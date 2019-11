Confruntare la ZdG

ZdG a decis ca, în acest ultim număr de ziar din ajunul turului doi al alegerilor locale generale, să adreseze același set de întrebări celor doi candidați la funcția de primar de Chișinău: Andrei Năstase (Blocul ACUM) și Ion Ceban (PSRM).

Andrei Năstase, candidat la funcția de primar de Chișinău:

ZdG: Care sunt trei cele mai importante proiecte pe care le-ați realiza dacă ați fi primar?

A.N.: Așteptările oamenilor, curățenia, și când mă refer la curățenie, bineînțeles, mă refer și la viitorul Primăriei, transparentizarea totală a proceselor administrative de acolo. Mă refer și la salubrizarea acestui oraș. Astăzi chiar am vorbit despre necesitatea rezolvării problemei Stației de Epurare, a celeia care deja ne-a făcut viața infernală. Bineînțeles, transportul. Acestea sunt prioritățile. Nu putem vorbi ca în clasa a patra despre trei lucruri pe care vrei să le faci mâine.

ZdG: Ce decizii veți lua în raport cu construcțiile ilegale?

A.N.: Voi fi cât se poate de dur, dar, în același timp, corect. Voi face tot ce îmi stă în puteri ca într-o cooperare loială cu instituțiile statului, mă refer întâi de toate la Guvern și la Parlament, să îmbunătățim cadrul normativ actual și, acolo unde s-a greșit, unde s-au comis ilegalități, vom sesiza instituțiile abilitate care s-au făcut complice cu mafia imobiliară.

ZdG: Le veți demola sau nu?

A.N.: Acolo unde va fi posibil, da. Pentru că avem o legislație destul de anapoda, care nu permite să demolezi prea ușor ceea ce-i deja construit. Nu aș vrea să mă hazardez și să spun ceea ce o fac unii contracandidații de-ai mei, să spun ceea ce place oamenilor. Ne vom edifica asupra fiecărui caz în parte și în funcție de ceea ce permite cadrul normativ, anume așa vom proceda. Cert este că, în viitor, asemenea lucruri nu se vor mai întâmpla (n.r.: construcții ilegale), pentru că vom avea grijă să monitorizăm atent fiecare petic de pământ în acest oraș.

ZdG: Cât timp pierdeți în ambuteiaje și ce veți întreprinde ca aglomerația rutieră să nu ne fure din timp?

A.N.: Mult timp… Contează când ies. Dacă ies la 6 dimineața, merg ca săgeata până la serviciu. Dacă ies mai târziu, durează mai mult. Ceea ce mi-am propus eu și echipa mea este ca, în primii doi ani de mandat la Primărie, timpul de aflare în trafic să se reducă cel puțin cu 30%, iar mai apoi să ajungem la 50%. Dacă, cumva, astăzi, cheltuim o oră pentru a ne deplasa până la serviciu, atunci, peste doi ani, să pierdem doar jumătate de oră, adică să înjumătățim timpul de aflare în trafic. Avem nevoie de măsuri complexe, legate și de transport, de marcarea drumurilor, de semaforizare și de investirea în transportul public, pentru a-l face cât se poate de eficient, cât se poate de atractiv, astfel încât oamenii să prefere transportul public și nu transportul privat, reducându-se astfel aglomerația de pe autostrăzi.

ZdG: Ce cunoașteți despre calitatea alimentației din grădinițele de copii. Dacă copiii dvs ar fi în R. Moldova, ce grădinițe ar frecventa?

A.N.: Alimentația este insuficientă sub aspectul calității. Ați văzut că, în ultima perioadă, tot mai multe controale fac dovada faptului că, sub aspectul calității, sunt multe probleme. Voi veni cu un program aparte, de stimulare a producătorului autohton, în speță cel care produce mere. Am un program deja pregătit: „Un măr pentru fiecare copil”. Avem și sumele necesare, astfel încât cei 88 de mii de copii din Chișinău să beneficieze de acest program. M-aș bucura dacă am putea găsi fonduri ca să implementăm și alte programe ce țin de alimentarea copiilor. Legat de grădinițe, eu nu fac diferența între copiii mei și ai altora și aș fi exact în rând cu lumea. De pe orice poziție pe care mă aflu, fac tot ce îmi stă în puteri ca să prospere calitatea vieții oamenilor, iar în raport cu copiii, să avem o abordare cât se poate de corectă.

