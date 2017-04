Interviu: „În interior, nu cred că există resurse pentru combaterea corupţiei”

Interviu cu Eduard Gherciu, medic în Italia, originar din satul Izbişte, Criuleni

— Când aţi decis să plecaţi şi de ce aţi ales Italia?

— De fapt, „eva­da­rea” o pla­ni­fi­ca­sem de mult. În 1992, am ple­cat la San­kt Peter­sbu­rg, la cur­su­ri de per­fe­cţio­na­re, pen­tru o peri­oa­dă de 4 luni. Aco­lo, doi cole­gi, sta­bi­li­ţi de câţi­va ani în acest oraş, încer­cau să mă con­vingă să rămân în Rusia. Ulte­ri­or, după câţi­va ani, am stu­di­at în cadrul unui curs de per­fe­cţio­na­re pe lân­gă Spi­ta­lul „Sfân­tul Spi­ri­don” din Iaşi, fiind anga­jat în cali­ta­te de medic în Secţia de ane­ste­zie şi tera­pie inten­si­vă a Spi­ta­lu­lui muni­ci­pal Carei, judeţul Satu Mare. Dar des­ti­nul a făcut ca, pes­te un an şi jumă­ta­te, să revin în R. Mol­do­va. Cred că sunt mai mul­te per­soa­ne care, pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le, ajung la eta­pe de cri­ză sau, la un moment dat, înţe­leg că în via­ţa lor sunt nece­sa­re schim­bă­ri. Aş mai amin­ti aici că sfârşi­tul ani­lor `90 ai seco­lu­lui tre­cut era mar­cat de o pro­fun­dă cri­ză social-economică în R. Mol­do­va şi noi, lucră­to­rii medi­ca­li, resi­mţeam aces­te gre­u­tă­ţi. În 2000, am sosit pen­tru pri­ma dată în Ita­lia ca turist. Am rămas pro­fund impre­sio­nat de aceas­tă ţară şi am decis să rămân.

Edu­ard Gher­ciu este ori­gi­nar din s. Izbi­ş­te, raio­nul Cri­u­le­ni. În 1985, a absol­vit USMF ,,Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”, specializându-se în ane­ste­zie şi tera­pie inten­si­vă. După absol­vi­re, a acti­vat la IMSP Spi­ta­lul Cli­nic de Trau­ma­to­lo­gie şi Orto­pe­die, după care în cali­ta­te de şef al Secţi­ei de tera­pie inten­si­vă în cadrul Spi­ta­lu­lui Cli­nic al Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii. În Ita­lia acti­vea­ză în dome­ni­ul medi­ci­nei de urgenţă în pro­vin­cia Lati­na, regiu­nea Lazio. Con­co­mi­tent, este şi medic de fami­lie. Edu­ard Gher­ciu este fon­da­to­rul şi preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei obş­teş­ti ,,Mol­do­va nel Mondo”, din or. Roma, Ita­lia. Prin­tre alte obiec­ti­ve, Aso­ci­a­ţia îşi pro­pu­ne stu­di­e­rea feno­me­nu­lui pre­zenţei cadre­lor sani­ta­re, a medi­ci­lor şi asis­tenţi­lor medi­ca­li ori­gi­na­ri din R. Mol­do­va în Ita­lia, a pro­ble­me­lor cu care se con­frun­tă aces­te cate­go­rii de lucră­to­ri medi­ca­li.

— După atâţia ani de viaţă în Europa, v-aţi gândit vreodată în ce condiţii aţi reveni acasă, în R. Moldova?

