VIDEO/ „Daruri” pentru procurorii care îmi verifică activitatea

Administraţia publică locală din oraşul Codru, municipiul Chişinău, a oferit terenuri care valorează câteva zeci de mii de euro familiilor a doi foşti şefi ai Procuraturii sectorului Centru, instituţie abilitată să examineze legalitatea activităţii autorităţii publice locale. Terenurile au fost oferite gratuit după ce câte un membru al familiilor celor doi acuzatori de stat şi-au făcut vize de reşedinţă în imobilele unui consilier local de la Codru.

Nicolae Geru a deţinut funcţia de procuror-şef al Procuraturii Centru, municipiul Chişinău, în perioada 2006-2017. În februarie 2017, acesta a fost delegat în funcţia de procuror-şef al Procuraturii Dubăsari. Ion Dulgheru a fost adjunctul lui Nicolae Geru în anii 2010-2017, iar acum este procuror în cadrul Procuraturii Chişinău, acolo unde activează şi fratele său, Andrei Dulgheru. Conform competenţelor teritoriale, Procuratura Centru din mun. Chişinău a fost instituţia abilitată prin lege să examineze plângerile cetăţenilor de la Codru, inclusiv cele care vizează administraţia publică locală.

Vedeți și varianta video a subiectului



Terenuri pentru familiile Geru şi Dulgheru în aceeaşi zi

În mai 2015, prin deciziile Consiliului oraşului Codru, localitate aflată în coasta Chişinăului, familia procurorului Nicolae Geru a primit un teren cu o suprafaţă de aproape 6 ari pe str. Andrei Vînaru, într-un sector de elită al localităţii, unde deţin imobile alţi foşti sau actuali procurori, dar şi liderul Partidului DA, Andrei Năstase. În aceeaşi zi, de un teren cu o suprafaţă similară a beneficiat şi familia Dulgheru. Bunul imobil a fost înregistrat pe numele familiei fratelui lui Ion Dulgheru, Andrei, şi el procuror, pe atunci în cadrul Procuraturii Râşcani din Chişinău.

Potrivit informaţiilor cadastrale, în aceeaşi zi, la 21 august 2015, familiilor Dulgheru şi Geru le-au fost eliberate titlurile de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren. Conform preţurilor de piaţă, lotul familiei Geru ar valora aproximativ un milion de lei (50 de mii de euro), iar cel al familiei Dulgheru între 400 şi 500 de mii de lei (20-25 mii de euro).

Vizele de reşedinţă ale soţiilor din imobilele unui consilier local

Până în 2016, pentru a obţine un teren pentru construcţii la Codru, trebuia să te înscrii într-o listă de aşteptare, care număra câteva mii de persoane. Regulamentul aprobat de Consiliu stabilea şi criteriile esenţiale pe care trebuia să le îndeplinească cel care aspira la un lot pentru construcţii: să fie din or. Codru, să fie familie nou-întemeiată şi să nu deţină alte proprietăţi.

Cum a fost posibil ca familiile Dulgheru şi Geru să beneficieze de terenuri gratuite, deşi nu locuiesc la Codru? Până a depune o cerere pentru a obţine loturi pentru construcţii, Victoria Geru, soţia lui Nicolae Geru, şi-a schimbat viza de reşedinţă într-o casă de pe str. Sf. Nicolai, or. Codru. Conform datelor cadastrale, imobilul aparţine consilierului local Serghei Diacov. În aceeaşi perioadă, şi-a schimbat viza de reşedinţă şi Cristina Dulgheru, soţia lui Andrei Dulgheru. Şi aceasta şi-a mutat reşedinţa într-un imobil de la Codru, care la fel aparţine consilierului Diacov, amplasat pe str. Plaiului. Dacă Victoria Geru are viza de reşedinţă chiar în casa unde locuieşte familia Diacov, atunci Cristina Dulgheru are viza de reşedinţă într-o încăpere comercială, unde îşi desfăşoară activitatea firmele familiei Diacov.

