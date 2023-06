Un fost director interimar al AIRM aderă la mișcarea politică a ex-deputatului PDM Eugeniu Nichiforciuc

Ion Ștefăniță, fostul director interimar al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (AIRM), anunță luni, 12 iunie, că a aderat la mișcarea politică „Respect Moldova”, creată de ex-deputatul PDM Eugeniu Nichiforciuc.

Într-un anunț pe pagina sa de Facebook, Ion Ștefăniță a declarat că „e timpul să coborâm de pe baricade și să pornim o clacă națională”.

„Mereu vă spuneam că sunt deschis spre comunicare și colaborare, mereu vă spuneam că e timpul să coborâm de pe baricade și să pornim o clacă națională. Moldova are tot potențialul pentru o dezvoltare durabilă. În acest sens am rămas acasă, în țară, și am insistat să schimb lucrurile pe domeniul meu de activitate, atât pe agenda urbană, cât și pe cea rurală. Când e unul nu-i putere, când suntem, 3, 30, 300, 3000, puterea crește. În acest sens, vă comunic, că azi, 12 iunie 2023, ader la noul proiect politic „Mișcarea Respect Moldova”. Rămân motivat și cu același crez, pentru un viitor la noi acasă. Să fie cu Doamne ajută”, a spus el pe rețeaua de socializare.