— Nu ştiu dacă, atun­ci când vor­bim des­pre o even­tu­a­lă reve­ni­re aca­să, e cazul să ne gân­dim la con­di­ţii. Mulţi din­tre cei ple­ca­ţi vor­besc dese­o­ri des­pre impo­si­bi­li­ta­tea reve­ni­rii în R. Mol­do­va. Alţii, fiind depar­te de casă, spe­ră, totu­şi, să se poa­tă întoar­ce, dar, vor­ba ceia: „vra­bia mălai visea­ză”. Dacă „eva­da­rea” are un preţ, apoi reîn­toar­ce­rea cos­tă de zeci de ori mai scump şi puţi­ni o pot accep­ta. Ori­cum, este o opţiu­ne indi­vi­du­a­lă, pe care ori­ci­ne tre­bu­ie să o tra­te­ze indi­vi­du­al. Cât mă pri­veş­te, voi reve­ni numai­de­cât. Am şi repa­rat casa părin­teas­că, pro­mo­vez un pro­iect care pre­su­pu­ne res­ta­u­ra­rea vechiu­lui ambu­la­to­riu din satul de baş­ti­nă. De fapt, m-am şi reîn­tors într-un fel. Cola­bo­rez, deo­cam­da­tă la dis­tanţă, cu comu­ni­ta­tea loca­lă, orga­ni­zez eve­ni­men­te cul­tu­ra­le la gim­na­zi­ul din sat, am edi­tat şi am lan­sat o mono­gra­fie a satu­lui meu natal, Izbi­ş­te, Cri­u­le­ni, – „Izbi­ş­te, satul izvoa­re­lor”, am con­sti­tu­it un grup de soci­a­li­za­re a pasio­na­ţi­lor de isto­rie şi tra­di­ţie loca­lă.

— Cum aţi reuşit să profesaţi medicina în Italia?

— După sosi­re, a urmat o peri­oa­dă indis­pen­sa­bi­lă de aco­mo­da­re. Am mun­cit şi în dome­ni­ul con­stru­cţi­i­lor, am fost şi asis­tent medi­cal. Exer­ci­tam aces­te mun­ci pen­tru a obţi­ne sur­se de exis­tenţă şi pen­tru a-mi susţi­ne fami­lia, răma­să la Chi­şi­nău. În para­lel, am reu­şit să mă înscriu şi să par­ti­cip la un curs de for­ma­re în Secţia de ane­ste­zie şi tera­pie inten­si­vă la Spi­ta­lul de Pedia­trie Bam­bin Gesu, din sta­tul Vati­can, după care am ini­ţi­at pro­ce­du­ri­le de recu­noa­ş­te­re a diplo­mei de medic aici, în Ita­lia. A fost o expe­rienţă uni­că şi o schim­ba­re care m-a îmbo­gă­ţit sub mai mul­te aspec­te. Am depus efor­tu­ri, am avut nevo­ie de timp. Până la urmă, am reu­şit să mă rea­li­zez pro­fe­sio­nal şi în Ita­lia.

— Câţi medici şi stomatologi din R. Moldova activează legal în Italia?

— Con­form sta­tis­ti­ci­lor Fede­ra­ţi­ei Naţio­na­le a Cole­gi­i­lor medi­ci­lor şi sto­ma­to­lo­gi­lor din Ita­lia (FNO­M­CeO), în aceas­tă ţară îşi exer­ci­tă ofi­ci­al pro­fe­sia 323 de medi­ci şi 14 sto­ma­to­lo­gi. În 2013, erau doar 235 de medi­ci şi 6 sto­ma­to­lo­gi din R. Mol­do­va. Majo­ri­ta­tea medi­ci­lor sunt repre­zen­tanţi ai sexu­lui fru­mos, cir­ca 77,6%. Din numă­rul total, aproa­pe 48% din­tre cole­gi sunt mai tine­ri de 40 de ani.

— Unde sunt stabiliţi cei mai mulţi dintre aceştia?