În căutarea consilierului care oferă vize de reşedinţă pentru soţii de procurori

Am mers la domiciliul lui Serghei Diacov, consilier local pe listele PDM, acolo unde are viza de reşedinţă soţia procurorului Nicolae Geru. La poartă era parcat un Mercedes GLK. Am sunat şi am solicitat să discutăm cu Serghei Diacov. O femeie ne-a anunţat că acesta nu este acasă. Am întrebat cum s-a ajuns ca Victoria Geru să aibă viza de reşedinţă în acea casă, moment în care, interlocutoarea a închis fereastra şi nu a mai ieşit din casă.

A doua zi, l-am căutat pe Serghei Diacov la sediul companiilor sale, acolo unde are viza de reşedinţă soţia procurorului Andrei Dulgheru. Un angajat, după ce l-a telefonat pe Serghei Diacov, ne-a anunţat că acesta nu este pe teritoriu şi că va reveni abia seara. L-am căutat pe Diacov şi la telefonul mobil. Ne-a răspuns un bărbat care ne-a anunţat că nu este Serghei Diacov. După ce i-am zis subiectul la care am dori să discutăm, interlocutorul a promis că-i va transmite lui Diacov solicitarea şi că va reveni ulterior cu un apel, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Deciziile prin care au fost oferite terenurile – date cu caracter personal

Deciziile prin care familiile Geru şi Dulgheru au primit loturi nu sunt publice, iar mai mulţi consilieri de la Codru susţin că nu le-au văzut vreodată. Ba mai mult, ei pun la îndoială inclusiv faptul că acea şedinţă, care ar fi fost programată pentru 5 mai 2015, ar fi avut loc, de facto. Consilierul Andrei Roşca susţine că cele două loturi pentru procurori ar fi fost înstrăinate împreună cu alte zeci de loturi la şedinţa „tacită”, despre care unii consilieri nici nu ar fi fost anunţaţi. „A fost o şedinţă tacită, despre care nu se ştie aproape nimic. Atunci a fost înaintată spre aprobare înstrăinarea mai multor terenuri. Eu şi încă un consilier nu am fost informaţi despre şedinţă şi nu am fost invitaţi. Apoi am depus o cerere la Primărie, să-mi ofere deciziile adoptate la acea şedinţă, dar nu mi s-au dat. Accesul îmi este interzis. Primăria şi instanţele de judecată mi-au răspuns că acestea sunt date cu caracter personal şi nu am dreptul să le văd, deşi sunt consilier”, susţine Andrei Roşca, aflat astăzi în opoziţie cu majoritatea din Consiliul local.

Acesta precizează că toate plângerile depuse în ultimii şapte ani împotriva autorităţilor publice locale erau redirecţionate către Procuratura Centru, condusă până în 2017 de Nicolae Geru şi Ion Dulgheru. „Din 2011, de când am devenit consilier, am depus zeci sau chiar sute de plângeri în adresa autorităţilor publice locale. Plângerile adresate la Preşedinţie erau redirecţionate către Procuratura Centru, condusă de dl Geru, plângerile de la CNA sau Procuratura Generală tot erau trimise la dl Geru, şi se emiteau decizii de clasare sau de refuz în începerea urmăririi penale”, anunţă Roşca, precizând că, în lista de aşteptare pentru a primi terenuri ar fi peste 2700 de locuitori de la Codru. Acesta ne-a prezentat mai multe documente semnate de procurori din fosta Procuratura Centru, dar şi de Nicolae Geru, prin care se refuza începerea urmăririi penale pe numele factorilor de decizie din cadrul Primăriei şi Consiliului Codru.

„Am aşteptat, am aşteptat, până în 2012, când feciorul a decedat”

Cele două terenuri atribuite familiilor Dulgheru şi Geru au fost, iniţial, în gestiunea unor familii din or. Codru, care, deşi au făcut demersuri pentru a obţine titluri de proprietate asupra lor, nu au reuşit. „Acest lot noi îl prelucrăm de 30 de ani. E lângă casa noastră şi era în prelungirea curţii. În 1994, feciorul meu s-a adresat la Primăria pentru a primi un teren pentru construcţii. Atunci am cerut ca acest lot să fie distribuit feciorului, ca ei să-şi facă o casă lângă noi, ca la bătrâneţe să-i fie mai uşor să ne îngrijească”, povesteşte Feodosia Chihai, fostă profesoară, acum în vârstă de 84 de ani, cu referire la terenul din coasta casei sale, atribuit de autorităţi familiei Geru.

