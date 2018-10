„Trans-Oil” și milionarul Vaja Jhashi, sponsorii programelor pentru R. Moldova ale Consiliului Atlantic, organizația „favorită” a PDM

Consiliul Atlantic, un forum academic de dezbatere (think tank) care a organizat în ultimul timp mai multe evenimente dedicate situației din R. Moldova, este susținut financiar de compania „Trans-Oil”, condusă de Vaja Jhashi, un milionar despre care presa a scris în ultimii ani că face parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM). Vaja Jhashi a declarat pentru Ziarul de Gardă că finanțează activitatea Consiliului Atlantic pentru că vrea să susțină această organizație și că nu are nici un motiv ascuns. Totodată, Consiliul Atlantic precizează că finanțatorii nu influențează activitățile organizației.

Fondat în SUA, în anul 1961, Consiliul Atlantic a elaborat în ultimii ani mai multe rapoarte, programe și evenimente în cadrul cărora s-a analizat situația din R. Moldova. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Consiliului Atlantic, un prim eveniment în cadrul căruia a fost discutată situația din țara noastră a avut loc încă în 2012, cu participarea lui Iurie Leancă, prim-ministru pe atunci. Ulterior, în 2014, la discuțiile organizate de Consiliul Atlantic a participat și Vlad Filat.

Începând cu anul 2016, Consiliul Atlantic a dezvoltat o relație „specială” cu PDM, aflat la guvernare. Relația dintre PDM și Consiliul Atlantic a început în luna mai 2016, atunci când Vlad Plahotniuc a fost invitat de către Consiliu să participe la cel mai important eveniment anual al acestei organizații, la care erau onorați liderii din mai multe domenii, care s-au remarcat în promovarea relațiilor dintre Europa și SUA. Potrivit unui comunicat de presă al PDM, Plahotniuc a mers atunci în SUA în calitate de „coordonator executiv al Consiliului Coaliției de guvernare”. La Washington, Plahotniuc a discutat cu experții Consiliului Atlantic despre agendele economice și reformele la care s-a angajat guvernarea din R. Moldova.

Această vizită a trezit însă atunci mai multe semne de întrebare, or Vlad Plahotniuc nu deținea atunci o funcție oficială în stat. Ulterior, Consiliul Atlantic a declarat pentru mass-media din R. Moldova că organizația nu are vreo relație financiară cu Plahotniuc, nu alege liderii și nu îi favorizează.

Plahotniuc nega atunci că ar fi plătit pentru a ajunge la reuniunea Consiliului Atlantic și preciza că unicele costurile au fost cele de călătorie și cazare.

La scurt timp după vizita lui Plahotniuc în SUA, la Consiliul Atlantic și-a făcut apariția și speakerul Andrian Candu, care a participat în octombrie 2016 la o masă rotundă. Discuțiile s-au referit la provocările interne și externe pe care le întâmpină R. Moldova, modalitatea de depășire a acestora sau stadiul de implementare a reformelor prioritare etc.

O altă vizită a lui Candu la Washington a urmat în decembrie 2017, atunci când Consiliul Atlantic a organizat o conferință dedicată țării noastre. În cadrul discuțiilor, președintele Parlamentului a reiterat angajamentul Moldovei de a continua pe calea reformelor. La conferință a fost prezent și Iurie Leancă, care s-a implicat în discuții, dar și Vlad Plahotniuc, care însă nu a avut vreo luare de cuvânt în cadrul conferinței.

O nouă vizită la Washington a reprezentanților PDM a avut loc în iunie 2018, atunci când Andrian Candu a participat la discuțiile publice organizate cu experți și media de la Consiliul Atlantic. Ulterior, la circa două luni distanță, Candu a mers din nou la Washington, la un eveniment intitulat „Reformele Moldovei: progres, provocări și perspective”, organizat, la fel, de Consiliul Atlantic. În cadrul discuțiilor, vicepreședintele PDM a informat despre performanțele înregistrate de țara noastră, reformele promovate de majoritatea parlamentară, dar și prioritățile guvernării. Totodată, acesta a declarat în cadrul discuțiilor că 90% din banii furați din cele trei bănci au fost deja identificați și că urmează procesul de recuperare. Cu referire la Ilan Șor, principalul nume care figurează în rapoartele companiei Kroll despre frauda bancară, speakerul Parlamentului a declarat că acesta nu este condamnat definitiv și nu poate fi arestat, or, altfel, R. Moldova va pierde la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

