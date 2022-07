Un funcționar public a demisionat și un judecător a fost recuzat, după o anchetă ZdG

În luna ianuarie a anului curent, Ziarul de Gardă a realizat o anchetă, despre funcționarii publici din Varnița, care se ocupă de perfectarea și eliberarea actelor de identitate, în special pentru persoanele din stânga Nistrului. Deși au fost vizați în mai multe dosare penale, acești funcționari au reușit, de fiecare dată, să evite o pedeapsă penală. În materialul „Instanța consătenilor: Schemele de la Varnița în „lupta” cu justiția”, publicat pe 21 ianuarie 2022, ZdG a relatat despre mai multe legături dintre persoanele implicate în acest dosar, examinat de o magistrată din aceeași localitate cu inculpații. După jumătate de an în care ZdG a continuat să urmărească cazul, au apărut primele repercusiuni în acest proces: magistrata a fost recuzată, iar unul dintre inculpați, aflat la acea oră într-o funcție publică, a demisionat.





Șeful adjunct al SEAI Bender a demisionat, după ancheta ZdG





În 22 aprilie 2019, Procuratura Anticorupție, în comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS), au luat cu asalt SSC Varnița. În urma perchezițiilor, au fost reținute cinci persoane: șefa instituției, un subaltern, doi intermediari și o persoană care și-a recunoscut vina. Aceștia ar fi implementat o schemă de extorcare a mijloacelor financiare de la persoane din stânga Nistrului, în schimbul perfectării actelor moldovenești. În rezultatul acțiunilor de urmărire penală, organele de drept anunțau că au fost depistate și ridicate mijloace bănești și alte probe cu privire la faptele investigate. Bănuiții au fost plasați în arest preventiv, iar șefa instituției a fost suspendată din funcție, dar a revenit în „fotoliu”, între timp. Aurel Cuconescu-Palii, la acea oră șef adjunct al Secției de Eliberare a Actelor de Identitate și Evidența Populației (SEAI), din Bender, cu sediul în Varnița, este unul dintre cei patru inculpați, în dosarul pornit în 22 aprilie 2019. Cuconescu-Palii ar fi avut rol de intermediar în schema de corupție deconspirată de către procurorii și ofițeri SIS.



În martie 2019, Aurel Cuconescu-Palii, aflându-se în sediul Serviciului Stare Civilă, știind cu certitudine că biroul șefei, Angela Palii, o altă inculpată în acest dosar, care, totodată, este mama lui, era liber, pentru că aceasta era plecată în concediu, a invitat în interior o altă funcționară a instituției, căreia i-a prezentat spre perfectare acte de stare civilă după seturi de documente, în lipsa persoanelor solicitante, fără înscriere prealabilă, și i-a oferit acesteia bani ce nu i se cuvin, mai exact bancnote de dolari SUA, se arată în informațiile din dosarul penal, publicate într-o sesizare depusă la Curtea Constituțională de către avocatul acestuia, prin care se solicita declararea neconstituționalității unei sintagme din Codul de Procedură Penală, respinsă ulterior ca inadmisibilă.



La câteva zile după publicarea anchetei ZdG, în care a fost vizat, Aurel Cuconescu-Palii a plecat din funcția de șef adjunct al SEAI Bender. Ulterior, „în legătură cu modificările operate în statele de personal”, acesta a activat în funcţia de specialist superior, în aceeași instituție. În 15 iunie 2022, Aurel Cuconescu-Palii a demisionat din funcție, din proprie dorință, ne-a informat serviciul de comunicare al Agenției Servicii Publice (ASP).