„În 2004, a început distribuirea loturilor, iar într-un document de la Primărie, numele feciorului meu a fost pus în dreptul planului acestui lot. Atunci, chipurile, am primit lotul, doar că nu ni s-a dat niciun act. Trebuia să primim titlu şi continuam să prelucrăm terenul. Am plantat pe el viţă de vie, care e şi acum. Ulterior, când ne-am adresat, primarul ne spunea că sunt alţii, mai nevoiaşi şi că lotul le revine lor, iar noi să mai aşteptăm. Am aşteptat, am aşteptat, până în 2012, când feciorul a decedat”, explică Feodosia Chihai.

„Noi am prelucrat acest teren, am şi plătit mai mulţi ani impozit pentru el”

„Între timp, nepoata de pe fecior s-a căsătorit. Ca să nu plece peste hotare, a hotărât să stea în rând pentru teren. Încă nu a primit. De câte ori se adresa, dl Munteanu, primarul, dar şi consilierii, ne spuneau că fiul deja ar fi primit un teren prin 2003 şi că nu ne pot da altul, iar nepoatei îi tot spuneau că sunt mai nevoiaşi ca tine, care trăiesc în subsoluri, mai aşteaptă. Am aşteptat, am aşteptat… În 2015-2016, am aflat că lotul acesta a fost distribuit unui procuror. Ne-am întrebat, cum dl Geru a primit acest lot fără a sta la rând. Apoi am aflat că soţia sa şi-a făcut viza de reşedinţă la Codru, pe o lună de zile, în casa unui consilier”, povesteşte pensionara. „Ne-am adresat la corupţie şi ni s-a zis că nu e motiv de dosar penal, că totu-i în regulă. Ne-am adresat la premierul Filip, tot fără rezultat”, conchide aceasta.

Şi lotul atribuit familiei Dulgheru are o istorie similară. „Acest teren era grădina buneilor mei, a părinţilor soţului meu. Eu şi fiica am depus actele cerând ca acest lot să ni se dea, oficial, nouă, ca fata să-şi construiască o casă. Stăm în rând din 2000. Când mă duceam să întreb, mi se spunea că nu m-a ajuns rândul sau că nu sunt loturi. Cum nu sunt, dacă acest teren dat acum procurorului a fost grădina buneilor şi noi doar am vrut să ni se dea documente pe el. Noi prelucram acest teren, am şi plătit mai mulţi ani impozite pe el”, susţine Lidia Roşca, a cărei gospodărie modestă se află vis-a-vis de terenul atribuit familiei Dulgheru.

Primarul: De la „refuz să răspund la întrebările dvs” la „procedura a fost conform legislaţiei”

Telefonat din faţa Primăriei Codru, Vladimir Munteanu, primarul localităţii, ne-a anunţat că nu doreşte să răspundă la întrebări. Am insistat şi am ajuns în biroul acestuia. „Am dreptul să refuz să răspuns la întrebările dvs”, ne-a zis iniţial primarul, după care a acceptat, totuşi, o discuţie. A refuzat însă să răspundă la unele întrebări, iar la altele ne-a răspuns laconic sau confuz.

Redăm, mai jos, o parte din discuţia cu primarul or. Codru, Vladimir Munteanu, ajuns primar pe listele PLDM.

V.M.: Cum pot să spun cum au ajuns (în lista beneficiarilor), dacă au stat în rând să primească teren. Nu cunosc cine-i Ion Dulgheru sau Nicolae Geru. Din 2015, 2016, au trecut trei ani, dar, pot să vă spun că fiecare cetăţean care are viză de reşedinţă în Codru are dreptul să aibă un lot te pământ.

ZdG: Dacă eu îmi fac viză de reşedinţă la Codru, aş putea primi mâine un teren?

V.M.: De ce mâine? Există procedura. Avem comisie de rândaşi, comisie de specialitate. Dacă nu aveţi dvs sau soţia dvs bun imobil, atunci care-i problema?

ZdG: Dnii Dulgheru şi Geru au pe numele lor apartamente, case.

V.M.: Nu ştiu. Dacă acea comisie a luat, nu cred să fi avut, dacă acea comisie de rândaşi a făcut un control riguros şi le-au repartizat, înseamnă că nu au avut.

