Deputații merg în vacanță. Cum a fost sesiunea de primăvară-vară?

Deputații se pregătesc de vacanță. Se va întâmpla „în cel mult 3 săptămâni, deși nu este exclus ca majoritatea parlamentară să grăbească data vacanței pentru a zădărnici demiterea Guvernului Chicu, după ce PPDA a semnat marți moțiunea de cenzură”, a declarat pentru ZdG președintele fracțiunii, deputatul Alexandru Slusari. Ce va prevala: demiterea guvernului sau vacanța? În timp ce unii parlamentari declară că sunt deja cu gândul la odihnă, alții susțin că nu vor merge în vacanță, pentru că au foarte mult de lucru.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor 50×50

A fost cel mai prost exemplu de activitate parlamentară de la 1990 încoace. Îmi pare rău să spun asta, dar așa e. Partidele parlamentare au apelat la practici de activitate prin care s-au discreditat și au discreditat în cel mai rău hal și instituția parlamentară. Aveam o instituție prezidențială compromisă, acum o avem și pe cea parlamentară. Lumea este foarte descurajată de tot acest bâlci, cu traseisme, acuzații de vânzare, cumpărare, sechestrare a deputaților, răfuieli, amenințări cu procurori etc… Cel mai greu de înțeles știți ce e? Că și cei care au acuzat cazuri de cumpărare a deputaților, inclusiv președintele Dodon, și deputații care au fost învinuiți că s-au vândut ori s-au lăsat cumpărați, nu au apelat în instanțe. Întrebarea e: de ce? Cât ține de guvern. Guvernul trebuie demis, dar cu cine? În Parlament nu există o majoritate care să facă acest lucru. Da, moțiunea de cenzură poate face un curent de opinie în jurul faptului că Guvernul nu își face treaba, dar nu și mai mult.

Tudor Deliu, președinte PLDM

Noi nu am avut încă în R. Moldova un Parlament mai incompetent, care s-a dedat nu bătăliilor pentru interesele societății, ci pentru propriile interese și imagini. Ceea ce a făcut Parlamentul și în sesiunea asta, și în cea trecută, este un joc de-a politica. Prostituție politică și foarte multe speculații. Și în cazul cu demiterea Guvernului Chicu, la fel. Suntem în an electoral și, evident, fiecare încearcă să intre în alegeri pe cal alb. Dar în toate trebuie să existe o claritate și o finalitate. În cazul moțiunii PPDA, întrebarea este: demis de către cine și cu cine? Și a investi un nou guvern, iarăși: de cine și cu cine? Eu nu am nici o simpatie pentru Guvernul Chicu, dar atât timp cât nu avem un răspuns clar la aceste întrebări, care e rostul să abordăm problema? Chiar crede PPDA că PDM va vota împotriva propriilor miniștri din Guvernul Chicu? Dacă nu, atunci care-i sensul moțiunii de cenzură?

Valentin Krîlov, analist politic

Sesiunea de primăvară-vară a fost așa, după cum este și clasa noastră politică. Nimic bun. Nimic serios. Nici în relațiile externe, nici în relațiile interne. Haos, dezordine și populism. Ceea la ce suntem martori că se întâmplă după ultimele alegeri parlamentare (dar de fapt fenomenul e mult mai vechi, de cel puțin 10 ani), are o singură explicație: clasa noastră politică e în mare criză. Clasa noastră politică nu se mai supune regulilor stabilite de lege. În R. Moldova, alegerile devin tot mai puțin libere și corecte, chiar dacă observatorii declară de fiecare dată contrariul. La prima etapă, sunt cumpărați alegătorii, iar la etapa a doua sunt cumpărați deputații. Astea nu mai sunt alegeri. Ce siguranță avem că prezidențialele din toamnă nu vor fi trucate? Vizavi de Guvernul Chicu și de moțiunea de cenzură. A pune problema demiterii e una. A-l demite – e cu totul altceva. Opoziția nu are voturile necesare. Ceea ce face PPDA e PR politic într-un an electoral.

Tatiana Badan, primara s. Selemet, Cimișlia

Noi, cei din guvernarea locală, am avut așteptări mult mai mari și cu totul altele decât ceea ce s-a întâmplat să vedem în acest Parlament. Nu intrigi, nu lupte politice, ci legi și proiecte de legi în susținerea și consolidarea autonomiei locale. Sunt numeroase probleme la nivel local, din cauză că există multe acte birocratice care ne blochează activitatea și complică viața oamenilor. Am avut speranța că lucrurile se vor schimba, după ce, în iunie, dl Chicu declara ca fiind „imperativă” reforma administrativ-teritorială, dar ceva nu i-a convenit dlui Dodon. Și toate au rămas pe vechi… Vacanța deputaților? Nu cred că e timp pentru vacanță. Au fost două luni de stare excepțională în care Parlamentul nu a lucrat. Toată lumea e în pandemie. Există țara și grijile țării sunt mai importante ca orice.