CV-urile pretendenților la funcția de director al CNA

Bogdan Zumbreanu, șeful Direcției Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție (CNA), Igor Carlașuc, șeful Direcției generale asigurare operativă din cadrul instituției și profesorii universitari, Sava Maimescu, de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Veaceslav Guțan, conferențiar universitar în cadrul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” sunt cei patru pretendenți la funcția de director al CNA care au rămas în cursă după ce dosarele lor au fost analizate de Comisia Juridică, Numiri și Imunități din cadrul Parlamentului.

Inițial, în concursul pentru șefia CNA s-au înscris șase persoane, toți bărbați. Dosarul juristului Adrian Moroi și cel al fostului șef al Direcției transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Valentin Dogotari, au fost însă respinse, pentru că cei doi nu au întrunit condițiile legale. La 12 decembrie, cei patru pretendenți acceptați vor susține proba interviului, după care, peste două zile, ar urma să fie ales câștigătorul concursului.

Responsabil de condamnarea Moldovei la CtEDO și cu soacră în partid

Bogdan Zumbreanu, considerat de specialiștii din domeniu principalul favorit pentru fotoliul de director al CNA, a îndeplinit în ultimii ani funcția de șef al Direcției Urmărire Penală a instituției. Zumbreanu activează aici încă din perioada când acesta se numea Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC). Tot din acea perioadă, numele lui Zumbreanu se regăsește în lista persoanelor responsabile de condamnarea R. Moldova la CtEDO în cel puțin trei dosare: „Mușuc c. Moldovei”, „Oferta Plus c. Moldovei” și „Cebotari c. Moldovei”. Anterior, pentru ZdG, Zumbreanu declara că, încă în 2009-2010, a prezentat explicaţii vis-a-vis de figurarea numelui său în lista persoanelor care s-ar fi făcut vinovate de condamnarea R. Moldova la CtEDO. „Atunci au fost studiate amănunţit hotărârile CtEDO pe cazurile unde am fost implicat eu sau subalternii mei, după care s-a pus punct discuţiilor. Să nu confundăm moralul cu penalul. Faptul că numele meu figurează în hotărârea respectivă, nu înseamnă că R. Moldova a fost condamnată din cauza mea. Acele dosare au fost instrumentate pe când eram şef de secţie şi aveam un număr redus de subalterni”, spune Zumbreanu.

Pretendentul la fotoliul de șef al CNA este căsătorit cu Irina Serbulenco, fiica fostei viceministre a Sănătății, Aliona Serbulenco, tot ea, membră a Partidului Democrat din Moldova. Despre averea lui Bogdan Zumbreanu, ZdG a scris recent, în ancheta „CNA – fabrică de lux şi milionari pe banii rudelor”.

Suspendat din funcție după o anchetă a ZdG

Igor Carlașuc, șeful Direcției generale asigurare operativă din cadrul CNA, alt pretendent la fotoliul lăsat vacant de Viorel Chetraru, a figurat și el într-o anchetă a ZdG, publicată la început de 2017. Menţionam atunci că „Tuleibici” SRL, cu adresa juridică în blocul construit de familia sa, fondată de sora şefului de direcție de la CNA, administrată de finul său de cununie, iar anterior de soţia sa, a câştigat, la început de 2017, licitaţii de peste 1,2 milioane de lei, distribuind produse alimentare în grădiniţe, la scurt timp după ce instituţia pe care Carlaşuc o reprezintă a descins la mai mulţi agenţi economici care livrau produse necalitative în instituţiile preşcolare.

La scurt timp, Carlaşuc a fost suspendat din funcţie, dar peste o lună şi jumătate, s-a emis o ordonanţă prin care se refuza începerea urmăririi penale, după ce procurorii nu ar fi reuşit să demonstreze că el ar fi influenţat activitatea acelui agent economic. Tot atunci, Carlaşuc a revenit la serviciu. De atunci, compania nu a mai câştigat însă nicio licitaţie, iar în luna septembrie 2017, sora lui Igor Carlaşuc a fost înlocuită în lista fondatorilor cu Maria Crasovschi, mama lui Alexandru Crasovschi. Tot atunci, firma şi-a schimbat şi adresa juridică, trecând din apartamentul familiei Carlaşuc în casa familiei Crasovschi din or. Codru, mun. Chişinău. Carlașuc a fost vizat și el în ancheta ZdG despre averile angajaților CNA, despre care aceștia afirmă că au fost dobândite cu ajutorul rudelor. La fel ca și Zumbreanu, Carlașuc a activat și în cadrul CCCEC, predecesoarea CNA.

Doi profesori universitari vor să fie șefi la CNA

Sava Maimescu a activat timp de 15 ani în sistemul vamal, timp în care a exercitat şi funcţia de vicedirector al Departamentului controlului Vamal al R. Moldova în perioada 1997-1999. Ulterior, a fost prim şef-djunct al Biroului Vamal Leuşeni și Biroul Vamal Ocniţa. El este doctor în drept și conferenţiar universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, unde activează din 2003.

Veaceslav Guțan, un alt candidat pentru fotoliul de director al CNA este locotenent-colonel al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” și lector în cadrul instituției. El a candidat pentru funcţia de director al CNA și în 2012, dar fără succes.