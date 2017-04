Un weekend al Diasporei – Offline „Adoptă un vot”

Mar­ca­sem în calen­dar ziua de 18 mar­tie, pen­tru Offline-ul „Adop­tă un Vot”, cu mai bine de o lună mai devre­me, după ce efec­tu­a­sem înre­gis­tra­rea și achi­ta­sem taxa de 100 de euro, pen­tru mine și pen­tru soț. Am găsit în gri­ja cui vom lăsa copi­ii, soțul și-a amâ­nat cur­sul pe care îl avea chiar în acea sâm­bă­tă, am pre­gă­tit totul și am fixat deș­tep­tă­to­rul să sune la ora 6. M-am tre­zit, totuși, la 4.39, fiind prea agi­ta­tă, ini­ma bătându-mi mai tare decât ace­le cea­sor­ni­cu­lui. Am ajuns așa cum pla­ni­fi­ca­sem, dru­mul nu a fost deloc com­pli­cat și nici atât de cos­ti­si­tor în com­pa­ra­ție cu cei care urmau să vină din SUA, Can­a­da, Rusia, R. Mol­do­va sau Româ­nia. Emo­ți­i­le erau mari, la fel ca şi bucu­ria de a vedea atâ­tea fețe, cunos­cu­te ante­ri­or doar vir­tu­al, pen­tru pri­ma dată în lumea rea­lă.

Oda­tă aju­nşi, ne-am sim­țit ime­di­at ca aca­să, lumea era foar­te comu­ni­ca­ti­vă, zâm­bi­toa­re și atât de des­chi­să, că îmi venea să îi cuprind pe toți. În cei 13 ani ai mei de stră­i­nă­ta­te, nu prea am mai întâl­nit atâ­ta opti­mism, soli­da­ri­ta­te și bună­vo­in­ță prin­tre mol­do­ve­ni. De mul­te ori, pe par­cur­sul zilei, mi s-a plim­bat ace­la­şi gând prin min­te: „Doam­ne, câtă lume fru­moa­să, inte­li­gen­tă şi des­chi­să! Dar dacă eram cu toţii aca­să, oare cum avea să fie?”

Ele­na Dra­ga­lin, Anas­ta­sia Con­druc, Cris­ti­na Ţara­no­vi­ci, Lud­mi­la Furt­u­nă, Andrei Bolo­can, Pasha Par­fe­ni, Cătă­lin Josan, Cristina-Rodica Sibo­va, Nata Sco­bi­oa­lă – toți pri­e­te­ni vir­tu­a­li, pe care nu-i văzu­sem nici­o­da­tă în via­ță, se plim­bau cumin­ți și zâm­bă­reţi pe holu­ri­le Hote­lu­lui Rus­sott. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat oame­ni de toa­te vâr­ste­le şi ocu­pa­ţi­i­le, de la stu­den­ți și sim­pli mun­ci­to­ri până la avo­ca­ți, eco­no­miș­ti, jur­na­li­ş­ti și antre­pre­no­ri. S-a vor­bit spon­tan, într-o româ­nă fru­moa­să și cla­ră.

Am aflat mul­te lucru­ri în cadrul întru­ni­rii: des­pre cât de efi­cien­tă este legea la noi, cum a fost în cazul Dosa­ru­lui Dias­po­rei, des­pre cum fun­cţio­nea­ză sis­te­mul ener­ge­tic şi cel elec­to­ral, des­pre pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă pre­sa inde­pen­den­tă zi de zi şi, cu păre­re de rău, des­pre îngri­jo­ră­ri­le faţă de Mol­do­va, care au cres­cut şi mai mult. Zme­ul cu mai mul­te cape­te, pe care-l învi­nu­iam de toa­te pro­ble­me­le, s-a dove­dit a fi o cara­ca­ti­ţă gigan­ti­că.

Am fost anu­nţa­ţi din timp des­pre cre­a­rea a șase gru­pu­ri de lucru. Fie­ca­re şi-a ales ce îl inte­re­sea­ză mai mult sau la ce se pri­ce­pe mai bine, pen­tru a lucra cât mai pro­duc­tiv. Une­le gru­pu­ri for­ma­te pe Face­bo­ok cu câte­va săp­tămâ­ni mai devre­me de Offli­ne s-au pre­zen­tat la întru­ni­re cu un plan de lucru deja alcă­tu­it, cu idei, pro­iec­te, chiar şi cu o Plat­for­mă de crow­d­fun­ding în cazul gru­pu­lui Social/Caritate. La sfâr­șit, s-a scris o Rezo­lu­ţie, în con­tex­tul căre­ia fie­ca­re din aces­te gru­pu­ri şi-a pro­pus să lucre­ze în con­ti­nu­a­re pen­tru a apli­ca în prac­ti­că solu­ţi­i­le găsi­te în cadrul Offline-ului.

Şi dacă pen­tru unii reve­la­ţia zile­lor de 18-19 mar­tie a fost pre­zen­ța par­ti­ci­panţi­lor din Rusia, Olan­da sau Româ­nia, pen­tru mine a fost pre­zen­ța tine­ri­lor în gene­ral, tine­ri şco­li­ţi în afa­ra R. Mol­do­va, culţi, cura­joşi, deter­mi­na­ţi şi gata să con­tri­bu­ie volun­tar pen­tru Mol­do­va. Altă des­co­pe­ri­re pe care am făcut-o la Offli­ne sunt Sil­via Zaha­ria, Lud­mi­la Furt­u­nă şi Tatia­na Noga­i­lîc, împre­u­nă cu aso­ci­a­ţi­i­le lor, doam­ne care, în afa­ra ser­vi­ci­u­lui şi gri­ji­lor fami­li­a­le, îşi sacri­fi­că tim­pul, ener­gia, dese­o­ri şi banii pen­tru bin­e­fa­ce­ri în folo­sul cona­ţio­na­li­lor noş­tri.

Con­clu­zia mea de după întru­ni­re e că sun­tem foar­te mulţi cei căro­ra le pasă de ce se întâm­plă aca­să, exis­tă voinţă şi altru­ism pen­tru a aju­ta ţara, avem cu cine o face şi, uni­ţi, sun­tem o forţă efi­cien­tă.

După Offli­ne, a fost inau­gu­ra­tă Ale­ea Dias­po­rei din Par­cul San Giuli­a­no, Mes­tre, Veneţia. A fost sădit pri­mul pom şi, oda­tă cu el, toa­te spe­ranţe­le, pro­iec­te­le şi toa­te gân­du­ri­le bune adu­na­te în cele două zile, care, cu tim­pul, dorim să cre­as­că şi să dea roa­de, aşa cum un bun gos­po­dar aşteap­tă să culea­gă roa­de­le după munca-i depu­să.

Ana Covrig, Italia