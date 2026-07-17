Șapte premii, luate de ZdG la concursurile interne API
Jurnaliștii Ziarului de Gardă au fost distinși cu 7 premii în cadrul concursurilor interne organizate de către Asociația Presei Independente (API) pentru anul 2025.
La categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Știri” pe locul II s-a clasat Felicia Ganev. Ea a fost premiată pentru dezvăluirile pe care le-a făcut în cazul munițiilor depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni-Albița, în noimebrie 2025.
- Numele firmei care ar fi gestionat transportul de muniții, inclusiv de origine rusească, depistate în Vama Leușeni-Albița
Tot la categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Știri” pe locul III s-a clasat Luminița Cauliuc. Ea a fost premiată pentru articolul despre un pretins spion moldovean, despre care Rusia a afirmat că l-a expulzat din țară, asta deși Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a declarat că NU a activat vreodată oficial în cadrul instituției, dar și un alt material despre modificările efectuate în lege, după zvonurile precum că persoanele fizice nu ar avea voie să își construiască casele.
- Rusia, prinsă din nou cu minciuna? Moldoveanul expulzat de Moscova pentru că ar fi fost spion SIS NU a activat vreodată oficial în cadrul instituției
- Noi modificări în lege, după zvonurile precum că persoanele fizice nu ar avea voie să își construiască casele. Care sunt prevederile adăugate
La categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Reportaj” pe locul I s-au clasat jurnaliștii Vlad Gălușcă și Luminița Cauliuc. Primul a fost premiat pentru materialul despre (in)dependența de comerțul cu Rusia, dar și materialul în care a fost relatată problema parcărilor din orașul Chișinău. Jurnalista Luminița Cauliuc a luat premiul pentru reportajul despre închiderea școlilor din R. Moldova, dar și reportajul despre buncărele secolului XXI.
Vlad Gălușcă:
- (In)dependența de comerțul cu Rusia. Cu un ochi pe prețuri și altul pe sancțiuni, R. Moldova reduce, dar nu întrerupe relațiile comerciale cu Rusia
- Problema parcărilor, rezolvată prin promisiuni: „Aceasta este o chestiune nepopulară și asta poate să afecteze imaginea primarului, a Primăriei”
Luminița Cauliuc:
- Cine închide școlile din sate? „La anul vin doar patru elevi în clasa întâi”
- Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Buncărele secolului XXI sau unde să te ascunzi în caz de război
Pentru aceeași categorie, „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Reportaj/Istorie umană”, a fost premiată pe locul II și Marina Gorbatovschi. Ea a fost premiată pentru materialul despre cum regimul separatist de la Tiraspol a lăsat locuitorii din stânga Nistrului în beznă și frig mai bine de o lună, iar oamenii mergeau pe partea dreaptă a Nistrului pentru cumpărături. Un alt reportaj pentru care a fost premiat este cel realizat la nordul țării, unde reportera a discutat cu cetățenii despre grija facturilor, despre UE, despre Rusia, etc.
- „S-a terminat cu ferestrele deschise pe timp de iarnă și cârnațul ieftin”. Din Rîbnița, la cumpărături mai ieftine în Rezina. Reportaj ZdG
- Reportaj de la nord, din „пророссийский край” al Moldovei, despre cum „Rusia ne este prieten, iar Uniunea Europeană vrea să ne exploateze creierul”
La categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Comentariu/Analiză” a fost premiată Olga Bulat pentru analizele: „Rusia – raiul penalilor fugari” și „Pro-unire”…, dar cu cine? „Oamenii Kremlinului” la București”.
Victor Moșneag, redactor-șef la Ziarul de Gardă, a fost premiat „Cel mai bun/Cea mai bună redactor/redactoare”.