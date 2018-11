De ce R. Moldova nu e Anglia?

Nu cred că putem compara cele două teritorii, pentru că fundamental sunt entităţi complet diferite. Totuşi, voi încerca. Regatul Unit al Marii Britanii este compus din 4 ţări: Anglia, Scoţia, Irlanda de Nord si Ţara Galilor. Mă voi referi la Anglia, unde locuiesc de 4 ani. Pentru mine, Anglia este fascinantă din mai multe motive.

1. Zâmbetele de la aeroport

Englezii îţi zâmbesc atunci când ajungi în ţara lor. Asa sunt şi irlandezii şi am înţeles asta după o escapadă scurtă la Dublin. Unii zic că acest zâmbet şi Serviciul pentru clienţi sunt extreme pe alocuri, că ar fi fals, dar eu prefer această „falsitate”, decât atunci când intri în ţara ta să fii privit la aeroport ca un inamic.

2. Amabilitatea şi Serviciul Clienți

Serviciul client este foarte important în Anglia. Sigur, sunt locuri unde nu se fac eforturi enorme, în general, însă, clientul este rege şi într-adevăr te simţi rege/regină oriunde te-ai afla. Este în ADN-ul lor să te facă să te simţi important. În consecinţă, au câştigat multe.

3. Site-ul www.gov.uk

Acesta reprezintă dovada că disponibilitatea informaţiei este accesibilă imediat. Gov.uk este un site al sectorului public al Regatului Unit, creat de Serviciul digital al guvernului – un punct unic de acces la serviciile publice. Site-ul a fost lansat pe 31 ianuarie 2012, pentru a înlocui sutele de site-uri ale departamentelor guvernamentale şi instituţiilor publice. E un site util pentru toţi. Mereu direcţionez noii veniţi pe meleagurile britanice să consulte acest site.

4. Voluntariatul

Englezii au voluntariatul în sânge şi sunt educaţi în acest spirit de mici copii. E o chestie normală pentru englezi de a se îmbrăca în roz (mai ales bărbaţii) şi a colecta bani pentru bolnavii de cancer la sân în octombrie, ori a-şi creşte o mustaţă în noiembrie. pentru a colecta bani pentru cei care suferă de cancer de prostată. Englezii sunt incredibil de generoşi, au tradiţia voluntariatului şi sunt mândri că îi pot ajuta pe alţii, oferindu-le timp şi bani, împărtăşind competenţe, aptitudini şi modalităţi noi de rezolvare a problemelor.

5. Turismul

Englezii fac bani şi din pietre, la propriu. În 4 ani, de când sunt aici, am tot călătorit, reuşind să mă conving de grija pe care britanicii o au faţă de locurile pitoreşti şi de inteligenţa cu care aceste locuri sunt valorificate până în mici detalii. Îmi amintesc de călătoria mea în Districtul Lacurilor, unde am stat la o fermă – B&B. Fiecare colţ de acolo avea ceva tradiţional. Dimineaţa mă trezeam în splendoarea dealurilor îmbrăcate în verde, gustam din micul dejun englezesc, serveam ceai din cănuţe cu motive tradiţionale din zona respectivă, admiram picturile expuse, realizate de un artist local, mă aşezam pe scaune împletite de un artizan din zonă şi după amiaza vizitam ferma din zonă şi făceam hiking pe dealuri. În acel B&B a fost şi Prinţul Charles, poza lui fiind vizibilă chiar la intrare. Am stat la poveşti cu proprietara, care ne-a tratat regeşte, fiind mereu disponibilă cu orice informaţie solicitată. Gazda, de altfel, e destul de deschisă, împărtăşindu-şi istorii de viaţă. Asta apreciez la englezi, că rămân umili, indiferent de poziţia lor socială, şi deschişi pentru a-şi împărtăşi istoriile de viaţă. Dar poate am eu norocul să întâlnesc oameni interesanţi, cine ştie?

6. Disponibilitatea informaţiei şi educaţia

Disponibilitatea informaţiei este crucială, iar în acest proces se investeşte foarte mult. Informaţia este oferită populaţiei fără probleme – de la deschiderea unui cont bancar şi până la comandarea unui taxi sau înscrierea la facultate – toate sunt on-line. Un om care poate utiliza eficient aceste resurse on-line are o viaţă mult mai uşoară, astfel investindu-şi timpul în activităţi noi. În Anglia, ca de altfel în majoritatea ţărilor anglo-saxone, sistemul de învăţământ este motivant şi încurajează spiritul analitic. Eu mi-am făcut studiile în Franţa. Acum îmi vine în minte fraza primului meu profesor de statistică: „Nu există răspuns corect sau greşit, atâta timp cât poţi să-l argumentezi”. Buna mea prietenă, Ana Madan, a învăţat în Anglia, la Birmingham. Ea spune: „Te simţi liber în exprimare, poţi să strigi – „Sunt diferit” şi vei fi auzit şi susţinut”. Ne amintim cu toţii situaţii din şcoală sau facultate în R. Moldova, atunci când ştiai răspunsul corect, dar de frică că putea fi greşit, nu îl ziceai. Aici profesorii participă la conferinţe şi învaţă modalităţi noi de predare, cum să motiveze elevii, pentru că profesorii pot salva vieţi, până la urmă.