— În topul pre­zenţe­lor se află Regiu­nea Lom­bar­dia, urma­tă de Vene­to, Emi­lia Romag­na şi Lazio, adi­că nor­dul şi cen­trul Ita­li­ei, pe când în regiu­ni­le de sud, cu mici exce­pţii, Sici­lia şi Sar­di­nia, nu sunt medi­ci mol­do­ve­ni care ar pro­fe­sa în dome­ni­ul sănă­tă­ţii. Cei mai mulţi pro­fe­si­o­ni­ş­ti sunt înscri­şi în Cole­gi­ul medi­ci­lor şi sto­ma­to­lo­gi­lor din Roma, 39 la număr, Tori­no – 27, Bres­cia – 24, Mila­no – 22.

— În baza căror titluri de studii activează în Italia originarii din R. Moldova?

— Titlu­ri­le de stu­dii absol­vi­te în R. Mol­do­va şi în alte ţări extra­co­mu­ni­ta­re urmea­ză a fi recu­nos­cu­te sau echi­va­la­te. Sunt două moda­li­tă­ţi: susţi­ne­rea exa­me­ne­lor de echi­va­la­re pe lân­gă Minis­te­rul Sănă­tă­ţii din Ita­lia sau înscri­e­rea la facul­tă­ţi­le de medi­ci­nă de pe lân­gă uni­ver­si­tă­ţi. Pri­ma moda­li­ta­te este cea mai difi­ci­lă, din cau­za com­ple­xi­tă­ţii pro­be­lor scri­se. În al doi­lea caz se depu­ne copia lega­li­za­tă a diplo­mei de medic şi pro­gra­me­le ana­li­ti­ce de stu­dii la o facul­ta­te de medi­ci­nă, iar o comi­sie didac­ti­că deci­de câte exa­me­ne tre­bu­ie să susţi­nă soli­ci­tan­tul. În final, se eli­be­rea­ză diplo­ma uni­ver­si­tă­ţii res­pec­ti­ve cu drept de exer­ci­ta­re în ori­ce ţară din UE, dar stu­di­i­le pre­ce­den­te şi acti­vi­ta­tea ante­ri­oa­ră în dome­niu, din păca­te, nu sunt lua­te în con­si­de­ra­re la atri­bu­i­rea vechi­mii în mun­că.

Este îngri­jo­ră­tor însă că, în ulti­mii trei ani, nu au mai fost publi­ca­te decre­te de echi­va­la­re a titlu­ri­lor de stu­dii din R. Mol­do­va. La fel, lucru­ri­le se com­pli­că în legă­tu­ră cu fap­tul că, potri­vit unor infor­ma­ţii, Minis­te­rul de Instru­i­re Publi­că ar fi remis uni­ver­si­tă­ţi­lor din Ita­lia drep­tul de a eva­lua indi­vi­du­al dosa­re­le cu pro­gra­me­le ana­li­ti­ce ale licenţi­a­ţi­lor în medi­ci­nă, dese­o­ri reco­man­dând înscri­e­rea la pri­mul an de facul­ta­te, cu susţi­ne­rea exa­me­ne­lor de admi­te­re.

— Cum aţi procedat dvs.? Care au fost primii paşi pe care i-aţi făcut, venind în Italia?

— Am ales cea mai difi­ci­lă cale de recu­noa­ş­te­re a diplo­mei de medic din R. Mol­do­va, cea de susţi­ne­re a pro­be­lor scri­se la mai mul­te dis­ci­pli­ne fun­damen­ta­le şi cli­ni­ce, ca pri­mă eta­pă, urmă­toa­rea fiind susţi­ne­rea pro­be­lor prac­ti­ce la un Spi­tal Uni­ver­si­tar din Roma. Ast­fel, mi-a fost recu­nos­cu­tă diplo­ma ce-mi fuse­se înmâ­na­tă la Alma Mater , Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”. Din pri­mă­va­ra anu­lui 2005, după o pau­ză de aproa­pe 5 ani, am reîn­ce­put acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă în cali­ta­te de medic la un Cen­tru de Hemo­dia­li­ză. În para­lel, efec­tu­am găr­zi de noap­te în cli­ni­ci pri­va­te şi la Ser­vi­ci­ul de Ambu­lanţă. Îmi exer­cit acti­vi­ta­tea în regim de libe­ră pro­fe­siu­ne. Spre deo­se­bi­re de cole­gii care au con­tract de anga­ja­ţi ai insti­tu­ţi­i­lor medi­ca­le pri­va­te sau publi­ce, îmi per­mit să-mi orga­ni­zez pro­gra­mul în baza exi­genţe­lor mele. Cu alte cuvin­te, poţi să mun­ceş­ti ca un „sta­ha­no­vist”, dar poţi să ado­pţi un stil de via­ţă mai inte­li­gent, alter­nând acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă cu mai mult timp liber.

