Sindicatele în Codul Penal

Vreau să atrag atenția asupra unei structuri publice, care a dăunat extrem de mult în perioada guvernării PDM, prin colaborare politică și prin neglijarea obligației statutare, consumând banii angajaților și ignorând abuzurile la care au fost supuși aceștia în permanență. Vreau să vorbim despre lașitatea sindicatelor din Moldova.

În ultimii ani, PDM a desfășurat periodic mitinguri în susținerea propriei imagini, organizând autocare cu persoane aduse din toate raioanele R.Moldova. De exemplu, în octombrie 2018, oamenii au fost aduși la lansarea celei „de-a patra cale de salvare a Moldovei”, la fel și la 9 mai 2019 sau la întrunirile post-electorale din iunie 2019, au fost aduși organizat, ca să-i aplaude pe liderii PDM. De fapt, în iunie 2019, abuzurile au culminat: PDM rezervase PMAN pentru o perioadă de câteva săptămâni, declarând că vor fi manifestări masive, dar fără să explice public sensul acestora. În schimb, informația ascunsă de public era mai mult decât îngrijorătoare: colectivele de medici, de învățători, educatori, asistenți sociali, lucrători din cultură au fost ținuți într-un stand-by permanent, prin comenzi contradictorii, transmise de câteva ori pe zi: ba că trebuie să iasă sâmbătă, ba duminică, ba la 10, ba la 12. Ordinul de la PDM era cu amenințări: cine nu se prezintă, va avea probleme la locul de muncă.

Și bieții oameni au venit. La 9 iunie 2019, lucrători medicali, pedagogi, asistenți sociali, educatori, factori poștali au urcat în microbuzele organizate și au mărșăluit în PMAN pe o arșiță dogorâtoare, ca să vadă un spectacol oribil cu niște curcani maltratați.

Din salariile tuturor angajaților din sistemul public se rețin în fiecare lună sume de bani pentru întreținerea sindicatelor care le protejează drepturile. Dar, sindicatele nu doar că nu au apărat drepturile acestor angajați, ci chiar le-au păpat banii și au bătut din palme partidului. E o fraudă, o înșelătorie, e de Codul Penal, nu?

Deschid pagina web a Confederației Sindicatelor din Moldova și îmi sar în ochi titluri care mai de care mai pompoase: „Confederația își fortifică activitatea la nivel teritorial”, „CNSM a participat la reuniunea la nivel înalt cu FMI și BM”, „Conferință festivă”, etc. Toate aceste fortificări și festivități aveau loc tocmai în perioada în care oamenii erau hărțuiți și scoși la proteste cu forța, obligați să bată din palme pentru cadavre politice, abuzați să stea în soare, să își abandoneze gospodăriile în week-end.

Din păcate, nu există niciun comunicat despre drepturile angajaților din sistemul public care au fost abuzați în toată această perioadă. Și despre multe alte abuzuri cauzate angajaților. Poate ar fi trebuit ca angajații să se adreseze singuri organelor de drept, dar și sindicatelor. Ar fi trebuit, dar sistemul era capturat, oriunde te-ai fi adresat, ai fi avut probleme.

În această săptămână, sindicatele la nivel global au adresat un apel către liderii mondiali, întruniți la Conferința G20 de la Osaka. Sindicaliștii din toată lumea, împreună cu exponenții societății civile, cer drepturi speciale pentru protejarea avertizorilor de integritate. „Avertizorii de integritate din întreaga lume au contribuit la salvarea numeroaselor vieți umane, dar și a miliardelor de dolari din fonduri publice, dar mulți dintre ei suportă consecințe severe pentru faptul că vorbesc despre nelegiuirile pe care le văd la locul de muncă”, a declarat Maria Emilia Berazategui, reprezentantă a Transparency International, membră a Grupului de Lucru împotriva corupției din cadrul G20. La Chișinău, abia se așteaptă lustrația în rândul pretinșilor apărători ai angajaților.