ZdG: Și pe când vor merge copiii dvs la o grădiniță din Chișinău?

A.N.: Copiii mei sunt mari. Doi băieți am, unul e la facultate, al doilea e în ultimul an de liceu, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care nu îl pot aduce acasă pentru că i-aș distruge o perspectivă, i-aș distruge viitorul.

ZdG: Venind la Chișinău, credeți că le distrugeți viitorul?

A.N.: Dvs exagerați și vă rog să… Nu, nu am spus asta și vă rog cu mare atenție, pentru că stau trolii lui Plahotniuc și ai lui Dodon care vor doar să interpreteze, și asta vor face. Eu nu am spus asta. Eu am spus că i-aș distruge o perspectivă în momentul în care din clasa a 11-a l-aș aduce într-o altă școală. El mai are de făcut un an. Vedeți cât e de sensibil pentru mine acest aspect, când tot felul de mercenari s-au legat de familia mea și de copiii mei. E un motiv cât se poate de obiectiv, mai are de făcut un an la liceul pe care l-a urmat în ultimii șapte ani de zile, iată de ce vă spun că mai e ceva până când o să mi-i văd pe toți acasă, alături de mine, și soția și copilul meu. Fetița mea are cinci ani și merge la o grădiniță acolo unde stă mama ei și în momentul în care vom rezolva celelalte probleme din familie, bineînțeles că va veni aici, alături de noi, și va merge la oricare din grădinițele din oraș. Până atunci, sunt sigur că voi reuși, în calitatea mea de primar, împreună cu colegii mei din Blocul ACUM, să îmbunătățim condițiile de ședere și alimentare în grădinițele și școlile noastre.

ZdG: Dosarele de corupție deschise pe numele unor funcționari din Primărie, de obicei, se încheie cu niște decizii de restabilire în funcție a mai multor funcționari. Ce veți face cu corupția din Primărie?

A.N.: Am spus mai devreme că eradicarea corupției este o prioritate pentru mine. Iar ceea ce ține de hotărârile judecătorești, știm foarte bine că o hotărâre judecătorească nu se discută, ea se execută. Bineînțeles, vom depune toate eforturile ca despre actele ilegale, de corupție, ale unor oameni din Primărie, să știe Procuratura, să știe instituțiile statului.

ZdG: Cum se întâmplă ca cei reținuți în flagrant să fie îndreptățiți și restabiliți în funcție?

A.N.: Am avut o justiție controlată politic, mafiotă și fosta guvernarea pe asta se baza, pe funcționari corupți, pe funcționari care, în loc să își vadă de funcțiile care le oferă o demnitate publică, făceau sluj la fosta guvernare. Acum lucrurile se schimbă. Au demarat niște procese de reformare a Procuraturii, au demarat niște procese de reformare a justiției. Sistemul încă se opune, dar sunt încrezător că, împreună cu toți cei care s-au implicat în aceste procese, vom reuși să le ducem la bun sfârșit.

ZdG: Cum veți proceda cu prietenii, cu rudele dvs, care vor insista să obțină niște funcții sau niște beneficii de la Primărie?

A.N.: Exact cum am procedat și până acum. Nu mi-am pus nicio rudă în funcție din motiv că îmi este rudă. Niciunul. Nu o să găsiți pe cineva pus în vreo funcție doar pentru că îmi este rudă. Nu. Preferința mea este să aleg oameni integri, oameni profesioniști, oameni capabili să livreze rezultate. Gradul de rudenie sau de afinitate nu mă preocupă.

ZdG: Ce le vorbiți alegătorilor care votează întotdeauna cu stânga politică?