— Ce face familia dvs., cum s-a încadrat în Italia?

— Când a apă­rut pri­ma posi­bi­li­ta­te, mi-am adus în Ita­lia şi fami­lia, care s-a inte­grat bine. Soţia mun­ceş­te în cali­ta­te de secretară-asistentă medi­ca­lă la cabi­ne­tul medi­cal unde acti­vez eu împre­u­nă cu alt medic, fii­ca este stu­den­tă la uni­ver­si­ta­te, fecio­rul mai mare locu­ieş­te în Ger­ma­nia. Din păca­te, părinţii noş­tri nu mai sunt în via­ţă.

— Câţi profesionişti activează pe baza diplomei şi licenţei de practică eliberate de instituţii din R. Moldova?

— Con­form decre­tu­lui Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii, publi­cat în Gaz­zet­ta Uffi­ci­a­le (Moni­to­rul Ofi­ci­al al Guver­nu­lui Ita­li­ei), cu diplo­me de absol­venţi ai USMF „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”, acti­vea­ză 39 de spe­cia­li­ş­ti. Alţi 16 cetă­ţe­ni mol­do­ve­ni au absol­vit uni­ver­si­tă­ţi din Româ­nia, iar 17 medi­ci, tot ori­gi­na­ri din R. Mol­do­va, au absol­vit medi­ci­na în alte ţări, inclu­siv în Bul­ga­ria. Majo­ri­ta­tea medi­ci­lor, însă, s-au aflat în situ­a­ţia de a absol­vi din nou facul­ta­tea de medi­ci­nă. Ast­fel, 53 de medi­ci au absol­vit uni­ver­si­tă­ţi­le din Mila­no, 46 – din Bres­cia, 45 – din Roma, 24 – din Tori­no, 17 – din Fer­ra­ra, 16 – din Par­ma etc.

— Cum sunt cotaţi în Italia specialiştii din R. Moldova?

— În gene­ral, per­sis­tă o per­ce­pţie bună. Per­so­nal pot să spun că este apre­cia­tă expe­rienţa şi promp­ti­tu­di­nea, dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a mun­ci. Dacă vă decla­ra­ţi dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a efec­tua pres­tă­ri unui ofer­tant de mun­că şi vă ono­ra­ţi pro­mi­siu­ni­le, veţi avea suc­ces.

— Ce salarii au medicii din Italia, ce condiţii de muncă?

— Aici, foar­te mulţi sunt libe­ri pro­fe­si­o­ni­ş­ti, adi­că nu sunt anga­ja­ţi ai insti­tu­ţi­i­lor publi­ce sani­ta­re, dar pose­dă cod fis­cal pen­tru acti­vi­ta­te auto­no­mă, acti­vând în con­di­ţii de con­cu­renţă seri­oa­să. Toţi achi­tă mul­ti­ple taxe şi con­tri­bu­ie la fon­dul pri­vat de pen­sii al medi­ci­lor. Anga­ja­rea în insti­tu­ţi­i­le sani­ta­re publi­ce se face doar prin con­curs. Con­cur­su­ri­le publi­ce, în ulti­mul timp, sunt blo­ca­te din cau­za cri­zei eco­no­mi­ce din Ita­lia, iar carenţa cro­ni­că de per­so­nal este solu­ţio­na­tă prin anga­jă­ri pe un ter­men deter­mi­nat. Sala­ri­ul mediu în insti­tu­ţi­i­le de stat este de 2500 de euro pe lună. Cur­su­ri­le de per­fe­cţio­na­re sunt obli­ga­to­rii, fiind con­tra pla­tă. Cole­gii care urmea­ză rezi­denţi­a­tul pri­mesc bur­se, cir­ca 22 700 de euro pe an, şi au drep­tul la veni­tu­ri supli­men­ta­re (găr­zi plăti­te) ce nu depă­şesc 7800 de euro pe an. Ace­la­şi lucru se refe­ră la cer­ce­tă­to­rii şti­inţi­fi­ci din sfe­ra medi­ca­lă.

