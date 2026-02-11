Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2015, conform studiului realizat de AXA Management Consulting

Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit.

Distincția se bazează pe feedbackul anonim oferit de angajați în studiul realizat de AXA Management Consulting, la care au participat 62 de angajatori. Evaluarea reflectă experiența reală a echipelor Orange Moldova și Orange Systems, analizând oportunitățile de dezvoltare, nivelul de autonomie, relațiile dintre colegi, mediul de lucru și beneficiile oferite.

Elvira NEAMȚU, Director Resurse Umane în cadrul Orange Moldova:

„Pentru noi, performanța începe cu oamenii. Ne dorim un mediu în care fiecare coleg să aibă spațiu pentru inițiativă, pentru învățare și pentru evoluție. Faptul că angajații ne evaluează pozitiv, într-un studiu independent, este un semn de maturitate organizațională și de încredere construită în timp.”

Rezultatul confirmă direcția asumată de companie în ceea ce privește dezvoltarea profesională și consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe responsabilitate și colaborare. Orange Moldova investește constant în programe de învățare, mobilitate internă și beneficii care susțin echilibrul profesional.

Pachetul de beneficii include tichete de masă, asigurare medicală facultativă, suport financiar pentru copiii minori ai angajaților și oportunități continue de dezvoltare.

Cei care își doresc să facă parte din echipa Orange Moldova pot descoperi oportunitățile de carieră disponibile pe www.orange.md/ro/cariera/functii-vacante și pot aplica pentru pozițiile deschise.z

