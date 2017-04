Atitudinea şi implicarea pot schimba lucrurile în orice localitate

Ne pre­o­cu­pă pro­ble­me­le din loca­li­ta­tea în care tră­im? Ce solu­ţii pro­pu­nem pen­tru a le depă­şi? Cum apre­ci­em acti­vi­ta­tea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le? – sunt câte­va din­tre între­bă­ri­le la care au încer­cat să răs­pun­dă locu­i­to­rii din 12 loca­li­tă­ți în care Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal – Mol­do­va (TI-Moldova) a desfă­şu­rat, în 2016, o serie de semi­na­re şi con­sul­tă­ri juri­di­ce pen­tru a infor­ma cetă­țe­nii des­pre drep­tu­ri­le pe care le au în raport cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, inclu­siv drep­tul la infor­ma­ţie, la peti­ţio­na­re, la admi­nis­tra­re, la ocro­ti­rea sănă­tă­ţii, la asis­tenţa şi pro­te­cţia soci­a­lă, la apă­ra­re şi jus­ti­ţie. Întâl­ni­ri­le, orga­ni­za­te pen­tru a spo­ri capa­ci­tă­ţi­le popu­la­ţi­ei de a se opu­ne coru­pţi­ei, au avut loc la Cri­u­le­ni, Stră­şe­ni, Edi­neţ, Cău­şe­ni, Can­te­mir, Rezi­na, Soro­ca, Flo­reş­ti şi în sate­le Peli­nia, Câr­nă­ţe­ni, Cania şi Cui­ză­u­ca.

Pen­tru a îmbu­nă­tă­ţi dia­lo­gul din­tre pri­ma­ri şi popu­la­ţie, par­ti­ci­panţii la semi­na­re au fost ruga­ţi să-şi expu­nă opi­ni­i­le asu­pra dife­ri­tor aspec­te ale acti­vi­tă­ţii auto­ri­tă­ţi­lor loca­le (APL), inclu­siv să apre­cie­ze cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor APL şi pro­fe­sio­na­lis­mul anga­ja­ţi­lor aces­to­ra, să indi­ce dome­ni­i­le în care exis­tă even­tu­a­le pro­ble­me şi să sem­na­le­ze posi­bi­le abu­zu­ri în acti­vi­ta­tea fun­cţio­na­ri­lor şi aleşi­lor loca­li. Tot­o­da­tă, per­soa­ne­le au fost ruga­te să vină cu suges­tii pen­tru a schim­ba lucru­ri­le în loca­li­tă­ţi. În con­text, s-a dorit ca edi­lii să ia ati­tu­di­ne față de pro­pu­ne­ri­le locu­i­to­ri­lor şi să între­prin­dă în comun acti­vi­tă­ţi care ar îmbu­nă­tă­ţi situ­a­ţia în loca­li­tă­ţi.

Cum apreciază cetăţenii activitatea APL

În opi­nia oame­ni­lor din cele 12 loca­li­tă­ţi, auto­ri­tă­ţi­le publi­ce cu cele mai mari rezer­ve pri­vind cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor și acti­vi­tă­ţii sunt insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le, con­si­li­i­le loca­le, poli­ţia, ser­vi­ci­i­le comu­na­le şi ser­vi­ci­i­le de pro­te­cţie a mediu­lui. Res­pec­tiv, în opi­nia res­pon­denţi­lor, cele mai mari nea­jun­su­ri la capi­to­lul pro­fe­si­o­nism le au poli­ţi­ş­tii, con­si­li­e­rii loca­li, lucră­to­rii medi­ca­li, anga­ja­ţii ser­vi­ci­i­lor comu­na­le şi de pro­te­cţie a mediu­lui.

Domeniile problematice: drumurile, apa potabilă, serviciile medicale

Prin­tre dome­ni­i­le în care majo­ri­ta­tea res­pon­denţi­lor au iden­ti­fi­cat cele mai mul­te pro­ble­me se numă­ră con­stru­i­rea şi întreţi­ne­rea dru­mu­ri­lor, salubrizarea/evacuarea guno­i­u­lui, pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le, uti­li­za­rea pro­pri­e­tă­ţii şi bani­lor publi­ci, anga­ja­rea şi pro­mo­va­rea în fun­cţii. De exem­plu, res­pon­denţii de la Can­te­mir s-au plâns că apa de la robi­net dese­o­ri este mur­da­ră şi spun că auto­ri­tă­ţi­le loca­le ar tre­bui să veri­fi­ce mai des cali­ta­tea aces­te­ia. Inter­lo­c­u­to­rii de la Can­te­mir au mai indi­cat că e nevo­ie de mai mul­tă trans­pa­renţă în pro­ce­sul de anga­ja­re în auto­ri­tă­ţi­le publi­ce, în pre­zent, dese­o­ri, fiind pro­mo­va­te în fun­cţii publi­ce per­soa­ne nepre­gă­ti­te. La Edi­neţ oame­nii au cerut efec­tu­a­rea unui con­trol al cali­tă­ţii apei, veri­fi­ca­rea mai stric­tă a pro­ce­su­lui de alo­ca­re a tere­nu­ri­lor, dome­niu în care, spun ei, ar exis­ta inte­re­se per­so­na­le ale deci­denţi­lor.