— Medicii primesc cadouri? Alte plăţi neoficiale?

— În Ita­lia, ono­ra­ri­i­le pen­tru pres­ta­ţi­i­le sani­ta­re cores­pund tari­fe­lor reco­man­da­te de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii. Este obli­ga­to­rie eli­be­ra­rea reci­pi­sei sau fac­tu­rii. Încăl­ca­rea regu­la­men­tu­lui este cali­fi­ca­tă ca eva­ziu­ne fis­ca­lă, iar amen­zi­le apli­ca­te de Gar­da Finan­ci­a­ră sunt foar­te mari, ca să nu mai vor­bim des­pre san­cţiu­ni­le apli­ca­te de Cole­gi­i­le teri­to­ri­a­le ale medi­ci­lor şi sto­ma­to­lo­gi­lor, care apli­că inter­di­cţii de exer­ci­ta­re a pro­fe­si­ei de la o lună până la anu­la­rea com­ple­tă a auto­ri­ză­rii de exer­ci­ta­re.

— Sunt sau nu cunoscute cazuri de malpraxis în instituţiile medicale din Italia? Cum sunt pedepsite acestea?

— Din păca­te, acest feno­men este cunos­cut şi aici. Sunt cazu­ri de omi­siu­ne, negli­jenţă, ero­ri medi­ca­le. Aici, fie­ca­re medic liber pro­fe­si­o­nist este obli­gat, con­form legii, să fie asi­gu­rat cu poli­ţă de res­pon­sa­bi­li­ta­te civi­lă în valoa­re de minim 1½ mili­oa­ne de euro. Cos­tul anu­al al unei poli­ţe por­neş­te de la 800 de euro, în fun­cţie de dome­ni­ul de acti­vi­ta­te, ajun­gând la 4.000 de euro pen­tru trau­ma­to­lo­gi, ane­ste­zi­ş­ti şi obs­te­tri­cie­ni. În caz de leziu­ni uşoa­re sau gra­ve cu dau­ne tem­po­ra­re sau per­ma­nen­te cau­za­te sănă­tă­ţii pacien­tu­lui, în ulti­mii ani, instanţe­le de jude­ca­tă apli­că tot mai des arti­co­le din Codul Civil care pre­văd des­pă­gu­bi­ri. Apli­ca­rea arti­co­le­lor res­pec­ti­ve ale Codu­lui Penal pen­tru cul­pa medi­ca­lă este limi­ta­tă, dat fiind că pro­ce­se­le durea­ză mulţi ani de zile, pe când cau­ze­le civi­le se rezol­vă repe­de, părţi­le ajung la un acord cu pri­vi­re la suma des­pă­gu­bi­ri­lor şi com­pa­nia de asi­gu­ră­ri achi­tă dau­ne­le.

— Ce fel de programe de cooperare există între colegii de breaslă din Italia şi cei din R. Moldova?