ZdG: În ultimii ani, Procuratura Centru a examinat mai multe plângeri împotriva Primăriei Codru, iar persoanele care conduceau Procuratura au primit terenuri. E o coincidenţă?

V.M.: Nu ţin minte să se examineze plângeri. Nu cunosc dacă locuitorii de la Codru au venit cu ceva demersuri la Procuratura Centru… Procuratura are lucrul ei, eu am lucrul meu. Primarul lucrează pentru societate.

ZdG: E o coincidenţă că cei doi procurori au primit terenuri?

V.M.: Repet. Totul a fost conform legii. Nu mă cunosc cu Dulgheru Ion sau Geru Nicolae. Repet, totul s-a petrecut conform legii.

ZdG: Da, dar, având apartamente, dl Dulgheru are o casă impunătoare…

V.M.: Toate chestiunile au trecut conform legii.

ZdG: Dar, acele terenuri erau pe lângă casele unor persoane nevoiaşe, care duc un trai modest.

V.M.: Vă spun, oricine are dreptul să primească lot de casă, dacă are viză de reşedinţă în teritoriu.

ZdG: Câte persoane aşteaptă acum să primească lot de casă?

V.M.: Nu cunosc.

ZdG: Aproximativ măcar?

V.M.: Nu ştiu!

ZdG: Dar sunt persoane care aşteaptă, de ani de zile?

V.M.: Repet, procedura a fost conform legii, iar cei care nu au fost de acord cu atribuirile, au atacat în judecată, iar instanţa a dat dreptate Primăriei.

ZdG: Deci, e o coincidenţă că cei doi procurori au primit terenuri?

V.M.: Nu vreau să vă răspund la întrebare. Eu răspund la întrebare cum cred, nu cum vreţi dvs.

ZdG: Totuşi, e o coincidenţă sau nu?

V.M. Eu nu vreau să spun că e coincidenţă. V-am răspuns.

ZdG: Dar îl ştiţi pe Nicolae Geru?

V.M.: L-am ştiut când a fost procuror, dar acum nu ştiu dacă e el sau nu. Eu nu ştiu nimic.

ZdG: Şedinţa din mai 2015, când s-au alocat aceste terenuri, cum a avut loc?

V.M.: Repet, totul a fost conform legii. Deciziile au fost atacate în judecată, iar instanţa a dat câştig de cauză Primăriei.

ZdG: A avut loc sau nu şedinţa Consiliului?

V.M.: Repet încă o dată. E o întrebare provocatoare la care nu vreau să răspund. Orice şedinţă, dacă se iau decizii, înseamnă că a avut loc (răspunsul venea în timp ce ne conducea spre uşa de la ieşirea din biroul său).

Geru: „Atunci eram puţin în conflict şi ea a plecat la o prietenă de-a ei”

Procurorul Nicolae Geru susţine că procedura prin care a obţinut terenul este legală. „Consider că terenul l-am primit legal. Am stat la evidenţă de prin 2002. Conform legii, din 2003, dacă procurorul nu are locuinţă sau necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, administraţia publică locală era obligată, în cel mult un an de la numirea în funcţie, să-i ofere casă de locuit sau apartament”, susţine Geru. Cât despre faptul că soţia şi-a schimbat viza de reşedinţă în casa unui consilier de la Codru, procurorul spune că acestea ar fi doar nişte coincidenţe. „Soţia şi-a schimbat viza de reşedinţă. Atunci eram puţin în conflict şi ea a plecat la o prietenă de-a sa, la familia Diacov. Puteţi s-o întrebaţi pe ea mai multe detalii. Soţia mea stă la evidenţă de prin 2002-2003. Asta era condiţia pentru a primi teren. Iar noi, am primit lotul abia în 2015”, precizează Geru.

Acesta susţine că nu există vreo legătură între activitatea sa din fruntea Procuraturii Centru şi faptul că a primit teren. „N-are legătură activitatea mea de la Procuratura Centru şi obţinerea terenului. Nu văd legătura şi nu înţeleg de ce vreţi să faceţi legătura. Statul era obligat să-mi ofere mie teren pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai. E scris în lege, nu eu am gândit asta. Totul a fost conform legii. Eu am declarat terenul, nu l-am ascuns”, explică acuzatorul de stat.

