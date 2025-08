21 de ani de curaj jurnalistic. De ce Ziarul de Gardă? Vocile din interiorul echipei ZdG

21 de ani de existență înseamnă mii de anchete, ore întregi de documentare și nenumărate riscuri asumate. Ziarul de Gardă a fost și rămâne un loc aparte pentru cei care cred în jurnalismul de investigație. Jurnaliștii noștri, care semnează anchetele, reportajele, știrile pe care le citiți în fiecare săptămână în ziar sau zilnic pe site, explică ce i-a motivat să vină la ZdG, dar și ce îi inspiră să rămână.

Alina Radu, directoare și fondatoare a Ziarului de Gardă: ZdG a fost creat pentru că ne-a lipsit. Cu 21 de ani în urmă, lipsea jurnalismul de investigație și colcăia corupția. Dar nu doar nouă, reporterilor, ne-a lipsit o redacție de investigații în care domină libertatea de expresie și servirea interesului public. Uitându-ne la cât de armonios și constant a crescut comunitatea de cititori, devine clar că o redacție ca ZdG a fost o necesitate pentru cetățeni. Acum e important să o ținem activă mai departe, căci perioada e complicată, iar jurnalismul bun are nevoie de susținere.

Aneta Grosu, ombudsmană a cititorilor și cofondatoare a ZdG: Valentin Gologan, Lilia Neagu, Asea Andruh, Maria Lupașcu, Ala Boboc, Iurie Crăciuneac, Marian Macovei, Ion Mărgineanu, Nicolae Mătcaș… ZdG mi-a oferit posibilitatea să cunosc și să mă inspir de la acești și alți foarte mulți oameni, fără de care eforturile jurnalistice depuse pe parcursul anilor nu ar fi avut vreun rost.

Victor Moșneag, redactor-șef: Pentru mine, Ziarul de Gardă e locul unde m-am format ca om, locul unde am crescut și unde am învățat atât de multe lucruri, încât nu-mi ajunge o zi ca să le enumăr, locul unde am cunoscut foarte mulți oameni absolut minunați, cu valori și visuri comune, care, zi de zi, indiferent unde se află, încearcă să facă R. Moldova un loc mai bun. Mulți dintre cei care nu mai sunt acum la Ziarul de Gardă au rămas cu multe dintre valorile însușite aici și continuă să le valorifice acolo unde sunt.

De ce ZdG? Pentru că aici este mai multă libertate decât oriunde, pentru că avem idei și valori comune. Dacă nu era ZdG, cred că azi R. Moldova nu era acolo unde este – un stat democratic și candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu o societate preponderent sănătoasă, care tinde mereu spre mai bine. Miile de articole publicate în cei 21 de ani de ZdG au contribuit, esențial și iremediabil, la formarea unei societăți care, în marea ei parte, nu iubește politicienii și funcționarii corupți, mincinoși și avari, și care vrea libertate, integritate, prosperitate și o țară fără corupție.

Olga Bulat, redactoare-șefă adjunctă: Cum o pasăre nu poate zbura fără aripi, la fel și o țară nu poate să se dezvolte fără acces la informație, fiind străpunsă de corupți și îngenuncheată de cei însetați de putere. Fiind mereu cu mâna pe pulsul actualității, scriind constant despre atrocitățile războiului, elucidând și problemele din țara noastră, misiunea Ziarului de Gardă este să informeze corect.

Amenințările, atacurile verbale, dar și fizice, în cei 21 de ani de existență a ZdG, nu au putut opri misiunea noastră de a spune adevărul și a da voce celor care nu sunt auziți. Acest fapt mă convinge, din nou, că sunt acolo unde trebuie să fiu.

Anatolie Eșanu, șeful departamentului video: Nu poate exista o societate liberă fără o presă liberă. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă contribuie la această libertate cu fiecare știre sau investigație publicată. De asta am ales ZdG – pentru a avea și a dărui și celorlalți din jur libertate.

Natalia Zaharescu, reporteră de investigații: La Ziarul de Gardă, în fiecare zi este Ziua Libertății Presei, pentru că în fiecare zi, jurnaliștii ZdG dau dovadă de corectitudine, dedicație, creativitate și pasiune pentru meseria pe care o fac. La ZdG, fiecare zi este o lecție de jurnalism și o lecție de democrație. Și este o mare satisfacție să fiu parte a acestei echipe, care a arătat că poate să fie flexibilă și să se adapteze noilor tehnologii și tendințe media de-a lungul celor 21 de ani de activitate, fără să trădeze principiile de bază ale presei independente.

Vasile Ursachi, reporter: Pot spune că exemplul ZdG, investigațiile care au fost publicate, au fost catalizatorul meu pentru a veni în jurnalism. Modelele care inspiră sunt cea mai bună motivație pentru orice tânăr, iar ZdG tocmai reprezintă acel model.

Felicia Ganev, reporteră: Pe diploma de absolvire a facultății de jurnalism era scris un îndemn care mi-a rămas în minte: „Lucrați pentru cauză, nu pentru aplauze.” La ZdG, asta facem în fiecare zi. Ne facem meseria cu dedicație și curaj, chiar dacă, de multe ori, răspunsul nu e recunoștința, ci tăcerea, presiunea sau ura. Și totuși, nu ne oprim. Pentru că nu ne-am ales meseria ca să fim plăcuți, ci ca să spunem adevărul.

Gabriela Munteanu, reporteră: Accesul liber la informație stă la baza unei societăți sănătoase. Indiferent de situațiile neplăcute prin care pot trece jurnaliștii, satisfacția de a oferi publicului informația de care are nevoie face să merite efortul. ZdG promovează valorile unei societăți libere și informate, iar să fii parte din comunitatea ZdG înseamnă și un angajament față de aceste valori.

Alina Vlas, reporteră: Ziarul de Gardă este definiția libertății. Aici orice angajat are libertatea de a-și spune opiniile și ideile, aici discutăm totul împreună, analizăm și luăm o decizie privind orice subiect pe care cititorii îl găsesc pe site sau în ziar. Am ales ZdG pentru a face parte dintr-o echipă curajoasă, care nu ține cont de puterea de la guvernare, președintele țării sau comentariile pline de ură pentru a scoate adevărul la suprafață. Jurnalismul este meseria care deranjează pe oricine când pui întrebări prea multe, dar bucură pe fiecare când arăți un adevăr ascuns de cineva.

Daniela Mihalachi, asistentă colectare fonduri: Să lucrez la Ziarul de Gardă a fost un vis devenit realitate. Împărtășim aceleași valori, aceeași misiune de a spune adevărul, de a avea impact și de a contribui la o societate democratică acasă.

Rodica Corețchi, corectoare: Nu m-aș fi angajat niciodată la o instituție media care promovează falsuri sau narațiuni străine. La Ziarul de Gardă, știu că munca mea contribuie la informarea obiectivă a cetățenilor, la demascarea corupției și soluționarea unor probleme comune sau individuale ale cetățenilor.