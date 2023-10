Vino și tu să marchezi Ziua Națională a Vinului împreună cu maib și Mastercard

Și în acest an, vinul de calitate, bucatele alese și oamenii buni își vor da întâlnire în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Vino și tu să marchezi Ziua Națională a Vinului, pe 7 și 8 octombrie, alături de maib și Mastercard.

Maib are o tradiție frumoasă și sprijină, an de an, clienții din domeniul vitivinicol, cu atât mai mult că în ediția curentă a evenimentului sloganul este: „Vinurile noastre cuceresc lumea”. Asta ne vor demonstra și cei 90 de producători care și-au anunțat participarea și au promis să scoată din crame cele mai apreciate și premiate vinuri.

Organizatorii au pregătit și un program special, condimentat cu muzică bună pentru toate gusturile, bucate tradiționale alese de la gospodinele și gospodarii din toate colțurile Moldovei.

Vei putea vizita și cele două standuri tematice, amenajate de maib și Mastercard unde vei avea ocazia să petreci timpul vesel și util, bucurându-te de multiple surprize.

Achită cu cardul maib Mastercard la festival

Fă cumpărături la festival de minimum 100 lei pe un singur bon, colectează 3 bonuri și schimbă-le pe un card. Răzuiește cardul și vezi a cărui premiu garantat te faci posesor: un rucsac, o umbrelă sau un set de vinuri și accesorii. La fel, poți prezenta aceste 3 bonuri la zona maib, unde se va desfășura o prezentare și unde îți vei putea alege unul dintre cele 3 premii garantate: un hanorac, un tricou sau o geantă eco, pe care o vei putea decora după propriul plac.

Dacă deschizi un card bancar maib Mastercard direct la festival, vei primi un cadou garantat: o pălărie care să te apere de soare în zilele însorite.

Fă-ți poze la zonele maib și Mastercard

Participă și tu la concursuri! Publică pe rețelele sociale poze făcute la standul special maib și Mastercard, utilizează în postările tale hashtagurile #maib, #mastercardmoldova, #ziuavinului, #ozicumaib și menționează @maib.md, @mastercardmoldova. Pentru aceste mențiuni te răsplătim imediat, iar postarea ta va participa la o tombolă cu miza – o excursie cu scuterul prin Orheiul Vechi.

Nu uita să vii însoțit de familia și prietenii tăi, pentru a petrece două zile minunate în comunitatea noastră. Celebrarea Zilei Naționale a Vinului este momentul perfect pentru a ne da întâlnire în Piața Marii Adunări Naționale și de a sărbători tradițiile noastre și a trăi experiențe memorabile.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.