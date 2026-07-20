DOC Raportul de activitate al ZdG pentru 2025

2025 a fost anul recordurilor la Ziarul de Gardă: prima redacție din R. Moldova care a câștigat un prestigios premiu european, zdg.md a ajuns numărul 1 printre portalurile media, generând și cel mai mare trafic din istoria ZdG cu peste 5 milioane de utilizatori, redacția a publicat un număr record de materiale în campania electorală (1.000+), iar, într-o lume în care lumea se informează preponderent de pe rețelele sociale, site-ul a atras în mare parte trafic direct fără dependență de social media.

Toate astea s-au întâmplat într-un context destul de ostil: retragerea fondurilor americane ce au provocat o instabilitate financiară pe tot parcursul anului, dar și atacuri digitale și offline asupra redacției și a reporterilor. Conform raportului API, ZdG a fost una dintre cele mai atacate instituții media, cu 12 incidente raportate (deși, în realitate, sunt cu mai multe mai ales pe rețelele de socializare).

Cu toate acestea, echipa a continuat să-și facă munca, având planuri ambițioase pentru 2026 și viitor.

ZdG prezintă raportul de activitate pentru anul 2025. Aici găsiți informații complete despre succesele și provocările redacției, cine ne-a dat bani și ce am făcut cu ei. Lectură plăcută!

Raport Anual 2025 Compressed by Ziarul de Gardă