A.N.: Le spun și celor de stânga, și celor de drepta, că orașul nu este a unora sau a altora. Orașul este al tuturor cetățenilor și îi îndemn pe fiecare dintre ei să analizeze cine și ce poate face bine pentru oraș și pentru orășeni. Bunăoară, pe cei care anul trecut nu m-au votat în calitate de primar, îi îndemn, ca de data asta, să o facă, luând în calcul și faptul că, cei pe care l-au votat ei, nu s-a consultat cu nimeni, atunci când a decis să îi facă complicitate lui Plahotniuc la anularea alegerilor din Chișinău. Îi îndemn pe toți oamenii de bună credință să înțeleagă că mai presus decât interesele politice, decât ideologiile noastre, e necesitatea dezvoltării durabile a Chișinăului și e timpul să încetăm să mai facem reparații cosmetice și să mai cârpim. E timpul să dezvoltăm durabil Chișinăul și cel care poate să o facă împreună cu echipa sa sunt eu, în acest moment, avânt susținerea partenerilor interni, mă refer aici la Guvernul Maia Sandu, la experții din interior, dar și la partenerii noștri din România și din occident.

ZdG: Acum câteva zile, niște tineri au fost violent agresați în centrul Chișinăului. Vă simțiți în siguranță în Chișinău, în R. Moldova?

A.N.: Cred că fiecare dintre noi înțelege cât de greu a fost să ajungem în situația de astăzi. Încă nu este bine, încă nu suntem în siguranță, și dovada acestui fapt este și acest caz terifiant. Din păcate, nu mă aflu în poziția de ministru în exercițiu. Dacă ar fi fost așa, ar fi căzut niște capete în momentul în care niște oameni răi au fost depistați că au comis niște ilegalități și au fost lăsați în libertate, fără să suporte niște consecințe legale. Personal, nu mă pot implica în aceste procese, în momentul în care sunt degrevat.

ZdG: Ce veți face pe 4 noiembrie?

A.N.: Sper, împreună cu întreaga Capitală, cu oamenii din oraș și din suburbii, să putem prelua mandatul de primar de Chișinău. Să îl preluăm cu întârziere de un an și ceva, perioadă în care orașul a suferit foarte mult. Multe decizii au fost amânate, altele au fost luate greșit. Aștept ca data de 4 noiembrie să fie o confirmare a faptului că Chișinăul își dorește un viitor prosper, european și am cumva încrederea că anume așa va fi, pentru că, altfel, procesele care au fost demarate la nivel central, la nivelul Guvernului, ar fi stopate…

ZdG: Dacă ați fi un alegător oarecare, de ce nu l-ați vota pe Andrei Năstase?

A.N.: Nu aș avea prea multe motive să nu îl votez pe Andrei Năstase. Atunci când votezi pe cineva trebuie să îi vezi, întâi de toate trecutul, să îi vezi faptele, și mai puțin să te uiți după ceea ce spun despre acel om alții. Cred că am demonstrat de-a lungul timpului că țin la această țară, la acest oraș, la oamenii din țara și orașul nostru. Am demonstrat că, atunci când ei tăceau, eu luptam. Am demonstrat că atunci când Dodon și Ceban făceau complicitate cu Plahotniuc și cu mafia locală, eu eram persecutat, eram urmărit, interceptat. Mi-a fost dat să aflu că, atunci când Ivan Ceban îi făcea cafele lui Dodon și lui Plahotniuc, eu eram supus unor interceptări, împreună cu familia mea, colegii mei din Platforma DA, Blocul ACUM. Așa că, lucrurile sunt mai mult decât evidente. Tot ce am făcut în viață, am făcut cu gândul la oameni, cu gândul la țara mea, la orașul meu și demonstrația acestui fapt e și faptul că, astăzi, suntem liberi, aici, în oraș, și nu mai avem presiunea pe care o aveam acum jumătate de an.

ZdG: De ce nu l-ați vota pe Ion Ceban?