În cadrul unui briefing de presă, Candu a mai declarat că vizita sa la Washington a fost achitată din bani proprii, dar și din banii partidului. Ulterior, în timpul ședinței din 4 octombrie a Parlamentului, atunci când se discuta problema finanțărilor partidelor de către ONG-urile internaționale, Candu a precizat, cu referirea la vizita sa în SUA, că nimeni nu are nici un dubiu cu privire la activitatea Consiliului Atlantic.

În iunie curent, și premierul Pavel Filip a efectuat o vizită la Washington, unde a participat la o masă rotundă, organizată de vicepreședintele executiv al Consiliului Atlantic, Damon Wilson. Premierul a vorbit despre reformele promovate de Executiv, menționând în mod special progresele înregistrate în reabilitarea sistemului financiar-bancar.

Pe 18 octombrie, la Washington, va avea loc o nouă conferință organizată de Consiliul Atlantic, în cadrul căreia vor fi discutate problemele de ordin istoric, politic și economic cu care se confruntă R. Moldova, Ucraina și Georgia. Potrivit unor informații deținute de Ziarul de Gardă, biletele la avion pentru participanții la conferință au fost achitate din sursele financiare ale companiei „Trans-Oil”, condusă de Vaja Jhashi, un milionar despre care presa a scris în ultimii ani că face parte din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Ulterior, ZdG a constatat că mai multe evenimente și programe despre R. Moldova, Consiliul Atlantic le-a organizat cu suportul financiar al „Trans-Oil”.

Și serviciul de presă al Consiliului Atlantic a recunoscut, într-un răspuns oferit pentru Ziarul de Gardă că evenimentele și programele despre R. Moldova sunt, în prezent, susținute financiar de către „Trans-Oil”. Totodată, Consiliul a punctat că există evenimente despre R. Moldova care sunt sponsorizate din fonduri generale. Totuși, afirmă reprezentanții Consiliului Atlantic, cu excepția „Trans-Oil”, nu există nici o altă companie care să finanțeze, în particular, programele legate de R. Moldova.

„Consiliul Atlantic are o independență intelectuală strictă pentru toate proiectele și publicațiile sale. Consiliul solicită tuturor finanțatorilor și donatorilor să fie de acord cu independența asupra conținutului și concluziilor oricăror produse rezultate din proiectele sponsorizate”, precizează serviciul de presă al Consiliului Atlantic, pentru ZdG.

Consiliul Atlantic menționează despre finanțarea „Trans-Oil” și în cadrul unui raport elaborat în septembrie curent. „Vrem să mulțumim Trans-Oil International pentru generozitatea cu care finanțează programul pentru Moldova ”, scriu cei de la Consiliul Atlantic.

Reprezentanții Consiliului Atlantic au mai declarat pentru Ziarul de Gardă că vizitele în SUA ale lui Andrian Candu și ale lui Vladimir Plahotniuc nu ar fi fost acoperite financiar de către „Trans-Oil”. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat a menționat că nu cunoaște din ce surse financiare au fost acoperite vizitele în SUA ale lui Candu și Plahotniuc: „Una cunosc bine, că nu sunt bani din bugetul R. Moldova. Iar referitor de unde sunt finanțate vizitele, nu cunosc, pentru că nu m-am interesat niciodată”.

Vitalie Gamurari nu a putut să ne informeze nici măcar dacă vizitele în SUA au fost finanțate din banii partidului, precizând că nu a intrat niciodată în esența aspectului financiar al partidului, sugerându-ne să îi contactăm pe cei de la „Trans-Oil” pentru a obține mai multe informații. Totodată, democratul Sergiu Sîrbu a declarat în cadrul ședinței Parlamentului din 4 octombrie că membrii PDM participă la evenimente internaționale din banii partidului și că raportează la CEC „fiecare leu”.