— Pre­zenţa mem­bri­lor comu­ni­tă­ţii medical-ştiinţifice din R. Mol­do­va în ţări­le UE este o oport­u­ni­ta­te imen­să de coo­pe­ra­re, schimb de expe­rienţă şi cola­bo­ra­re şti­inţi­fi­că inte­ru­ni­ver­si­ta­ră. Medi­e­rea şi dezvol­ta­rea rapor­tu­ri­lor inter­per­so­na­le poa­te fruc­ti­fi­ca rea­li­ză­ri fru­moa­se. Vreau să cred în capa­ci­tă­ţi­le orga­ni­za­tori­ce ale Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii al R. Mol­do­va de a valo­ri­fi­ca la dis­tanţă aceas­tă resur­să impor­tan­tă – medi­cii, tine­re­tul stu­di­os şi cer­ce­tă­to­rii care pro­vin din R. Mol­do­va, ca să nu mai vor­bim des­pre oport­u­ni­tă­ţi­le valo­ri­fi­că­rii aju­toa­re­lor uma­ni­ta­re: echi­pa­men­te, inven­tar spi­ta­li­cesc în sta­re bună, care poa­te fi folo­sit la dota­rea insti­tu­ţi­i­lor medi­ca­le din R. Mol­do­va.

Recent, am inau­gu­rat pe Face­bo­ok gru­pul „Medici&farmacişti basa­ra­be­ni” – o plat­for­mă inte­rac­ti­vă pen­tru schimb de infor­ma­ţii, opi­nii, nou­tă­ţi şi chiar de publi­ci­ta­te modes­tă cu refe­rinţă la acti­vi­tă­ţi­le în dome­ni­ul pro­fe­sio­nal. Aici sunt pre­zenţi deja mem­bri din Ita­lia, Por­tu­ga­lia, Franţa, Ger­ma­nia, SUA şi, bine­înţe­les, din R. Mol­do­va. Tot­o­da­tă, prin inter­me­di­ul aces­tei plat­for­me de soci­a­li­za­re invi­tăm cole­gii care se con­frun­tă cu gre­u­tă­ţi la echi­va­la­rea diplo­mei de stu­dii sau cu alte pro­ble­me să ne infor­meze, ca să putem lua ati­tu­di­ne pe lân­gă insti­tu­ţi­i­le com­pe­ten­te.

— Cei plecaţi din R. Moldova la muncă în Italia, deseori ilegal, beneficiază sau nu de asistenţă medicală acolo?

— Per­soa­ne­le care se află ile­gal în Ita­lia bene­fi­ci­a­ză gra­tis de asis­tenţa medi­ca­lă de urgenţă. Şi asis­tenţa medi­ca­lă de ambu­la­to­riu (medi­ci­na de fami­lie) este acce­si­bi­lă celor care se află ile­gal în Ita­lia. Pen­tru a avea un medic de fami­lie, este sufi­cient de pre­zen­tat un docu­ment de iden­ti­ta­te la ghi­şe­ul res­pec­tiv al ambu­la­to­ri­u­lui ATM. Este com­ple­ta­tă o fişă per­so­na­lă cu un cod sani­tar pro­vi­zo­riu pe un ter­men de 6 luni, care per­mi­te înscri­e­rea la un medic de fami­lie. Aces­ta con­sul­tă fără pla­tă şi pre­scrie inves­ti­ga­ţii şi medi­ca­men­te.

— Cum vi se par realităţile din R. Moldova? Ce soluţii privind combaterea sărăciei ar putea fi identificate?