Eventualele abuzuri în activitatea APL

Fiind ruga­ţi să rela­te­ze des­pre even­tu­a­le­le abu­zu­ri în acti­vi­ta­tea APL, res­pon­denţii au invo­cat, în spe­cial, situ­a­ţii de încăl­ca­re a drep­tu­ri­lor la infor­ma­ţie şi peti­ţio­na­re, uti­li­za­re inco­rec­tă a bani­lor publi­ci, pro­mo­va­re de către con­si­li­e­rii loca­li a inte­re­se­lor per­so­na­le, abu­zu­ri în alo­ca­rea tere­nu­ri­lor publi­ce pen­tru con­stru­cţii, repar­ti­za­re inco­rec­tă a aju­to­ru­lui uma­ni­tar.

Ast­fel, în satul Câr­nă­ţe­ni, res­pon­denţii au rela­tat că la con­stru­cţia ape­duc­tu­lui, mate­ri­a­le­le nu cores­pun­deau pro­iec­tu­lui, ceea ce le va crea con­su­ma­to­ri­lor pro­ble­me în vii­tor. Inter­lo­c­u­to­rii din or. Rezi­na au rela­tat că ora­şul nici până azi nu are o sta­ţie de epu­ra­re a apei, deşi s-au chel­tu­it bani pen­tru aceas­ta, pre­cum şi că în oraş a fost con­stru­it monu­men­tul ero­i­lor şi un havuz, pen­tru care s-au chel­tu­it de două ori mai mul­ți bani decât era pre­vă­zut. Tot­o­da­tă, res­pon­denţii din dife­ri­te loca­li­tă­ţi au remar­cat că anga­ja­rea în APL se face în baza rela­ţi­i­lor de rude­nie şi pe linie de par­tid.

Mai mult acces la informații

Prin­tre infor­ma­ţi­i­le la care ar dori să aibă acces res­pon­denţii din cele 12 loca­li­tă­ţi care au par­ti­ci­pat la son­da­jul TI-Moldova au fost indi­ca­te, de regu­lă, deci­zi­i­le lua­te de Con­si­li­ul local/raional şi Pri­mă­ria din loca­li­ta­te, infor­ma­ţi­i­le des­pre buge­tul loca­li­tă­ţii şi achi­zi­ţi­i­le publi­ce efec­tu­a­te de auto­ri­tă­ţi. Prin­tre alte­le, res­pon­denţii au fost inte­re­sa­ţi să afle lis­ta per­soa­ne­lor care plea­că la sana­to­riu din bani buge­ta­ri, rezul­ta­te­le con­cur­su­ri­lor de anga­ja­re în APL, mer­sul rea­li­ză­rii dife­ri­tor pro­iec­te (con­stru­cţia ape­duc­tu­lui, ilu­mi­na­re stra­da­lă etc).

Propunerile cetățenilor pentru a schimba lucrurile în localități

Res­pon­denţii au for­mu­lat și o serie de pro­pu­ne­ri care ar ame­li­o­ra sta­rea de lucru­ri în loca­li­tă­ți şi în ţară. Potri­vit lor, în insti­tu­ţi­i­le publi­ce tre­bu­ie anga­ja­te per­soa­ne com­pe­ten­te şi inte­gre. E nece­sa­ră susţi­ne­rea reci­pro­că a APL şi cetă­ţe­ni­lor, impli­ca­rea în dife­ri­te pro­iec­te care ar adu­ce mij­loa­ce finan­ci­a­re supli­men­ta­re în loca­li­ta­te. Sunt nece­sa­re refor­me sis­te­mi­ce, sepa­ra­rea pute­ri­lor în stat şi com­ba­te­rea de fac­to a coru­pţi­ei. De ase­me­nea, inter­lo­c­u­to­rii con­si­de­ră că pia­tra de teme­lie a schim­bă­ri­lor sunt cetă­ţe­nii acti­vi, care tre­bu­ie să facă mai mul­tă pre­siu­ne asu­pra con­du­ce­rii auto­ri­tă­ţi­lor publi­ce, să vină cu pro­pu­ne­ri de rezol­va­re a pro­ble­me­lor strin­gen­te din loca­li­ta­te, să pro­tes­te­ze, dacă e cazul, pen­tru ca auto­ri­tă­ţi­le să le audă vocea.

