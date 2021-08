Declarațiile președintei Sandu în legătură cu prechezițiile efectuate de PCCOCS în clădirea atribuită lui Platon

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că în cadrul descinderilor efectuate de ofițerii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), pe 7 iulie, curent, la un sediu atribuit controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, ofițerii PCCOCS au decis să nu confiște calculatoarele care au fost găsite în momentul descinderilor „înainte ca să se documenteze ce se află în acestea”.

Șefa statului spune că ofițerii PCCOCS au confiscat doar două telefoane în timpul descinderilor, aceștia menționând că „calculatoarele nu au treabă cu obiectul investigației”.

În același timp, PCCOCS a decis că calculatoarele care au fost depistate la locul crimei nu trebuie să fie confiscate, zicând că ele nu au treabă cu obiectul investigației, înainte ca să se documenteze ce se află în acestea și ca să poată într-adevăr să facă această concluzie: are sau nu are treabă conținutul acestor calculatoare cu obiectul investigației. Am văzut ineficiență din partea organelor Procuraturii în raport cu subiectul pe care l-am discutat. Am exprimat încă o dată îngrijorarea pe faptul că nu se avansează pe anchetarea dosarelor de corupție mare”, a spus Maia Sandu.