— În gene­re, situ­a­ţia din R. Mol­do­va este per­ce­pu­tă de cei ple­ca­ţi cu o mare doză de pesi­mism, iar mulţi nici nu se inte­re­sea­ză de eve­ni­men­te­le de aca­să. Exis­tă opi­nia că nu mai putem schim­ba nimic. Soci­e­ta­tea civi­lă nu poa­te influ­enţa pro­ce­se­le poli­ti­ce, fiind în „sta­re de comă”, dacă e să apli­căm o sin­tag­mă din ter­mi­no­lo­gia medi­ca­lă. Aceas­tă teză este demon­stra­tă şi de epi­so­dul mobi­li­ză­rii masi­ve în turul doi al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le, care a fost prin exce­lenţă unul de pro­test. Cred că mulţi, în mod ero­nat, inter­pre­tea­ză acest epi­sod drept o ten­dinţă de acti­vi­za­re a soci­e­tă­ţii civi­le din R. Mol­do­va şi din stră­i­nă­ta­te, pe când acest feno­men poa­te fi tra­tat şi ca o exce­pţie ce demon­strea­ză o sta­re de apa­tie gene­ra­li­za­tă. În Ita­lia, de exem­plu, în turul doi al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le din 2016 s-au pre­zen­tat la urne 36.092 de per­soa­ne din cele 142. 226, înre­gis­tra­te ofi­ci­al. La cele 25 de secţii de vota­re au fost dis­tri­bu­i­te 75.000 de bule­ti­ne. Deci, 39. 908 bule­ti­ne nu au fost uti­li­za­te. Soci­e­ta­tea nu par­ti­ci­pă la ale­ge­ri poli­ti­ce sau se lasă măgu­li­tă de min­ciu­ni elec­to­ra­le, după care, însă, se revol­tă că la guver­na­re ajung niş­te coru­pţi care, prin jocu­ri poli­ti­ce, se menţin la pute­re dece­nii la rând. Este regre­ta­bil şi fap­tul că mulţi din­tre cei care au ple­cat în stră­i­nă­ta­te şi locu­iesc de mai mulţi ani în demo­cra­ţii vechi euro­pe­ne nu au înţe­les o iotă din noţiu­ni pre­cum demo­cra­ţie, drep­tu­ri şi obli­ga­ţii civi­le. Aţi văzut pro­tes­te­le de la Paris, Bru­xe­l­les, din alte capi­ta­le euro­pe­ne ale ale­gă­to­ri­lor revol­ta­ţi de fap­tul că Dodon a fost ales preşe­din­te. Da, am votat şi eu con­tra lui Dodon, dar din moment ce Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a vali­dat rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor, pare absurd să stri­gi: „Nu eşti preşe­din­te­le meu!”. Sunt puţi­ne for­ma­ţiu­ni sta­ta­le, recu­nos­cu­te de orga­nis­me­le inter­na­ţio­na­le, care îşi bat joc într-un ase­me­nea hal ca în R. Mol­do­va de atri­bu­te­le sta­ta­li­tă­ţii. Se cre­ea­ză impre­sia că toa­te ramu­ri­le pute­rii, în mod con­cer­tat, rea­li­zea­ză sce­na­ri­ul apo­ca­lip­tic de auto­de­mo­la­re: preşe­din­te­le apli­că ulti­me­le lovi­tu­ri de gra­ţie ima­gi­nii şi sen­su­lui insti­tu­ţi­ei pre­zi­denţi­a­le, aleşii popo­ru­lui au dis­trus defi­ni­tiv ima­gi­nea Legi­sla­ti­vu­lui, Cabi­ne­tul de mini­ş­tri este com­pus pe cri­te­rii poli­ti­ce şi nu de merit, jus­ti­ţia, alte pute­ri fun­damen­ta­le, fun­cţio­nea­ză în regim de auto­con­ser­va­re, în detri­men­tul cre­di­bi­li­tă­ţii. La dis­tru­ge­rea coe­ziu­nii soci­a­le pe cri­te­rii geo­po­li­ti­ce mun­cesc sâr­gu­in­cios cana­le­le TV şi media pro­pa­gan­dis­ti­că din Est. Mă întreb: de ce, la noi, nu este lua­tă o deci­zie poli­ti­că de inter­zi­ce­re a pro­pa­gan­dei sub­ver­si­ve? De ce anu­mi­te per­soa­ne nu sunt cer­ce­ta­te penal de pro­cu­ra­tu­ră, cum, bună­oa­ră, se pro­ce­dea­ză în Ucrai­na? Într-o zi, ne-am putea pome­ni cu „omu­leţi ver­zi” prin Chi­şi­nău, soli­ci­ta­ţi la nivel de preşe­dinţi, cum s-a întâm­plat în Ucrai­na. Atât timp cât legea nu va sta în capul mesei, la noi nu vor putea dema­ra refor­me­le ade­vă­ra­te. Legat de refor­me, se pare că a şi înce­put un fel de „des­cen­tra­li­za­re”, prin pro­mo­va­rea unor „cne­ji” loca­li la Bălţi şi Orhei. Între timp, lumea sufe­ră de sără­cie, agri­cul­to­rii nu au pieţe de des­fa­ce­re pen­tru mar­fa lor sau sunt con­strânşi să o vân­dă la un preţ de nimic în folo­sul mari­lor inter­me­di­a­ri. Eco­no­mia nu gene­rea­ză veni­tu­ri sufi­cien­te. Asta-i pro­ble­ma. În con­se­cinţă, lumea sără­ceş­te şi plea­că.

