest proiect nu conține nicio infrastructură a drumurilor și a transporturilor.

„Astăzi, la CMC, ni s-a propus un Plan urbanistic zonal care nu conține nicio infrastructură socială a drumurilor și a transporturilor. Dat fiind faptul că s-a votat acest proiect, urmează a fi construite blocuri a câte 16-20 de etaje, ca într-un final, pe un segment de 6 ari să fie construite 2000 de apartamente, unde vor locui 6400 de familii, dar, totodată, în această zonă nu sunt prevăzute locuri pentru grădinițe, locuri pentru școli, nu avem transport, nu avem cale de acces spre bulevardul Dacia. Avem doar strada Burebista care are doar două benzi, care au ieșirea spre strada Sarmizegetusa, care este foarte îngustă și mereu aglomerată (…)

Noi am verificat și am văzut că distanța până la una din instituții este de 1,5 km. De asemenea, în instituțiile cu predare în limba română, nu sunt locuri libere. Avem doar un singur liceu privat care are locuri libere. Respectiv, 2000 de apartamente cu 6400 de familii nu vor avea unde duce copiii la școală sau la grădiniță. Nu este cale de acces de la strada Burebista spre Grădina Botanica (…) Astăzi s-a votat foarte urât, cu altercații și cu rele intenții pentru cetățenii Chișinăului acest Plan urbanistic. Cineva creează probleme pentru a veni în campania electorală cu soluții. Văd că, colegii de dreapta pun umărul la aceasta”, a spus Popa.

Cât privește proiectul de decizie privind securizarea și dezvoltarea zonei Centru, consilierul PAS Vasile Grădinaru susține că vine în contradicție cu o decizie din anii trecuți a CMC.

„Este un docuemnt care a fost propus de colegii de la Platforma DA. Vreau să vă spun că nu există nimic mai la superlativ pentru mafia imobiliară care încearcă să-și legalizeze toate încălcările sale. De fapt, prin aprobarea acestui proiect de decizie, toate ilegalitățile vor fi aduse în așa-numita legalitate (..). Acest proiect de decizie vine în contradicție cu decizia nr. 22/40 aprobată de CMC. La 25 decembrie 2008, CMC a aprobat decizia 22/40 prin care s-a aprobat Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău, care constituie parte componentă a Planului urbanistic general”, a spus Grădinaru.

Ședința CMC s-a desfășurat vineri, 2 aprilie, cu pumni și îmbrânceli. În timp ce unii consilieri municipali participau la procedura de vot a unui subiect inclus pe ordinea de zi, alții se îmbrânceau și își împărțeau pumni în fața, dar și în spatele tribunei principale a sălii de ședință.

Altercațiile au pornit de la subiectul cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul străzilor Burebista – Sarmizegetusa – Grădina Botanică. Consilierii municipali PAS au încercat să blocheze procedura de votare a acestui proiect, declarând că „proiectul are aviz negativ de la CNA și evidențiază încălcări de procedură, cu riscuri de corupție”.

Consilierii PAS susțin că votarea proiectului „a avut loc contrar legii”, dar și fără ca subiectul să fie supus dezbaterilor în timpul ședinței. Totodată, consilierii mai spun că documentul propus spre aprobare „evidențiază încălcări de procedură, cu riscuri de corupție”.