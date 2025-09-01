ZdG NU acceptă publicitate politică în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2025

ZdG a decis că NU va accepta publicitate politică și electorală nici în această campanie electorală. Decizia a fost luată pentru că nu pot fi asigurate condiții de respectare a integrității și transparenței activității financiare a tuturor concurenților electorali.

ZdG este o redacție care și-a asumat respectarea normelor deontologice, a eticii profesionale, dar și a valorilor comunității de cititori. ZdG este o redacție care militează pentru transparență, democrație, integritate și drepturile omului. Conținutul materialelor de publicitate politică plasate în ZdG ar trebui să întrunească următoarele condiții:

să nu încalce normele etice și deontologice;

să nu conțină calomnii, atacuri în adresa altor persoane, care ar atrage redacția în procese judiciare sau i-ar cauza prejudicii de imagine;

să nu promoveze și să nu justifice războiul și pe promotorii crimelor împotriva oamenilor și a statelor independente, inclusiv rapturile teritoriale și separatismul;

să nu promoveze atacuri asupra drepturilor omului;

să nu conteste opțiunea dezvoltării democratice și europene a Republicii Moldova;

promotorii materialelor publicitare să nu aibă dosare penale, să nu fie condamnați pentru acte de corupție, abuzuri în funcții publice, să nu fie subiecți ai încălcării drepturilor omului;

plătitorii materialelor publicitare să nu folosească surse financiare obscure pentru promovare.

Analiza prealabilă a profilurilor electorale demonstrează că unii concurenți înscriși în campanie nu pot întruni aceste condiții, astfel, ZdG nu poate oferi spațiul său pentru promovarea politicienilor compromiși.

Totodată, redacția a dezactivat afișarea publicității pe canalul de YouTube. Deoarece pe această platformă nu poate fi blocată doar publicitatea politică, suntem nevoiți să renunțăm la toate tipurile de publicitate care puteau fi afișate pe YouTube, fapt ce ne cauzează pierderi financiare.



De asemenea, luăm toate măsurile necesare pentru ca publicitatea politică și electorală să nu ajungă pe site-urile pe care le gestionăm prin intermediul publicității venite de la Google (Google Ads) și vom urmări cu atenție ca aceste bannere să nu apară pe tot parcursul campaniei electorale.

Redacția nu va putea oferi selectiv spațiu publicitar doar concurenților electorali care întrunesc normele etice și de transparență, deoarece nu putem asigura informarea echilibrată a publicului cu privire la toți concurenții electorali.

Totodată, analiza campaniilor anterioare arată că partidele și politicienii care respectă valorile comunității ZdG fie nu au bani pentru publicitate, fie aleg să-și plaseze publicitatea pe alte platforme considerate mai populare (posturi TV, influenceri sau pagini pe rețele sociale).

În baza acestei declarații redacția ZdG este conștientă că renunță la o oportunitate financiară, de aceea îndemnăm comunitatea să ne sprijine în acest demers:

urmărind conținut calitativ pe platformele ZdG

recomandând și altora să se informeze din surse de încredere, care respectă etica jurnalistică

susținând jurnalismul de investigație pe zdg.one

apărând jurnalismul de investigație, prin promovarea respectului față de munca reporterilor care servesc interesul public.

ZdG nu a acceptat publicitate nici în campania electorală din 2024.



Citiți și: Declarație ZdG: de ce NU avem publicitate politică în campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2024

Vineri, 29 august 2025, a început, oficial, campania electorală. Cu această ocazie, ZdG a lansat pe www.zdg.md rubrica #parlamentare2025, acolo unde o să puteți găsi cele mai importante informații despre alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În campania electorală, ZdG va publica, în timp real, știri, interviuri, reportaje și investigații despre candidați și despre desfășurarea campaniei electorale, iar pe 28 septembrie, primele rezultate ale scrutinului.