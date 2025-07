Screening-ul pe Capitolul 15: energie verde, securitate, independență și investiții costisitoare

Reprezentanții Ministerului Energiei au participat, pe 10 și 11 iulie, la Bruxelles, la procesul de screening pentru capitolul 15 – Energie, ultima reuniune de acest tip din această vară. În cadrul sesiunii bilaterale, aceștia au prezentat oficialilor Comisiei Europene nivelul de pregătire al R. Moldova pentru adoptarea și implementarea acquis-ului comunitar în domeniul energetic.

În acest context, ZdG a discutat cu secretarii de stat Constantin Borosan, Carolina Novac și Cristina Pereteatcu. La întâlnire au mai participat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și ambasadoarea Daniela Morari, șefa Misiunii R. Moldova pe lângă Uniunea Europeană.

Șefa Misiunii R. Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, care participă la toate sesiunile de screening, a explicat că procesul de evaluare pe domeniul energetic este „unul dintre cele mai complexe, având în vedere legislația, directivele și regulamentele noi care sunt adoptate acum în UE”. Totodată, aceasta a subliniat că energia „este o dimensiune costisitoare, care necesită investiții majore și implică decizii politice dificile”.

„Noi trecem prin anumite crize, prin anumite realități și acestea ne mobilizează să luăm aceste decizii mult mai repede. Avem exemplul Hotărârii de Guvern pentru a asigura că nu mai procurăm gaz din Federația Rusă, lucru care coincide și cu inițiativa UE «REPowerEU», care are același obiectiv.

(…) Reuniunea de astăzi este un prilej ca experții din R. Moldova și cei ai Uniunii Europene să lucreze împreună, analizând act cu act, lege cu lege și fiecare cadru de politici, pentru a face o radiografie clară a situației. Stabilim unde ne aflăm, ce am realizat până acum și care este foaia de parcurs pentru a deveni pe deplin funcționali atunci când vom adera la Uniunea Europeană”, a explicat Daniela Morari.

În context, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a comentat pentru cititorii ZdG așa-numitele „întâlniri bilaterale” ale liderilor partidelor pro-ruse de la Chișinău cu autorități din Federația Rusă la care s-ar fi discutat „cooperare bilaterală în domeniul energetic”.

„A sta la masă cu un ministru al Energiei, într-o fotografie, nu înseamnă a negocia ceva, înseamnă susținere politică din partea Rusiei anume pentru aceste figuri politice din țara noastră. Până la negocieri este foarte mult. Noi am văzut câte au reușit ei să negocieze în ultimii 30 de ani: am fost total dependenți de o singură sursă, ceea ce ne făcea vulnerabili, șantajabili, nu aveam nicio putere de negociere. Faptul că am folosit acel gaz ieftin vine contra unui cost politic.