A.N.: Pentru că este un exponent al unor structuri ostile dezvoltării, ostile modernizării. Este un exponent al trecutului. Un om care, de-a lungul timpului, a avut posibilitatea să demonstreze, să livreze rezultate pentru oraș, din funcțiile pe care le-a deținut. Împreună cu colegii săi, s-a făcut complice la mafia imobiliară care a pus stăpânire pe oraș. Ivan Ceban minte cu nerușinare oriunde s-ar afla și oricând. Așa că, eu nu votez pentru oamenii care au în ADN-ul lor politic trădarea și minciuna. Alegătorii au decis o dată anul trecut. Din păcate, votul lor a fost anulat și cu concursul lui Ceban. Un motiv în plus este faptul că nu și-a asumat aflarea orașului, pe parcursul unui an și jumătate, fără un primar ales, în condițiile în care a pierdut alegerile. Mă întreb dacă și de data asta, în momentul în care va pierde alegerile, va face același lucru – se va adresa justiției încă nereformate, pentru a anula votul oamenilor. Ar fi mai multe motive pentru a le aduce aici, dar nu știu dacă eu sunt cel care trebuie să le analizez. Oamenii s-au convins de populismul, de lipsa de substanță a celor spuse și a celor făcute de Ion Ceban, or, e nedrept să îți atribuii niște merite care nici măcar nu sunt ale tale. Sunt ale întregului aparat administrativ al Primăriei Chișinău. Niște merite sau niște fapte care s-au produs pe banii contribuabililor. E nedrept.

Ion Ceban, candidat la funcția de primar de Chișinău

ZdG: Care sunt trei, cele mai importante proiecte pe care le-ați realiza dacă ați deveni primar?

I.C.: …………..

ZdG: Ce decizii veți lua în raport cu construcțiile ilegale din Chișinău?

I.C.: …………..

ZdG: Cât timp în zi petreceți în ambuteiaje? Cum putem scăpa de ele?

I.C.: …………..

ZdG: Ce cunoașteți despre calitatea alimentației din grădinițele de copii? Dacă ar fi la Chișinău, în ce fel de grădiniță ați înscrie copilul dvs.?

I.C.: …………..

ZdG: Dosarele de corupție, deschise pe numele unor funcționari din Primăria Chișinău, finalizează deseori cu restabilirea în funții a celor demiși pentru acțiuni de corupție?

I.C.: …………..

ZdG: Cum veți trata rudele, prietenii care ar insista să obțină funcții, terenuri sau alte beneficii de la Primăria Chișinău?

I.C.: …………..

ZdG: Ce le spuneți alegătorilor care votează tot timpul doar cu dreapta politică?

I.C.: …………..

ZdG: Acum câteva zile, niște tineri au fost violent agresați în centrul Chișinăului. Vă simțiți în siguranță în Chișinău, în R. Moldova?

I.C.: …………..

ZdG: Ce veți face în ziua de 4 noiembrie?

I.C.: …………..

ZdG: Dacă ați fi un alegător oarecare, de ce nu l-ați vota pe Ion Ceban?

I.C.: …………..

ZdG: De ce nu l-ați vota pe andrei Năstase?

I.C.: …………..

Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de primar al mun. Chișinău, deși inițat a dat curs invitației redacției, ne-a anunțat, cu jumătate de oră înainte de ora stabilită anterior, că nu se va putea prezenta la dialog.

ZdG l-a contactat pe Ion Ceban pentru a stabili data și ora interviului joi, 24 octombrie 2019. Acesta ne-a redirecționat către Ana Ilașciuc, purtătoarea sa de cuvânt. În aceeași zi, am discutat cu aceasta, ulterior fiind informați că Ion Ceban și-a dat acordul pentru un dialog cu ZdG marți, 29 octombrie, la ora 15.30, la sediul redacției.

Cu jumătate de oră înainte de ora stabilită, însă, am fost informați că „a intervenit ceva urgent”, iar candidatul PSRM la funcția de primar general al capitalei nu va mai ajunge la interviul stabilit anterior. ZdG își exprimă regretul față de comportamentul candidatului Ion Ceban…