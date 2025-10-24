Noul Guvern, fără Sergiu Lazarencu. „Voi continua din postura de deputat”

Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului din Guvernul Recean, nu se va regăsi în următoarea garnitură guvernamentală. Lazarencu va reveni în „postura de deputat în Parlament, responsabil de domeniul mediului – aceasta va fi o continuitate a eforturilor pe care le-am depus aici, la Minister”, a anunțat ministrul astăzi, 24 octombrie 2025, într-o conferință de presă de totalizare a activității Ministerului Mediului din ultimii patru ani.

Astăzi, 24 octombrie 2025, Ministerul Mediului a susținut o conferință dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani.

Conferința s-a încheiat cu anunțul ministrului despre „planurile de viitor”.