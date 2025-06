O seară de vară cu folclor reinventat, tradiții și vinul servit la Summit-ul EPC: Noaptea Sânzienelor la Castel Mimi cu Zdob și Zdub și Catharsis

Luna iulie vă aduce cea mai mare petrecere a sânzienelor din țară, care are loc an de an la Castel Mimi. Pe 5 iulie, la ora 16:00, porţile singurului castel vinicol din ţară se deschid pentru toţi doritorii de a se distra şi petrece o seară de vară în compania celor apropiaţi, cu tradiţii renăscute, vin şi muzică live.

Evenimentul din acest an readuce în prim plan sânzienele, sau drăgaicele, care se considerau a fi zâne bune, protectoare ale culturilor agricole. În prima sâmbătă din luna lui cuptor sunteţi invitaţi să purtaţi piese vestimentare tradiţionale şi să fiţi parte dintr-un eveniment unic, în care să împletiţi coroniţe din levănţică pe iarbă, să participaţi la un ritual mistic de ghicit în ceară şi vă distraţi cu jocuri, activităţi sportive sau dans.

Noaptea Sânzienelor aduce la Castel Mimi renumitele trupe Catharsis şi Zdob şi Zdub, care vor interpreta celebrele lor hituri, într-o seară cu folclor reinventat. Felicia Dunaf va fi gazda serii şi va întreţine atmosfera cu ritmuri şi piese de neuitat.

Pe durata serii oaspeţii adulţi vor servi vinul sec „Sânzienele”, produs de Castel Mimi – un cupaj din soiurile autohtone Feteasca Albă, Feteasca Regală şi Viorica. Este acelaşi vin apreciat de liderii europeni prezenţi la Summit-ul Comunităţii Politice Europene, desfăşurat în Moldova. Castel Mimi investeşte anual în extinderea plantaţiilor acestor soiuri locale, susţinând valorile autentice ale regiunii.

Pe lângă vinul bun, pus la gheaţă de organizatori, evenimentul va fi condimentat cu plăcinte tradiţionale şi bucate delicioase, gătite la Open Air Kitchen. Copiii vor avea parte de distracţii şi acces la un Cinema Room exclusiv pentru ei.

Sunteţi invitaţi să daţi prioritate transportului ecologic, să lăsaţi maşinile acasă şi să veniţi la Castel Mimi cu Trenul Vinului, care porneşte din Gara Chişinău şi vă aduce înapoi în capitală la finalul serii.

📸 Să nu uităm să imortalizăm și vinul „Sânzienele” în poze – totul pornește de la el.

Ne vedem pe 5 iulie la Noaptea Sânzienelor – o seară cu lume frumoasă, tradiţii şi vin bun.