De ce Moldova trebuie să aleagă calea europeană, alături de o Românie fără hoție (P)

De ani buni, moldovenii, la fel ca românii, au luat drumul pribegiei. Mânați de nevoi și de lipsa de perspective au lăsat în urmă bunei, copii, au plecat strângând în suflet lacrimi și dor. Dar cu speranța că despărțirea va fi scurtă, că în șase luni, un an, maxim doi vor veni acasă și nu vor mai pleca. Au trecut probabil de atunci trei, patru, cinci sau poate mult mai mulți ani. Unii și-au dus copiii cu ei, alții nu au mai găsit buneii în poartă așteptându-i. Prea mulți ani departe de cei dragi.

Republica Moldova a ales drumul către Europa

Ne aflăm în an de alegeri atât pentru Moldova cât și pentru România. În noiembrie, Republica Moldova a ales drumul către Europa, după ce moldovenii din Diaspora au ieșit la vot, poate cu același dor strâns în suflet, în număr record, oferind un exemplu de mobilizare. Firesc, românii din Diaspora le-au stat alături – am tremurat de emoție pentru ei, i-am îndemnat la vot, le-am arătat că suntem frați oriunde ne-am afla. Și, mai ales, am plâns cu ei de fericire când Maia Sandu a câștigat. Din 15 noiembrie, drumurile României și ale Republicii Moldova par mai apropiate.

Pe 5 și 6 decembrie e rândul României să-și aleagă drumul

România traversează o criză sanitară gravă accentuată de haos administrativ, de impostură politică și de hoția generalizată care ne-a mâncat resursele necesare modernizării țării. Vechile partide au eșuat. După 30 de ani, nu mai avem așteptări de la ele. Dar nici nu putem să le mai suportăm minciunile și incompetența.

Majoritățile politice din Parlament creează și apără mecanismele hoției, iar România a ajuns să fie ca o mașină cu rezervorul spart – acum faci plinul, peste 15 minute rezervorul e aproape gol. În stilul ăsta, nu ajungi prea departe. Știm prea bine cine ne tot găurește rezervorul de 30 de ani încoace.

Avem nevoie de o schimbare radicală a modului în care se guvernează România.

Cei mai mulți dintre noi ne dorim o Românie fără hoție. O Românie curată în care să ne întoarcem nu numai în concediu, o dată pe an, ci o Românie în care să putem să ne întoarcem pentru totdeauna.

România nu mai are nevoie de promisiuni, ci de un plan.

Alianța USR PLUS are o viziune pentru România, cu angajamente ferme pentru un nou mod de a guverna: curat, profesionist și în interesul oamenilor.

Viziunea noastră este să construim, în sfârșit, acea Românie fără hoție. Fără sinecuri și fără privilegii pentru aleși. Fără imunități și fără pensii speciale. Fără atentate la păduri și la mediul înconjurător. O Românie administrată cu competență și cinste.

O Românie dreaptă, modernă și dezvoltată și care să învețe, alături de cetățenii ei, să se reinventeze după un moment de criză fără precedent pentru generația noastră. Avem nevoie de o Revoluție a bunei guvernări.

Radu Mihail, candidat USR PLUS la Senat: „Chiar dacă istoria nu a fost cea mai corectă cu teritoriul dintre Prut și Nistru, totuși au demonstrat că țin la valorile democratice și au îndepărtat susținătorii hoției. Acum e rândul celor de la București să plece. O Românie fără hoție înseamnă autostradă până în Moldova și înseamnă susținerea fiecărui cetățean din Republica Moldova.”

Alianța USR PLUS este singura forță politică cu adevărat capabilă să facă schimbarea în bine. Este forța care NU a participat la hoțiile ultimilor 30 de ani. Care a apărat legile justiției atât în stradă cât și în Parlament.

Care apără votul în secțiile din Diaspora și care a luptat ca românii din străinătate să poată vota în condiții bune.

Forța politică a cărei primari, într-o lună de activitate, au demarat deja dotarea spitalelor, transparentizarea cheltuielilor, concursuri pe bune pentru posturile libere și proiecte pentru atragerea de fonduri europene.

Și singura care face ce spune: care a susținut cu adevărat inițiativa cetățenească „Fără Penali în Funcții Publice” și desființarea pensiilor speciale.

Împreună către Uniunea Europeană

Consolidarea rolului jucat de România în parcursul european al Republicii Moldova este o parte determinantă a viziunii USR PLUS în politica externă.

Una dintre măsurile la care ne angajăm este acordarea cetățeniei române, în ritm susținut, cetățenilor din Republica Moldova.

Prin simplificarea procedurilor, vom reduce timpul de așteptare la maximum patru luni, cetățenia urmând a fi obținută pe baza unor acte reale și a unui test simplu de limba română.

Ne dorim ca Moldova și România să stea cât mai aproape una de alta, așa cum stau frații și surorile dintr-o familie, și să parcurgă împreună drumul european. De aceea, programul USR PLUS cuprinde puncte clare și pentru cetățenii din Moldova:

● Crearea unui departament trans-ministerial coordonat de MAE, care să ducă la accelerarea cooperării cu Republica Moldova;

● Sprijinirea Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană în așa fel încât lucrul acesta să se finalizeze înainte de 2030;

● Crearea unui grup de lucru al Comisiei Europene pentru Moldova, care să susțină implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova;

● Accelerarea acordării cetățeniei române;

● Programe transfrontaliere, artistice și culturale, dinamizarea schimburilor de experiență între elevi, studenți și profesori;

● Facilitarea accesului la învățarea limbii române prin sporirea accesului la media și la cărți în limba română

● Crearea unui Fond pentru Democrație în Republica Moldova care să sprijine dezvoltarea societății civile și a presei libere.

Dacă și tu îți dorești o Românie fără hoție, ieși la vot în 5 și 6 decembrie și votează Alianța USR PLUS! Poziția 4 pe buletinul de vot.

