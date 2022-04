Premierul României: Nu am recomandat și nu recomandăm cetățenilor români să părăsească R. Moldova

Premierul României, Nicolae Ciucă, a declarat vineri, 29 aprilie, că România nu recomandă cetăţenilor români să părăsească R. Moldova, precizând că în acest moment nu este cazul pentru o astfel de decizie, transmite agenția de presă de peste Prut, Agerpres.

„La nivelul Ministerului de Externe şi al Guvernului am efectuat analiza indicatorilor care ar putea să genereze o astfel de decizie. Nu este cazul în acest moment, nu am recomandat şi nu recomandăm cetăţenilor români să părăsească R. Moldova. (…) Am discutat (cu premierul Bulgariei – n.r.) această problemă şi în bilateral, şi aşa cum a rezultat a fost vorba despre o decizie mai mult tehnică şi, desigur, argumentul ar fi cel legat punctual de Transnistria, dar suntem convinşi că, aşa cum a precizat domnul prim-ministru, odată cu reanalizarea indicatorilor care pot să genereze o astfel de decizie, probabil vom avea o comunicare punctuală”, a spus Nicolae Ciucă, în conferinţa de presă comună cu omologul bulgar, Kiril Petkov, şi comisarul european pentru Transport, Adina Vălean, desfăşurată la Palatul Victoria de la București.