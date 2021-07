ULTIMA ORĂ/ Olga Ursu, desemnată oficial în funcția de viceprimar al capitalei. Consilier CMC, către primarul Ion Ceban: „În cazul în care va avea păreri diferite, la fel ca Victor Chironda, va fi eliberată din funcție?”

Funcția de viceprimar al capitalei pe domeniul economic va fi asigurată de Olga Ursu, șefa Cabinetului primarului general al municipiului Chișinău, ex-consiliera fostei primare interimare a municipiului Chișinău, Silvia Radu. Decizia a fost aprobată joi, 15 iulie, de către consilierii municipali în cadrul ședinței extraordinare. Funcția a devenit vacantă în luna iunie, după ce viceprimarul municipiului Chișinău, Inga Ionesii, a demisionat din funcție, în baza unei cereri personale.

„Cu 27 de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat”, a declarat președintele ședinței.

„În ceea ce privește numirea doamnei Ursu în funcția de viceprimar, este o persoană foarte profesionistă în domeniul economic. Este coparticipantă în diferite comisii pe care le-ați avut. Cred că în aceste condiții, venind din funcția de șef al Cabinetului primarului, unde a coordonat diverse proiecte, cred că putem avea încredere că va face față în acest sens. Are studiile necesare”, a declarat edilul capitalei, Ion Ceban.

În timpul examinării proiectul de hotărâre cu privire la numirea Olgăi Ursu în funcția de viceprimar, consilierul municipal de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Vasile Grădinaru l-a întrebat pe primarul capitalei ce se va întâmpla în cazul în care Olga Ursu „va avea păreri diferite, la fel ca Victor Chironda”.

„Care este domeniul de activitate al doamnei viceprimar? Am avut experiența domnului Chironda. Acea eliberare din funcție a venit după o serie de neînțelegeri. În cazul în care va avea păreri diferite, la fel ca Victor Chironda, va fi eliberată din funcție, chiar dacă a fost corectă, au va fi menținută în funcție? Ce se va întâmpla în cazul în care veți avea divergențe?”, a declarat Grădinaru.

„Eu cu domnul Chironda nu am avut păreri diferite în marea majoritate a subiectelor. Cu domnul Chironda am avut mai puține realizări pe partea de competențe. Eu am încredere în echipă și cred că, la această etapă, facem lucrurile bine”, a declarat Ion Ceban.

Anterior, Olga Ursu a exercitat funcția de consilieră al fostei primare interimare a municipiului Chișinău, Silvia Radu. Pe 4 aprilie 2018, Primăria mun. Chișinău a anunțat că Olga Rusu a fost desemnată câștigătoare a concursului pentru funcția de șef al Direcției generale finanțe.

Într-o intervenție live pe Facebook, primarul general, Ion Ceban, i-a mulțumit Ingăi Ionesii pentru munca depusă și i-a urat succes, fără să precizeze care sunt motivele pentru care aceasta și-a dat demisia, menționând că Ionesii „ar prefera ca subiectul să rămână discret”. Tot atunci, Ion Ceban a anunțat că interimatul funcției de viceprimar pe domeniul economie și investiții va fi asigurat de Olga Ursu, șefa Cabinetului primarului, specialistă în domeniul finanțelor.