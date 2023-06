Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean condamnă distrugerea barajului din Kahovka

Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean condamnă distrugerea barajului din orașul Kahovka, în urma căreia mai multe localități din regiunea Herson, Ucraina, au fost inundate.

„Condamn cu fermitate distrugerea barajului din Kahovka din această dimineață. Atacarea de către Rusia a infrastructurii critice reprezintă crime de război. Domnule președinte Volodimir Zelenski, suntem pregătiți să acordăm asistență ca răspuns la inundații și să sprijinim eforturile de atenuare a impactului”, a declarat șefa statului într-o postare pe Twitter.

I strongly condemn the destruction of the Nova Kakhovka Dam this morning. Russia's targeting of critical infrastructure amounts to war crimes. President @ZelenskyyUa , we stand ready to provide assistance in response to the floods and support efforts to mitigate the impact

Și prim-ministrul Dorin Recean afirmă că R. Moldova este alături de Ucraina și este gata să ofere asistența necesară.

„Condamnăm ferm distrugerea deliberată a barajului Novaia Kahovka din regiunea Herson a Ucrainei, care pune în pericol civilii și creează noi provocări în întreaga regiune. Rusia trebuie trasă la răspundere (…)”, a spus șeful Executivului.

We strongly condemn the deliberate destruction of the Nova Kakhovka Dam in the Kherson region of Ukraine, which endangers civilians & challenges the entire region.



Russia must be held accountable.



We stand with Ukraine & are ready to provide the needed assistance.