Cine este magistrata care a fost recuzată, după ancheta ZdG





Când dosarele funcționarilor de la Varnița au ajuns în instanță, Alexandru Bogdan a fost primul judecător care le-a examinat. Dar, în scurt timp, acesta a fost recuzat atât în dosarul în care figurează Aurel-Cuconescu Palii, precum și în acela în care era vizată Angela Palii, șefa de la Starea Civilă Varnița, dar și alți doi inculpați. Într-un final, dosarele au ajuns „pe mâna” magistratei Aurelia Pleșca, care provine din aceeași localitate cu inculpații și, potrivit oamenilor din regiune, s-ar afla în relații de strânsă prietenie cu familia Palii. În ianuarie curent, când jurnaliștii de la ZdG au ajuns în Varnița, pentru a realiza ancheta „Instanța consătenilor: Schemele de la Varnița în „lupta” cu justiția”, în primul rând, am confruntat-o pe șefa de la Starea Civilă Varnița, Angela Palii. Acesta, însă, a refuzat categoric să vorbească cu noi, interzicându-ne să o filmăm, deși ne aflam în interiorul unei instituții publice. Apoi, am mers și la Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender, situată, de asemenea, în Varnița, pentru a discuta cu judecătoarea Aurelia Pleșca. Între ușa Judecătoriei și ușa Stării Civile este o distanță de cel mult 50 de metri. Însă, abia intrând pe holurile judecătoriei, ne-am întâlnit cu grefiera magistratei, care deja cunoștea despre scopul vizitei noastre. Deși nici nu am reușit să spunem pentru ce am venit, grefiera ne-a transmis că doamna Pleșca nu ne va putea răspunde la întrebările ce privesc dosarul care ne interesează.



După publicarea anchetei ZdG, Aurelia Pleșca a mai rămas magistrată pe acest caz încă timp de patru ședințe de judecată, două dintre care au fost amânate, iar alte două – nu au avut loc. În 27 aprilie 2022, Aurelia Pleșca a fost recuzată, iar dosarul a ajuns în gestiunea judecătorului Andrei Mocanu. Din acel moment, au fost programate alte două ședințe de judecată pe acest caz, dar ambele au fost amânate. Potrivit serviciului de comunicare al ASP, Angela Palii este în continuare în postul de șefă a Serviciului stare civilă Varniţa.





„Țapul ispășitor” al descinderilor din 2019. Singurul condamnat este un intermediar care și-a recunoscut vina, pentru o mită de 10 dolari





Până în acest moment, cumulat, în cele două dosare penale, pornite după descinderile din 2019, au fost înregistrate 45 de ședințe de judecată, dar procesul încă se află la etapa de examinare a cauzei. Aurel Cuconescu-Palii este bănuit de corupere activă, în vreme ce mama acestuia, Angela Palii, pecum și ceilalți doi inculpați, sunt acuzați de corupere pasivă.



Singura persoană condamnată, după descinderile din 2019 de la SSC Varnița este Taras Șevcenco, care și-a recunoscut vina și a fost condamnat la un an de închisoare. Acesta a avut rol de intermediar în schemele de perfectare a actelor pentru persoanele din stânga Nistrului. Mai exact, pentru a grăbi acceptarea perfectării fără rând şi accelerarea procesului de eliberare a actelor de stare civilă ale persoanei interesele căreia le reprezenta, Taras Șevcenco, în mod intenționat, a dat șefei Serviciului Stare Civilă, Angela Palii, bani ce nu i se cuvin, în sumă de 10 dolari SUA (!), se precizează în sentința emisă pe numele lui Șevcenco.





Varnița nu se află la prima „abatere”





În 20 noiembrie 2013, ofițerii de la Centrul Național Anticorupție au descins la Serviciul Stare Civilă (SSC) Varnița și la Secția Evidență și Documentare a Populației din aceeași localitate. Zece persoane erau bănuite că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. Potrivit procurorilor, persoanele din stânga Nistrului, care doreau cetățenie moldovenească, erau constrânse să prezinte documente suplimentare și să plătească diverși intermediari, pentru a duce la un bun sfârșit procesul de perfectare a actelor. Cu alte cuvinte, funcționarii tergiversau, intenționat, eliberarea documentelor de identitate, cu scopul obținerii unui profit, sub formă de mită. Până la urmă, descinderile nu au adus la niciun rezultat.



„Dosarul din 2013 a fost suspendat la 8 aprilie 2016 de către procurorii PCCOCS, din motivul ca nu au fost identificate persoanele care ar putea fi puse sub învinuire. La acest moment, dosarul a fost preluat de procurorul-șef al PCCOCS pentru a verifica legalitatea deciziei în ordinea controlului ierarhic superior”, ne-a informat procurora Mariana Cherpec, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.



