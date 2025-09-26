VIDEO Brandul de automobile BYD s-a lansat oficial în Republica Moldova

Chișinău devine parte din harta mondială a mobilității electrice odată cu lansarea oficială a brandului BYD (Build Your Dreams), lider global în inovație și tehnologii sustenabile. Prezența BYD în Republica Moldova marchează un pas important în integrarea țării noastre în tendințele globale de tranziție către transport sustenabil.

Cu o istorie de peste 30 de ani și peste 4,27 milioane de automobile electrice și hibride plug-in vândute în 2024, BYD este astăzi cel mai mare producător mondial din industrie și un nume care redefinește viitorul transportului.

Până acum, modelele BYD au ajuns în țara noastră prin importuri individuale sau dealeri neoficiali. Lansarea unei reprezentanțe oficiale aduce însă o schimbare fundamentală: acces direct la modelele europene BYD, garanție și service autorizat, precum și siguranța că fiecare automobil respectă cele mai înalte standarde de calitate și siguranță din Uniunea Europeană. Pentru clienții din Republica Moldova, asta înseamnă încredere, accesibilitate și o experiență de brand completă.

În cadrul lansării oficiale, care a avut loc pe 19 septembrie, publicul a descoperit primele trei modele care vor putea fi testate și achiziționate în curând:

BYD Seal U DM-i, un SUV plug-in hibrid inteligent

BYD Sealion 7, SUV electric de familie cu autonomie extinsă

BYD Seal 5 DM-i, un sedan elegant cu propulsie hibrid plug-in

Alături de acestea, încă două modele au fost anunțate și urmează să ajungă începând cu luna octombrie, completând gama destinată pieței din Republica Moldova.

Toate aceste modele vor fi expuse în curând în showroom-ul oficial BYD din Chișinău, de pe strada Muncești 795, care va deveni un Flagship 4S Showroom. Spațiul va oferi vizitatorilor o experiență completă, de la test drive până la consultanță personalizată, într-un mediu care reflectă viziunea BYD despre viitorul mobilității.

Maggie Zhou, Director Regional BYD a declarat:

„Acum avem un dealer oficial în Moldova, ceea ce înseamnă că toate modelele europene BYD vor fi conforme standardelor, cu garanție BYD atât pentru caroserie, cât și pentru baterie. Ne dorim să aducem pe piața locală cele mai noi tehnologii și automobile cu design modern, pentru ca toată lumea să aibă acces și să se bucure de inovațiile noastre.”

Lansarea BYD în Republica Moldova este posibilă datorită CG Corp Global, un conglomerat internațional cu peste 140 de companii și investiții în peste 35 de țări. În Moldova, grupul este deja cunoscut prin prin investiții strategice în domeniul telecomunicațiilor. Extinderea acum către mobilitatea sustenabilă confirmă angajamentul CG Corp Global de a sprijini dezvoltarea economică a țării prin proiecte inovatoare și orientate spre viitor.

Nirvana Chaudhary, Directorul Executiv CG Corp Global a subliniat:

„Colaborăm cu BYD în mai multe regiuni din Asia, iar acum avem un plan ambițios de a dezvolta acest parteneriat și în această parte a lumii. Fiind acționari ai Moldcell în Republica Moldova, am ales să începem extinderea în Europa de Est anume în Moldova. Țara are un potențial extraordinar pentru adoptarea mobilității electrice, iar tehnologiile avansate ale BYD – de la baterii sigure și eficiente până la design modern și soluții inteligente – sunt exact ceea ce este nevoie pentru această piață aflată în plină transformare.”

Prin lansarea oficială în Moldova, BYD confirmă statutul său de lider mondial în mobilitate electrică și angajamentul de a sprijini tranziția către un viitor sustenabil și accesibil pentru toți. Intrarea brandului pe piața locală reprezintă o oportunitate istorică pentru Republica Moldova de a se alinia la tendințele globale și de a oferi cetățenilor săi acces la tehnologii de vârf, performanță și respect pentru mediu.



Despre BYD Moldova: https://byd-official.md/