VIDEO Ferma Solară Orange Moldova redefinește sustenabilitatea în telecom – 600 de tone de CO₂ evitate anual prin energie verde

Orange Moldova marchează o reușită importantă în domeniul energetic național, finalizând cu succes construcția propriei ferme solare, un proiect de amploare care reflectă viziunea companiei de a construi un viitor mai verde, mai eficient și mai responsabil.

Evenimentul oficial de inaugurare, desfășurat pe 20 mai 2025 în localitatea Mileștii Mici din raionul Ialoveni, a reunit parteneri strategici și reprezentanți ai autorităților, reafirmând angajamentul comun pentru un viitor sustenabil. Printre invitați s-au numărat Olga Surugiu, CEO Orange Moldova, Christian Luginbühl, Senior Vice President ESG & Large Projects în cadrul Orange Group, Rodica Agrici, primarul comunei Mileștii Mici și Jose Luis Gomez Pascual, Country Manager Premier Energy Moldova.

Christian Luginbühl, Senior Vice President ESG & Large Projects, Orange Group:

„Deschiderea primei ferme solare Orange în Moldova marchează un moment important în parcursul nostru către un viitor sustenabil. La Orange, sustenabilitatea nu este doar un obiectiv, ci face parte din ADN-ul nostru – iar tranziția către energie regenerabilă este esențială pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a asigura stabilitatea operațională. Suntem mândri că în Europa am atins deja un nivel de utilizare a energiei verzi de 85%, un pas concret către atingerea obiectivului de zero emisii nete. În paralel, lucrăm constant pentru eficientizarea consumului de energie și adoptarea tehnologiilor care susțin un model operațional responsabil. Ferma Solară Orange Moldova este mai mult decât o investiție în infrastructură – este dovada clară a impactului pe care îl putem avea atunci când inovăm și colaborăm. Împreună cu partenerii noștri, contribuim la construirea unei rețele mai curate din punct de vedere a energiei, mai puternice și mai pregătite pentru provocările viitorului.”

Proiectată și construită în mai puțin de un an, Ferma Solară Orange se întinde pe o suprafață de 2,4 hectare, fiind dezvoltată în urma unei evaluări riguroase a fezabilității tehnice și financiare, urmată de aprobarea investiției și semnarea contractului de antrepriză în toamna anului 2024. Lucrările au fost finalizate în aprilie 2025, iar rezultatul este o infrastructură energetică modernă, capabilă să producă aproximativ 1,5 GWh de energie verde anual.

Aproximativ 55% din energia produsă este direcționată către alimentarea Centrului de Date Orange din Mileștii Mici, contribuind la substituirea a 36% din consumul său tradițional de energie electrică. Astfel, ferma nu doar susține infrastructura digitală a companiei, ci și crește reziliența operațională, asigurând continuitate, eficiență și sustenabilitate pe termen lung.

Olga Surugiu, CEO Orange Moldova:

„Ferma Solară de la Mileștii Mici este parte dintr-un efort amplu de tranziție energetică: de la solarizarea treptată a site-urilor din rețeaua mobilă – la electrificarea parcului auto și până la amenajarea magazinelor Orange cu materiale ecologice. În paralel, contribuim la reconstrucția echilibrului natural prin cel mai mare proiect de împădurire inițiat de o companie privată în Moldova, Pădurea Orange. Ne asumăm rolul de a acționa local pentru un impact global. Fiecare panou montat, fiecare puiet plantat, fiecare telefon recondiționat e un pas spre o țară mai verde și o economie mai sustenabilă.”

Impactul ecologic a Fermei Solare Orange Moldova este pe măsura ambițiilor: reducerea emisiilor cu aproximativ 600 de tone de CO₂ pe an – echivalentul plantării a peste 28.000 de copaci. Ferma devine astfel un simbol al transformării și al responsabilității corporative, în linie cu strategia ESG a Orange Moldova, care integrează deja soluții de eficiență energetică în rețeaua mobilă, stațiile de bază și centrele de date.

Aceasta este o continuare firească a angajamentului Orange Moldova față de sustenabilitate, mediu și responsabilitate corporativă. De-a lungul anilor, compania a integrat principiile ESG (Environmental, Social, Governance) în fiecare aspect al activității sale, demonstrând că progresul tehnologic și grija pentru mediu pot merge mână în mână.

Orange Moldova este primul operator telecom din țară care a implementat o strategie amplă de eficiență energetică la nivelul rețelei sale. Compania a dotat sute de stații de bază cu soluții de economisire a energiei și a introdus tehnologii de management inteligent al consumului de energie în centrele sale de date, inclusiv la Mileștii Mici.

În 2024, Orange Moldova a lansat „Green Store”, un concept de magazin sustenabil, care reduce semnificativ consumul de energie și materiale. Conceptul inovator pune accentul pe durabilitate, tehnologii centrate pe client și o abordare specială pentru furnizarea de informații și motivație pentru un stil de viață mai responsabil față de mediu.

Toate inițiativele sunt aliniate cu angajamentul „Net zero carbon by 2040”, parte din strategia internațională „Lead the Future” a Grupului Orange.

Prin această realizare, Orange Moldova reconfirmă rolul său de lider în transformarea sustenabilă a sectorului telecomunicațiilor, contribuind activ la obiectivele naționale de mediu și la construirea unei țări mai verzi și mai pregătită pentru viitor.

