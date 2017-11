Mica afacere de familie – pufoasă şi caldă

Când serile vezi cum cristalele de gheaţă învăluie crengile copacilor şi frunzele pe care calci, oferindu-le o crustă de gheaţă, iar respiraţia îţi îngheaţă suspendată în aer, visezi la o cană fierbinte de ciocolată, dar şi să te încălzeşti într-un fular moale şi pufos, împletit de mama. De la această idee a pornit mica afacere a familiei Furtună. „E prea mult să o numim afacere. Este ceea ce ne place şi ce ne bucură în fiecare zi şi cu ce ne alimentăm inspiraţia”, recunoaşte Cristina Furtună, tânăra care a lansat, împreună cu mama ei, Iulia, o afacere cu articole din lână, care ne încălzesc iarna.

Cristina, designer de interior, şi Iulia, designer peisagistic, au reuşit să-şi materializeze pasiunea şi visul de a crea lucrări pufoase şi călduroase, care să ne aducă atmosfera de Crăciun şi căldura unei seri frumoase, petrecute în sânul familiei. În zilele reci de iarnă, ore în şir, Iulia împleteşte căciuliţe, fulare şi mănuşi, iar fiica sa are grijă de împachetarea şi livrarea acestora către destinatar. „Multe lucrări de ale noastre au fost oferite în dar persoanelor dragi. Sunt ca un răvaş cald cu multe amintiri şi emoţii frumoase”, spune Iulia, o femeie plină de energie care, la vârsta de 50 de ani, s-a aventurat într-o cursă de 42 km la un maraton.

„Ghiduşia” din ajunul Crăciunului

Ideea de a lansa o afacere cu articole împletite din lână i-a venit Cristinei într-o dimineaţă rece de iarnă. Era început de decembrie şi tânăra îşi căuta o căciulă potrivită. După îndelungi căutări, nu a reuşit să o găsească. Atunci a rugat-o pe mama să îi împletească căciula la care visa. Colegii de serviciu au fost încântaţi de dibăcia femeii şi au rugat-o să le confecţioneze şi lor ceva. „Aşa a pornit totul. De fapt, la început, nici eu şi nici mama nu ne gândeam că va urma ceva. A fost ca o aventură: am sărit într-o barcă fără să ne gândim că vom putea ieşi cu ea în larg. Asta probabil ne-a scutit de ezitările fireşti de la început de drum. Eram foarte entuziasmată, acţionam fiind mânată de inspiraţie şi de dorinţa de a da frâu liber imaginaţiei mele, pe care, cumva, am neglijat-o şi sugrumat-o pe parcursul studiilor la Universitatea Tehnică. Într-o zi, am ales să numesc brandul cu care vom lucra – „July’s knitwear”, fiind inspirată de numele mamei, şi tot atunci am expus pe pagina de Facebook primele lucrări confecţionate de mama”, îşi aminteşte tânăra. Totul părea a fi doar o ghiduşie pe net. Azi, însă, Сristina se gândeşte că poate trăi din asta şi îşi planifică deja un viitor legat de această afacere de familie. „Am speranţe mari şi ştiu că va continua, atâta timp cât vom face totul din pasiune, cu dăruire. Dacă iniţial primeam comenzi de la prietenii prietenilor noştri, acum primim tot mai multe comenzi de la străini. Ne bucurăm când auzim că munca noastră încălzeşte şi bucură persoane nu doar din Moldova, dar şi de peste hotare”, recunoaşte Cristina.

„Pentru cei care iubesc îmbrăţişările calde”

„Când am creat „July’s knitwear” nu am ştiut multe despre branding sau cum să faci PR. În mod intuitiv am făcut primii paşi. Arătam şi cream ceea ce ne place nouă mai mult. Lucrările le împletim din lână de cea mai bună calitate. Fiecare lucrare o facem ca pentru noi. Aici şi constă de fapt, cred, secretul de ce oamenilor a început să le placă ceea ce facem. Dragostea pentru ceea ce faci este cea mai bună publicitate şi ea nu poate rămâne neobservată”, constată Cristina. Potrivit ei, „July’s knitwear” este despre lucruri simple care contează, despre lucruri care ne încălzesc zilele reci de iarnă. „Creăm pentru cei care apreciază confortul unei atingeri moi, cei care visează şi iubesc îmbrăţişările calde. Prin produsele noastre, făcute cu multă dragoste şi răbdare, dăruim oamenilor căldura inimilor noastre. Când lucrezi la articole handmade e nevoie de multă răbdare şi pasiune, care să te ţină ore în şir aplecată deasupra andrelelor”, remarcă tânăra.

„Fiecare lucrare este unică în felul său. Mulţi oameni vin cu idei, ne spun ce vor şi noi încercăm să le împletim visul în lână. Dacă anul trecut am optat pentru culori aprinse, parcă rupte din nuanţele fierbinţi ale verii, acum trecem la minimalism şi ne adaptăm la culori pastelate, mai delicate”, povesteşte cu entuziasm Cristina.

„Este interesant să lucrez în tandem cu mama. Facem totul împreună: căutăm fire, desenăm modele, alegem culori, construim planuri de viitor şi nu ne imaginăm viaţa altfel. Acest proiect ne uneşte şi mai mult. Este ca o fundiţă care ne leagă şi mai mult familia şi ne ajută să descoperim oameni frumoşi”, subliniază ea.

„O relaţie onestă naşte o colaborare frumoasă”

„Nu vrem ca ceea ce facem să se transforme într-un business care să se orienteze doar pe cantitate, uitând de calitate. E ceea ce am clădit cu paşi mici şi prin muncă, de asta nu vrem să-l distrugem, livrând produse de proastă calitate. Vara aceasta am fost pentru câteva zile în Italia şi de acolo m-am întors cu o valiză plină cu lână de calitate foarte bună şi foarte plăcută la atingere. Trebuie să fii sincer cu cumpărătorul. Doar o relaţie onestă cu el naşte o colaborare frumoasă, de durată. Cu mulţi clienţi ne-am împrietenit ulterior. Pentru noi contează să vedem că oamenii se bucură de lucrarea tricotată de noi. Când le aducem comenzile, îi întrebăm dacă e exact ce şi-au dorit şi li se potriveşte, ca să ne asigurăm că am făcut ceea ce au aşteptat. Mai bine facem o altă lucrare, decât să vindem ceva care nu place şi apoi să se prăfuiască pe raft”, spune mama şi fiica.

Acestea spun că vor să lanseze mai multe proiecte cu oameni talentaţi, care fac lucrări handmade. „Toţi au nevoie de o platformă de promovare, care să-i încurajeze să-şi dezvolte propria afacere de suflet”, opinează cele două mici afaceriste, care visează în viitor să-şi creeze un magazin online care să le permită să ajungă cu lucrările lor în cât mai multe ţări.