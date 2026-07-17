Șapte premii, luate de ZdG la concursurile interne API

Jurnaliștii Ziarului de Gardă au fost distinși cu 7 premii în cadrul concursurilor interne organizate de către Asociația Presei Independente (API) pentru anul 2025.

La categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Știri” pe locul II s-a clasat Felicia Ganev. Ea a fost premiată pentru dezvăluirile pe care le-a făcut în cazul munițiilor depistate în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni-Albița, în noimebrie 2025.

Vlad Gălușcă și Felicia Ganev, jurnaliști ZdG

Tot la categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Știri” pe locul III s-a clasat Luminița Cauliuc. Ea a fost premiată pentru articolul despre un pretins spion moldovean, despre care Rusia a afirmat că l-a expulzat din țară, asta deși Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a declarat că NU a activat vreodată oficial în cadrul instituției, dar și un alt material despre modificările efectuate în lege, după zvonurile precum că persoanele fizice nu ar avea voie să își construiască casele.

La categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Reportaj” pe locul I s-au clasat jurnaliștii Vlad Gălușcă și Luminița Cauliuc. Primul a fost premiat pentru materialul despre (in)dependența de comerțul cu Rusia, dar și materialul în care a fost relatată problema parcărilor din orașul Chișinău. Jurnalista Luminița Cauliuc a luat premiul pentru reportajul despre închiderea școlilor din R. Moldova, dar și reportajul despre buncărele secolului XXI.

Vlad Gălușcă:

Luminița Cauliuc:

Pentru aceeași categorie, „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Reportaj/Istorie umană”, a fost premiată pe locul II și Marina Gorbatovschi. Ea a fost premiată pentru materialul despre cum regimul separatist de la Tiraspol a lăsat locuitorii din stânga Nistrului în beznă și frig mai bine de o lună, iar oamenii mergeau pe partea dreaptă a Nistrului pentru cumpărături. Un alt reportaj pentru care a fost premiat este cel realizat la nordul țării, unde reportera a discutat cu cetățenii despre grija facturilor, despre UE, despre Rusia, etc.

La categoria „Cel mai bun/Cea mai bună reporter/ă – Comentariu/Analiză” a fost premiată Olga Bulat pentru analizele: „Rusia – raiul penalilor fugari” și „Pro-unire”…, dar cu cine? „Oamenii Kremlinului” la București”.

Victor Moșneag, redactor-șef la Ziarul de Gardă, a fost premiat „Cel mai bun/Cea mai bună redactor/redactoare”.