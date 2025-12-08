Investigația ZdG „«Beneficiarii» abuzului”, premiată la Forumul Mass-Media 2025

Investigația Ziarului de Gardă „«Beneficiarii» abuzului”, care dezvăluie că rezidenții adulți ai centrelor de plasament din țară trăiesc în condiții inumane, sunt bătuți cu polonicul în cap până ajung la spital, sunt exploatați prin muncă până la deces și abuzați sexual în schimbul unor țigări, a fost premiată luni, 8 decembrie, în cadrul Forumului Mass-Media 2025.

Articolul semnat de Daniela Calmîș a obținut locul II la concursul național „Investigațiile jurnalistice ale anului 2025”, desfășurat de Asociația Presei Independente (API) și Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania).

Pe 8 decembrie, în cadrul Forumului Mass-Media 2025 a avut loc premierea câștigătorilor concursului „Investigațiile Anului 2025”.

Juriul a premiat cu locul III două investigații: „Băieții deștepți din energie” realizată de TV8 și „Dosarele KIRSAN”, publicată de Jurnal.md.

Pe parcursul ultimilor doi ani, ZdG a documentat din interior unul dintre cele cinci centre de plasament din țară și a oferit detalii despre cum autoritățile statului eșuează în procesul de protecție și respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități instituționalizate. ZdG a documentat mai multe cazuri de abuz, inclusiv asupra unei rezidente care a fost nevoită să presteze muncă neremunerată pentru un cuplu de angajați ai CPTPD Bădiceni, caz la care face referire Avocatul Poporului și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Investigația a obținut locul II în cadrul concursului.

Investigația „«Beneficiarii» abuzului”, în două părți, poate fi citită AICI și AICI.

Locul I a fost obținut de către redacția Cu Sens pentru investigația „Instruiți să facă haos”.