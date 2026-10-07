Citiți joi în ZdG: Cum (nu) pedepsește statul evaziunea fiscală, de ce victimele expulzării profesorilor turci încă așteaptă dreptatea și cum a ajuns Nistrul la niveluri istorice scăzute

În a doua ediție din luna octombrie, aflați la rubrica Anchetă cum (nu) pedepsește statul evaziunea fiscală. ZdG a analizat zeci de sentințe emise în perioada 2021–2026 de Judecătoria Chișinău în dosare care vizează evaziunea fiscală. Din cele 42 de sentințe pronunțate, dintre care doar 34 sunt publice, în doar trei cazuri au fost pronunțate condamnări, iar în 19 dosare persoanele au fost scutite de răspundere penală ca urmare a intervenirii termenului de prescripție.

La rubrica Ora dosarelor, aflați ce s-a întâmplat cu dosarele celor implicați în expulzarea ilegală, în urmă cu opt ani, a șapte profesori turci din R. Moldova. Deși ilegalitatea expulzării a fost constatată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar R. Moldova a fost condamnată, responsabilii de operațiune se bucură de libertate, iar unele dosare au fost clasate sau trenează la faza de urmărire penală.

Tot în această ediție, la rubrica Reporter Special, aflați cum a ajuns Nistrul la niveluri istorice scăzute în a doua jumătate a anului 2026 și ce legătură are criza hidrologică cu seceta și schimbările climatice. Peste 80% dintre noi bem apă, muncim și trăim datorită Nistrului, iar experții avertizează că situația actuală era previzibilă încă de acum trei decenii.

La rubrica Exclusiv, Eugeniu Buzatu, directorul general al Energocom, explică motivele care au stat la baza majorării tarifului la gazele naturale, structura actuală a prețului și achizițiile de gaze. Directorul Energocom răspunde și la întrebările privind remunerările conducerii companiei și riscul unei noi majorări până la sfârșitul anului.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 38-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: Recrutorul în dosarul pregătirii asasinării mai multor persoane publice ucrainene, trimis pe banca acuzaților

OPINII: Alina Radu: Putin amenință Moldova, iar Dodon îl felicită. Care e mai neutru?

EDITORIALE:

Olga Bulat: Alertă deasupra Moldovei: războiul intră în spațiul aerian

ANCHETĂ: Cum (nu) pedepsește statul evaziunea fiscală

ORA DOSARELOR: Opt ani de la expulzarea a șapte profesori turci: victimele – fără dreptate, responsabilii de ilegalitate – în libertate

CITITORUL DE GARDĂ: Biserica din Pohrebea, o ruină care ar putea deveni un monument al păcii

REALITATEA: Din 32 de raioane – trei regiuni. Ce (nu) se schimbă pentru oameni odată cu reforma administrației locale

REPORTER SPECIAL: Nistrul, între secetă și dezinformare: cum am ajuns la o criză previzibilă

EXCLUSIV: De ce plătim scump pentru gaze? Structura tarifului majorat. Sunt justificate salariile mari de la Energocom? Interviu cu Eugeniu Buzatu, director general Energocom

RĂZBOI: Proiectil căzut la Palanca în timpul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei: un polițist de frontieră a fost rănit

VIAȚA REDACȚIEI: „UNCOVERED”, primul spectacol documentar despre jurnalismul de investigație, jucat la Chișinău

OAMENI: Educatoarea care știe când să învețe copilul o literă, când să-l deprindă să lege un șiret și când, pur simplu să-l ia de mână