— Dar de ce nu se reuşeşte la capitolul combaterea corupţiei?

— Coru­pţia este indis­pen­sa­bi­lă de fun­cţio­na­rea sche­me­lor cri­mi­na­le de con­tra­ban­dă, tra­fic de dro­gu­ri şi de arme, de spă­la­re de bani. În aces­te sche­me, de obi­cei, sunt impli­ca­te ambe­le malu­ri ale Nis­tru­lui. Urmă­toa­re­le ale­ge­ri poli­ti­ce şi admi­nis­tra­ti­ve din Ucrai­na (în spe­cial, din regiu­nea Ode­sa) ar putea pre­ju­di­cia aces­te sche­me. În inte­ri­or, nu cred că exis­tă resur­se pen­tru com­ba­te­rea coru­pţi­ei.

— Ce îi lipseşte sistemului de sănătate de la noi?

— Sufi­cien­tă finanţa­re. Sis­te­mul sani­tar autoh­ton este de tip ame­ri­can, pe când în Ita­lia, unde sunt tra­di­ţii democrat-creştine puter­ni­ce şi a fost un par­tid comu­nist influ­ent, sis­te­mul sani­tar este de tip sovi­e­tic. De fapt, ambe­le tipu­ri de sis­te­me sani­ta­re sufe­ră de finanţa­re insu­fi­cien­tă dacă eco­no­mia nu gene­rea­ză veni­tu­ri şi/sau popu­la­ţia sără­ceş­te.

— Problema migraţiei, abordată extins în UE, cum se răsfrânge asupra migranţilor din R. Moldova şi din tot spaţiul ex-sovietic?

— Momen­tan, UE cu greu ţine piept pro­vo­că­ri­lor, imi­gra­ţia necon­tro­la­tă fiind una din­tre pro­vo­că­ri­le majo­re. Deşi la Roma, la 25 mar­tie 2017, lide­rii euro­pe­ni au depus sem­nă­tu­ri­le sim­bo­li­ce şi au vor­bit pro­to­co­lar des­pre nece­si­ta­tea coe­ziu­nii, ten­dinţe­le cen­tri­fu­ge sunt foar­te pre­o­cu­pan­te. Asu­pra cetă­ţe­ni­lor mol­do­ve­ni din UE, even­tu­a­le­le sce­na­rii apo­ca­lip­ti­ce ar avea un efect nega­tiv, dar nu catas­tro­fal. Foar­te mul­tă lume este în faza de migra­re necon­te­ni­tă, de exem­plu, con­form date­lor sta­tis­ti­ce ofi­ci­a­le, 4977 de mol­do­ve­nii sta­bi­li­ţi în Ita­lia în 2015 şi-au făcut vali­ze­le şi au ple­cat unde ar fi mai bine: în Anglia, Irlan­da, Scoţia, ţări­le Bene­lu­xu­lui, SUA sau spre alte des­ti­na­ţii.

