VinOpera 2025, cu arii și compozitori celebri, într-un loc emblematic pentru Republica Moldova – Castel Mimi

Festivalul Internațional de Muzică Clasică VinOpera, desemnat drept unul dintre cele mai frumoase cinci evenimente enogastronomice din lume, prin votul publicului Wine Travel Awards, revine la Castel Mimi pe 13 septembrie, la cea de-a VIII-a ediție. Evenimentul, organizat de Fundația Constantin Mimi, promite un program muzical de excepție.

Arii și compozitori celebri, la VinOpera 2025

Spectacolul de operă aduce în prim-plan arii și duete celebre: de la Mozart, cu „La clemenza di Tito” și Bellini, cu „La Sonnambula”, la Donizetti cu „Don Pasquale”, Verdi cu „La Traviata” și Rossini cu îndrăgita piesă „Bărbierul din Sevilla”. Printre operele care vor răsuna în cadrul festivalului este și „Valsul gramofonului”, semnat de regretatul compozitor Eugen Doga.

Spectacolul de operă va fi susținut de muzicienii Orchestrei Municipale Camerata şi vocile soliștilor Operei Naționale București – Sorana Negrea, Alexandru Constantin, Georgiana Dumitru și Bogdan Mihai, sub dirijoratul lui Cristian Spătaru. Seara se va încheia cu renumita scenă a toastului din opera „La Traviata” de Giuseppe Verdi, interpretată de toți artiștii.

Vinul serii – spumantul de Aur al Castel Mimi 9 Muses Feteasca Albă

VinOpera reunește muzica și vinul de înaltă calitate într-un loc emblematic pentru țara noastră – Castel Mimi, singurul castel vinicol din Republica Moldova. În acest an, vinul serii servit spectatorilor va fi spumantul 9 Muses Feteasca Albă, creat într-o serie inspirată și dedicată artei. Spumantul a fost recent medaliat cu Aur la prestigiosul concurs mondial Berliner Wine Trophy.

VinOpera – platformă culturală care promovează proiectele sociale în regiune

VinOpera este festivalul internațional, susţinut an de an de importante instituţii de stat şi internaționale, care promovează cultura, dar și contribuie la dezvoltarea proiectelor sociale în regiune, realizate de către Fundația Constantin Mimi.

„VinOpera este una dintre cele mai importante platforme culturale din Republica Moldova, care ne permite să atragem parteneri valoroși, precum companii, ambasade, organizații internaționale și autorități publice. Prin intermediul acestei platforme, Fundația Constantin Mimi promovează proiecte cu impact social, precum «Sprijin și speranță: Proiect pentru dezvoltarea copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora», dedicat sprijinirii procesului de recuperare și incluziune a copiilor cu nevoi speciale din raionul Anenii Noi”, susţine Cristina Frolov, preşedinta Fundaţiei Constantin Mimi.

Biletele pentru VinOpera 2025 pot fi achiziționate pe iticket.md.

Festivalul Internaţional de Muzică Clasică VinOpera, ediția a VIII-a, este organizat de către Fundația Constantin Mimi, finanțat de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român la Chișinău „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Mastercard, Orange și Castel Mimi.