Conform declaraţiei de avere şi interese pentru 2017, Nicolae Geru şi soţia sa, angajată la Moldtelecom, mai deţin un teren în Ialoveni, pe care l-au obţinut în 2004. Totodată, cei doi soţi sunt proprietari ai trei apartamente, cumpărate în 2001, 2012 şi 2015. Două dintre ele au fost achiziţionate la un preţ mai mic decât cel de piaţă, în cadrul unor proiecte destinate procurorilor care necesitau îmbunătăţirea condiţiilor de trai. Nicolae Geru mai declară două automobile Mercedes, o Toyota şi o remorcă. Acesta are însă şi datorii de 1,6 milioane de lei la Victoriabank, 300 de mii de lei către o persoană fizică, Maria Storogan, iar cei 42 de mii de euro cu care a cumpărat ultimul apartament urmează să fie rambursaţi până în 2025. Unul din gajurile pentru care familia Geru a obţinut creditele este chiar terenul de la Codru.

Casa de lux şi explicaţiile procurorului Ion Dulgheru

Andrei Dulgheru, proprietarul din acte al terenului, are telefonul mobil deconectat, în timp fratele său, Ion Dulgheru ne-a anunţat, printr-un sms, că nu a avut nicio atribuţie la acest caz. „Referitor la teren, m-am documentat şi pot să vă comunic că nu este al meu ci al Cristinei Dulgheru care a fost inclusă în baza cererii în rândul persoanelor ce solicită acordarea unui teren în 2012. În 2015, prin decizia Consiliului orăşenesc Codru i-a fost repartizat teren. Acest teren a fost declarat în declaraţia pe venit începând cu anul în cauză”, a precizat procurorul, care susţine că este „exclus” să existe o legătură între activitatea sa de la Procuratura sect. Centru şi decizia autorităţilor publice locale din Codru.

Aşa cum ZdG a scris şi anterior, Ion Dulgheru este unul dintre cei mai prosperi acuzatori de stat. El deţine în proprietate mai multe spaţii comerciale, două apartamente şi o casă de lux impunătoare, amplasată în or. Codru. Imobilul cu mai multe niveluri a fost dat în exploatare în 2011. Deşi e înregistrat pe numele părinţilor săi, Vasile şi Galina Dulgheru, este trecut în declaraţiile de avere şi interese ale acuzatorului de stat. „Casa aparţine mamei mele, care, la moment, este plecată peste hotarele R. Moldova. Eu locuiesc în această casă pentru că în timp ce mama este peste hotare, casa este liberă. Despre faptul că locuiesc în acest imobil, la fel, am indicat în declaraţia pe venit. În perioada în care părinţii sunt în ţară, ei tot locuiesc în această casă”, susţine Ion Dulgheru.

Cele trei apartamente ale procurorului Andrei Dulgheru

Şi fratele său, pe numele căruia este înregistrat terenul primit în dar de la autorităţile publice locale Codru, are o viaţă de lux. În declaraţia de avere şi interese pentru 2017, Andrei Dulgheru arată că deţine trei apartamente, obţinute în 2005-2011, cu suprafeţe de 187 m.p., 124 m.p. şi 72 m.p., dar şi trei automobile: BMW, fabricat în 2000 şi dobândit în 2012, Renault, fabricat în 2007 şi cumpărat în 2010 şi Audi, fabricat în 2007 şi cumpărat în 2017. În 2011-2012, Andrei Dulgheru declara că a contractat două credite de 101 mii euro cu o rată a dobânzii de 0%. La fel ca şi fratele său, Ion, Andrei Dulgheru declară că a beneficiat în ultimii ani de zeci de mii de euro cu titlul de donaţie de la părinţi.



ZdG a scris recent că familia procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru, care a ajuns în atenţia opiniei publice după ce a ridicat un bloc cu 10 etaje în cartierul Malina Mică din Chişinău, intenţionează să construiască un spaţiu comercial în centrul capitalei, spre nemulţumirea vecinilor din zonă. Noul imobil e planificat să fie înălţat pe rămăşiţele unui fost apartament la sol, cu suprafaţa de doar 26 m.p., adjudecat de părinţii celor doi procurori în urmă cu aproape trei ani şi demolat ulterior.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.