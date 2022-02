Am citit scrisoarea Verei Ursu, din Pitușca, Călărași, întitulată „Trăim în țara lui Papură-Vodă, unde nu-i economie, medicină, educație, dar mai ales justiție”, publicată în ZdG pe data de 13 ianuarie 2022. Ce să spun? E o realitate tristă, pe care o simte fiecare dintre noi. Asta m-a și motivat să vă scriu.

„Sunt vârstnic, dezamăgit de trecut, dar care mai speră într-un viitor mai bun. Sunt născut după război, pe timpul lui Stalin, am absolvit școala din sat pe timpul lui Hrușciov, iar la studii și la armată am mers pe timpul lui Brejnev. În epoca în care, an de an, în Piața Roșie de la Moscova aveau loc funeraliile liderilor URSS, eu aveam deja familie, copii și un loc de muncă. Începeam să mă deprind cu acele realități. Doar tatăl meu se revolta mereu și numea puterea sovietică drept putere a hoților și a lingușitorilor. Trăiam concomitent în două lumi contradictorii: la televizor vedeam cum se produc tot felul de bunuri pentru populație, iar când ajungeam la magazin, vedeam rafturi goale. Presa ne relata zi și noapte despre eforturile conducătorilor care ca și cum luptau pentru pace și pentru bunăstarea noastră. Zilnic eram informați că degrabă se va prăbuși capitalismul „putred și fără față umană, care ne împiedică să avem un trai mai bun”.

Nu s-a întâmplat așa. În locul capitalismului, s-a prăbușit URSS. A fost ceva firesc, deoarece un stat întemeiat pe minciună, frică și nedreptate nu putea exista veșnic. După declararea Independenței, am sperat că și noi ne vom edifica viața după modelul statelor baltice. Mă întreb astăzi: de ce nu am reușit și noi ca și ei? Părerea mea e că educația i-a ajutat pe baltici să-și păstreze identitatea și valorile neamului, transmise din generație în generație. Deseori îmi amintesc de o întâmplare ce ține de sfera educației. La începutul anului 1996, mă aflam la o rudă, Zinaida Strugaru, care, deși era pensionară, continua să muncească la școala medie din Puhoi, Ialoveni. Tot atunci, o fostă colegă de facultate, din raionul Dondușeni, venise în ospeție să-și vadă prietena. Am memorat spusele învățătoarei de la Dondușeni:

„Zinică dragă, să nu cedezi niciodată în fața elevilor șmecheri, care nu învață, dar se vor promovați. Astăzi regret că, la timpul potrivit, nu am fost obiectivă, nu am procedat corect și astfel am ajuns ziua în care fostul meu elev, Andrei Sangheli, mă „mulțumește”, îmi achită salariul cu șase luni întârziere, oferindu-mi produse cu termen expirat”.

Acești indivizi șmecheri, produs al educației sovietice, au reușit în primii ani de independență să-i înlăture pe cei din Primul Parlament, care nu acceptau compromisuri cu onoarea și demnitatea. Băieții deștepți, care în studenție visau să devină „politruci”, au reușit să ne convingă să dăm votul agrarienilor și comuniștilor, lui Plahotniuc și Dodon, până am ajuns „stat capturat”, în care nu-i economie, medicină, educație, dar mai ales justiție, vorba profesoarei din Pitușca.

Sărmanii oameni care au nimerit în situații grele și care suferă din cauza pandemiei și a creșterii prețurilor sunt disperați și își pierd răbdarea, și pot fi folosiți pentru a genera haos și proteste

Guvernarea aleasă de cetățeni în iulie 2021 a nimerit, din nefericire, în condiții foarte grele, provocate de pandemie și de criza energetică globală, iar la aceasta se adaugă moștenirea dezastruoasă a fostelor guvernări, furtul miliardului, instituții nefuncționale, corupție și sărăcie.

Cei care au creat acest dezastru, Plahotniuc, Șor, Dodon, Platon și alți meșteri ai „schemelor”, dispun de mari resurse financiare și mediatice, le vor folosi pentru discreditarea guvernării. Sărmanii oameni care au nimerit în situații grele și care suferă din cauza pandemiei și a creșterii prețurilor sunt disperați și își pierd răbdarea, și pot fi folosiți pentru a genera haos și proteste. Am observat în ultimele zile cum simpatizantele lui Dodon și Șor din cartierul nostru au devenit foarte active, de parcă am fi în perioada electorală. Ele încearcă să convingă lumea că noua guvernare e vinovată de scumpirea gazelor, deoarece nu se comportă cum ar fi trebuit cu Rusia, că de acolo vin gazele, de parcă Rusia, cu aspirațiile sale imperiale, ne-ar dori binele, fără vreo recompensă.

Eu sunt pensionar. Primesc o pensie mică și am numeroase probleme, ca și alți cetățeni, dar consider că și în această situație grea trebuie să fim cumpătați, să avem discernământ, să cântărim orice pas. Acum de noi depindem dacă le permitem sau nu “băieților șmecheri” să revină la scheme ori rezistăm și nu acceptăm momeala lor din „culioace negre”. În același timp, cerem guvernării să fie onestă cu noi, să fie transparentă, să distrugă schemele prin care se fură banii publici, să readucă încrederea cetățenilor în actul de justiție, să elimine birocrația din instituțiile statului și să plaseze educația la loc de cinste, altfel riscăm să dispărem ca și neam. Educația de calitate e singura care poate oferi societății specialiști competitivi, care ne-ar asigura supraviețuirea.”

Leonid Litra, pensionar, Chișinău