Cei mai mul­ți din­tre res­pon­den­ții care au venit cu suges­tii au men­țio­nat că se impli­că per­so­nal cu mij­loa­ce şi forţe pro­prii în dife­ri­te acti­vi­tă­ţi. Unul din res­pon­denţi a sub­li­ni­at că, deşi este inva­lid de gra­dul I, va fi activ, pen­tru că vrea ca loca­li­ta­tea sa să pros­pe­re. Mai mulţi inter­lo­c­u­to­ri au decla­rat că îşi vor împăr­tă­şi cunoş­tinţe­le acu­mu­la­te la ast­fel de semi­na­re altor per­soa­ne din loca­li­ta­te, că ar putea orga­ni­za pro­iec­te de volun­ta­ri­at, că vor par­ti­ci­pa la şedinţe­le APL şi vor veni cu pro­pu­ne­ri.

Unii pri­ma­ri ai loca­li­tă­ți­lor în care TI-Moldova a efec­tu­at semi­na­re­le de infor­ma­re și son­da­je­le spun că răs­pun­su­ri­le oame­ni­lor i-au aju­tat să înțe­lea­gă cu ce pro­ble­me se con­frun­tă locu­i­to­rii și care sunt pro­pu­ne­ri­le lor pen­tru a îmbu­nă­tă­ți lucru­ri­le. „Am văzut păre­ri­le oame­ni­lor și ne stră­duim să corec­tăm gre­șe­li­le făcu­te și să nu le mai facem, ca oame­nii să fie mul­țu­miți. Dacă am reu­șit sau nu să rezol­văm, nu pot să vă răs­pund. Dacă ar fi făcut un nou son­daj, am vedea. Nouă ni se pare că am reu­șit, dar nu noi tre­bu­ie să răs­pun­dem la aceas­tă între­ba­re, ci locu­i­to­rii satu­lui. Ei pot spu­ne dacă e bine sau nu, ne-a decla­rat Oleg Sav­ca, pri­ma­rul satu­lui Câr­nă­țe­ni, Cău­șe­ni. Și Teo­dor Mun­tea­nu, pri­ma­rul satu­lui Cania, Can­te­mir, spu­ne că „ori­ce dis­cu­ție cu oame­nii e de folos”, și că, în con­se­cin­ță, oame­nii sunt mai acti­vi atun­ci când vine vor­ba de impli­ca­re în rezol­va­rea pro­ble­me­lor comu­ni­tă­ții.

Răspunsul autorităţilor locale la solicitările oamenilor

TI-Moldova a expe­di­at rezul­ta­te­le son­da­ju­lui tutu­ror celor 12 pri­ma­ri pen­tru infor­ma­re şi lua­re de ati­tu­di­ne, soli­ci­tând ulte­ri­or infor­ma­ţii des­pre măsu­ri­le lua­te ca urma­re a pro­pu­ne­ri­lor şi soli­ci­tă­ri­lor popu­la­ţi­ei. Majo­ri­ta­tea APL au menţio­nat că au luat ati­tu­di­ne, solu­ţionând une­le pro­ble­me, în spe­cial cele care nu nece­si­tau inves­ti­ţii mari, cum ar fi faci­li­ta­rea acce­su­lui la infor­ma­ţie şi comu­ni­ca­rea cu locu­i­to­rii. Ast­fel, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Edi­neţ susţin că au orga­ni­zat audi­e­ri publi­ce pri­vind buge­tul loca­li­tă­ţii pen­tru 2017, iar infor­ma­ţi­i­le des­pre rea­li­za­rea buge­tu­lui pe 2016 şi buge­tul pla­ni­fi­cat pe 2017 au fost pla­sa­te pe pagi­na web a pri­mă­ri­ei, pre­cum şi în pre­sa loca­lă şi regio­na­lă. La pri­mă­ria din Can­te­mir a fost anga­ja­tă o nouă per­soa­nă care răs­pun­de de asi­gu­ra­rea acce­su­lui la infor­ma­ţie, iar repre­zen­tanţii pri­mă­ri­ei Cău­şe­ni dau asi­gu­ră­ri că a fost înlo­cu­it pano­ul vechi de infor­ma­re şi că este pla­ni­fi­ca­tă insta­la­rea a încă 3, iar pagi­na web a pri­mă­ri­ei va fi com­ple­ta­tă cu noi rubri­ci pen­tru a o face mai infor­ma­ti­vă.

Totu­şi, în ceea ce pri­veș­te pro­ble­me­le majo­re cu care se con­frun­tă loca­li­tă­ţi­le şi solu­ţio­na­rea căro­ra nece­si­tă mulţi bani, cum ar fi con­stru­cţia dru­mu­ri­lor, a con­duc­te­lor de apă şi cana­li­za­re, pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de eva­cu­a­re a guno­i­u­lui sau ilu­mi­na­tul stra­dal, majo­ri­ta­tea pri­ma­ri­lor au răs­puns că sunt abia la eta­pa ela­bo­ră­rii pro­iec­te­lor şi a cău­tă­rii sur­se­lor de finanţa­re.

Acest articol este realizat în proiectul „Creşterea capacităţii păturilor vulnerabile ale populaţiei de a se opune corupţiei” susţinut financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia finanţatorului.