7. Lipsa de prejudecată

În Anglia, fiecare îşi caută de viaţa sa şi face tot posibilul să aibă o viaţă interesantă. Nu eşti judecat sau sugrumat de situaţia politică, chiar dacă şi Anglia are probleme în acest domeniu. Îmi place că aici viaţa nu se opreşte la 40 de ani, îmi place că poţi găsi diverse activităţi, iar platformele web propun numeroase soluţii pentru orice vârstă. Am rămas plăcut surprinsă întâlnind o englezoaică de 70 de ani care studia limba rusă, ca să poată merge cu nepoata sa la St. Petersburg.

8. Infrastructura

Transportul public. Deşi la acest capitol, în Europa Centrală, transportul e mai eficient si mai ieftin, nu pot să nu admir autobuzele cu două nivele din Anglia, cunoscutele „double-decker”, eficiente pentru transportarea pasagerilor pe străduţe înguste şi comode pentru a vedea oraşul de sus. Securitatea în spaţiile publice. Potrivit datelor publicate în CCTV Image în 2011, în Anglia, la fiecare 14 persoane există o cameră de supraveghere. Alt exemplu de securitate în spaţiile publice este cel că, de obicei, în fiecare oraş, e câte o stradă cu baruri şi cluburi de noapte, iar vinerea, pe acea stradă nu lipseşte poliţia si ambulanţa. Întreținerea spaţiilor publice. Străzile sunt curăţate, chiar si în sătucuri şi comune mici, pe unde se pare că omul încă nu a pus piciorul. Închiderea parcurilor publice seara. În Anglia, după ora 5-6 seara, porţile parcurilor sunt închise, pentru a evita situaţii periculoase şi pentru a le întreţine în condiţii bune. Regulile sunt afişate pe site-ul gov.uk la secţia „Park policies and by-laws”. Drumurile şi întretinerea lor. În iunie, curent, Theresa May a anunţat că guvernul va investi £20 milioane pentru a aborda problema singurătăţii. În UK se combate singurătatea, iar noi, în R. Moldova, nu avem drumuri după standardele UE? Atunci despre ce comparaţie putem vorbi? Că tot suntem la tema drumurilor, am observat reparaţia unei străzi în orăşelul în care locuim: reparaţia se făcea noaptea (strada era închisă pentru lucrări), iar dimineaţa era deschisă pentru circulaţie (evident, panourile cu Securitate şi rampe nu lipseau), în acest mod, maşinile, ajutând la bătătoritul stratului de asflat aplicat, se aplicau vreo trei straturi.

9. Sistemul de reciclare

Un exemplu – orasul Birmingham, zona de centru. Luni dimineaţa, la 6:30, este colectat gunoiul scos în prealabil în faţa blocului/casei. Pentru a afla când se colectează gunoiul, e suficient să accesezi https://www.gov.uk/rubbish-collection-day

10. Sistemul PYO

De obicei, PYO („pick your own” – culege singur) se face la o fermă amenajată special pentru ca lumea sa vină să-şi culeagă legumele şi fructele dorite. La intrare, achiţi cca £2 pentru coşulet (banii sunt recuperaţi la ieşire), culegi produsele de care ai nevoie şi achiţi în funcţie de cantitate. E o metodă foarte bună de a susţine fermele şi de a încuraja consumul de produse direct de la producător.

* * *

Acestea sunt doar câteva exemple care ilustrează de ce R. Moldova nu este Anglia. Aş mai adăuga spusele unui englez care susţinea protestele diasporei de aici (împotriva OUG13), de anul trecut: „Sunteţi un popor deştept, condus de nişte proşti. Noi suntem un popor de proşti, condus de nişte destepţi”. Schimbarea se va produce atunci când poporul se va implica, punând presiune, în măsura posibilităţilor şi implementând bunele practici.

Ca un stat să devină prosper, e nevoie de trei lucruri: afirmare pe plan naţional (or R. Moldova e împărţită în mai multe grupuleţe, care nu găsesc limbă comună şi după 27 de ani de independenţă. În Regatul Unit al Marii Britanii, chiar dacă sunt mai multe state, ele reuşesc să se înţeleagă, având un Parlament Unic), o infrastructură funcţională, menţinută la nivelul dorit, precum şi o funcţionare bună a sistemului legislativ, care să fie unul respectat şi independent.

Mariana Plămădeală, Marea Britanie