Vaja Jhashi este un milionar de origine georgiană, care deține însă și cetățenia R. Moldova. Acesta conduce cel mai mare grup de companii de pe piața cerealelor și oleaginoaselor din R. Moldova, „Trans-Oil Group of Companies”. Milionarul a recunoscut anterior că îl cunoaște pe liderul democraților de mult timp, iar în ianuarie curent acesta a făcut parte dintr-o delegație oficială a premierul Pavel Filip, care a efectuat o vizită în Emiratele Arabe Unite.

Vaja Jhashi a figurat anterior drept membru al Consiliului de Administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, organizație fondată și condusă de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

Omul de afaceri Vaja Jhashi a declarat pentru Ziarul de Gardă că finanțează proiectele pentru a susține activitatea Consiliului Atlantic și neagă orice implicare în viața politică din R. Moldova sau pentru susținerea PDM.

„În primul rând, sunt cetățean al SUA și sunt încântat că în Moldova activează Consiliul Atlantic. Ei sunt lideri în susținerea R. Moldova peste hotare. Îmi este plăcut că partenerii americani sunt interesați să promoveze și să facă publicitate R. Moldova peste hotarele ei. Acest ajutor pe care îl ofer nu are nici o legătură politică”, a menționat Vaja Jhashi.

Întrebat dacă pe banii „Trans-Oil” au fost achitate și călătoriile membrilor PDM peste hotare, Vaja Jhashi a spus că firma pe care o conduce nu are nici o legătură cu politicienii din R. Moldova.

Vaja Jhashi a fost suprins anterior într-o fotografie, publicată de Guvern, alături de premierul Pavel Filip în timpul vizitei sale oficiale în Emiratele Arabe Unite, între 29-30 ianuarie curent.

Întrebat ulterior cum motivează prezența milionarului moldovean în componența delegației în Emiratele Arabe Unite, Pavel Filip a declarat că Vaja Jhashi este singura persoană pe care o cunoaște care vorbește fluent araba și care este bine informată la capitolul activitate economică în țările din Golf.

Cu referire la acest subiect, directorul executiv al „Trans-Oil” a declarat pentru Ziarul de Gardă că atunci când a aflat că premierul urmează să meargă într-o vizită în Emiratele Arabe Unite, a luat legătura cu aparatul acestuia: „Am zis că dacă va fi nevoie de mine în calitate de specialist, sunt dispus să îi ajut pentru ca să promovăm afacerile din R. Moldova și să stabilim niște relații”.

Într-o investigație PRO TV România privind piața agricolă, businessmanul Andrian Porumboiu, care a crescut un imperiu în agricultură, Grupul Racova, susținea că, în 2015, aflat în fața unui colaps financiar, a acceptat să transfere toate acțiunile ce constituie partea de producție vegetală și de uleiuri, omului de afaceri din R. Moldova, Vaja Jhashi, iar acesta urma să-i șteargă toate datoriile.

La scurt timp după preluarea afacerii, au avut loc câteva tranzacții prin care acțiunile au ajuns la persoane interpuse din Orientul Mijlociu, iar acestea nu și-ar fi onorat obligațiunile prevăzute de contract. Respectiv, Porumboiu ar fi rămas fără o parte importantă din afacere, dar cu aceleași datorii.

Vaja Jhashi avea, din 2014, afaceri în România, când a cumpărat prin intermediul companiei Floare International cea mai mare fabrică de prelucrare a uleiului din România, Ultex Ţandărei, aflată în faliment. După o perioadă de activitate, fabrica și-a stopat activitatea, iar muncitorii au rămas cu restanțe salariale de câteva luni.

Andrian Porumboiu se arăta convins că în spatele acestor preluări de afaceri era, de fapt, liderul PDM, Vladimir Plahotniuc. Aceste acuzații sunt respinse însă de directorul „Trans-Oil”, care a declarat pentru ZdG că Plahotniuc nu are nici o legătură cu afacerile pe care le deține.

„Porumboiu este un infractor și este căutat de către organele abilitate din România. Cu Porumboiu aveam o tranzacție comercială. Nu este nici un fel de politică. Plahotniuc nu are nici un amestec în afacerile pe care le dețin, nici în Moldova, nici în România. Este comod să zici că Plahotniuc are interese în Moldova sau România, dar el de fapt nu are nici un interes. Când vedem în presă astfel de informații, noi ne amuzăm”, spune Vaja Jhashi.