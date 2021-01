Detalii despre cei trei miniștri interimari care conduc, din 1 ianuarie 2021, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și cel al Economiei

Din 1 ianuarie 2021, după demisia Guvernului, premierul Ion Chicu nu mai asigură interimatul funcției. Odată cu el au plecat din Guvern ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, ministrul Economiei, Anatol Usatîi și Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătății, muncii și Protecției Sociale.

La ministerul Finanțelor, ministru interimar din 1 ianuarie 2021 este Tatiana Ivanicichina, secretar de stat. Vedeți, mai jos, CV-ul său, conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor.



Tatiana Ivanicichina

La 20 noiembrie 2019, prin Dispoziția Guvernului Republicii Moldova, Tatiana Ivanicichina a fost numită în funcţia de Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor.

Data şi locul naşterii: 09 mai 1987, or. Moscova, Federaţia Rusă

Studii:

2014 – 2015: Columbia University, School of International and Public Affairs, US, master în administrare publică în cadrul Programului Managementul politicilor economice;

2009 – 2011: Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea „Investiţii şi pieţe de capital”, magistru în ştiinţe economice;

2006 – 2009: Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea „Finanţe şi bănci”, licenţiată în ştiinţe economice.

Experienţă profesională:

2017 – 2019: Secretar de stat al Ministerului Finanțelor;

2016 – 2017: Șef al Direcţiei generale sinteză bugetară;

2015 – 2016: Şef adjunct al Direcţiei generale datorii publice, şef al Direcţiei finanţare externă şi datorii;

2012 – 2014: Şef al Serviciului de monitorizare şi evaluare din cadrul Direcţiei generale datorii publice;

2010 – 2011: Consultant al Serviciului de monitorizare şi evaluare din cadrul Direcţiei generale datorii publice.

Stagii profesionale: în Austria, SUA, Slovenia, etc.

Diplome şi premii:

2017: Diploma Guvernului de gradul I, acordată de Guvernul Republicii Moldova;

2013: Diploma Guvernului de gradul II, acordată de Guvernul Republicii Moldova;

2012: Panoul de onoare al Ministerului Finanţelor;

2011: Diplomă de onoare, acordată de Ministerul Finanţelor.

Limbi vorbite: Româna, Rusa, Engleza, Spaniola, Germana.

La ministerul Economiei interimatul va fi asigurat de Mihail Lupașco, și el secretar de stat din noiembrie 2020.

Mihail Lupașcu

Nume Lupașcu Prenume Mihail Data și anul nașterii 20 mai 1970

Studii

2018 – 2021 Doctorand – Academiei de Administrare Publică, Chișinău 2016 – 2018 Masterat – Management Public, Academiei de Administrare Publică, Chișinău 1990 – 1995 Universitatea Tehnică a Moldovei , Facultatea: „Construcții Industriale și Civile”, Chișinău 1985 – 1990 Colegiul Industrial şi de Construcţii, Chişinău

Experiență profesională

Noiembrie 2020 – prezent

Secretar de stat, Ministru al Economiei și Infrastructurii Martie 2020 – noiembrie Șef, Direcției Urbanism, Construcții și Locuințe a Ministerul Economiei și Infrastructurii Noiembrie 2019 – martie 2020 Secretar de stat, Ministru al Economiei și Infrastructurii 2017 – noiembrie 2020 Șef, Direcției Urbanism, Construcții și Locuințe a Ministerul Economiei și Infrastructurii 01.08.2018 –07.10.2017 Șef, Direcție Locuințe a Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

03.05.2016 –01.08.2017 Consultant Superior, Direcția Arhitectură, Proiectări, Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

La ministerul Sănătății, interimatul va fi asigurat de Tatiana Zatîc.

Tatiana Zatîc/foto: ipn.md

Ea este singura dintre cei trei miniștri interimari care nu deținea anterior funcția de secretar de stat. Zatîc este, conform informațiilor publice, şefa Direcţiei politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare din cadrul Ministerului Sănătăţii. Pe site-ul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu există un cv publicat cu noua ministră interimară a Sănătății.