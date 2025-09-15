Visuri care merită trăite: câștigă o călătorie de poveste cu maib și Visa

Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului.

În perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, maib și Visa desfășoară campania promoțională „Visuri care merită trăite cu maib și Visa”, prin care clienții primesc șansa de a trăi experiențe de neuitat.

Achită cu cardul tău Visa de la maib, înregistrează-te pentru a participa la promoție și poți fi câștigătorul unei vacanțe de vis.

Ce premii poți câștiga și cum participi

Premiul mare – o călătorie în Laponia pentru 4 persoane

Descoperă o lume fermecată, cu aurora boreală pe cer, plimbări cu sania trasă de reni și întâlnirea privată cu Moșul:

pentru toți deținătorii de carduri Visa de la maib;

de la efectuează cel puțin 6 plăți de peste 300 lei fiecare cu cardul Visa de la maib.

Premii alto – două călătorii Glacier Express în Alpii Elvețieni, fiecare pentru 2 persoane

O experiență exclusivă de lux, cu trenul panoramic care traversează Alpii, completată de cazare la hoteluri de 5 stele și acces la spa:

pentru deținătorii de carduri Visa Signature și Visa Platinum maib alto;

și sunt necesare minimum 6 plăți de peste 600 lei fiecare cu cardurile Visa Signature sau Visa Platinum maib alto.

Premii speciale – două călătorii cu Mocănița în Maramureș, România, fiecare pentru 2 persoane

Un traseu de poveste prin peisaje montane pitorești, unde tradițiile, gastronomia și ospitalitatea românească fac vacanța memorabilă:

pentru deținătorii de carduri Visa salariale, sociale de la maib și carduri red de la maib:

salariale, sociale de la și fă minimum 6 plăți de cel puțin 300 lei fiecare cu cardul Visa de la maib.

Fiecare pachet de călătorie include zboruri, transferuri, cazare în hoteluri de cinci stele sau boutique, precum și experiențe care te vor face să simți cu adevărat farmecul fiecărei locații.

Premii intermediare – accesorii utile pentru orice aventură sau vacanță

În fiecare etapă a promoției, participanții pot câștiga unul dintre următoarele premii:

✔ set travel premium – rucsac Samsonite și accesorii practice pentru drum;

✔ cameră foto instant Instax;

✔ boxă portabilă JBL:

pentru toți deținătorii de carduri Visa de la maib;

de la fă minimum 3 plăți de cel puțin 300 lei fiecare cu cardul Visa de la maib în una dintre perioadele promoției

de la în una dintre perioadele promoției în fiecare lună oferim câte 9 premii intermediare, în total 27 pe durata campaniei

Pentru a intra în tragerea la sorți, trebuie să completezi formularul de aici și să-ți înregistrezi participarea în campania „Visuri care merită trăite cu maib și Visa”.

Nu ai încă un card Visa de la maib? Deschide-ți unul acum și intră în cursa pentru visuri care merită trăite.

Regulamentul campaniei promoționale este aici.

