Cum să mă înțeleg cu copilul, indiferent dacă are 2, 8 sau 15 ani? Conferință cu Urania Cremene

Te invităm la o conferință dedicată părinților și specialiștilor în educație din Republica Moldova care își doresc o relație mai bună cu copiii, construită pe echilibru, respect și conectare autentică.

📍 Chișinău | 🗓️ 20 septembrie 2025

📌 Sala de conferințe MAIB Park

Urania Cremene, expert în parenting și autoarea unuia dintre cele mai apreciate programe de educație parentală din spațiul românesc, revine la Chișinău cu o conferință interactivă ce propune un model eficient și echilibrat în relația părinte–copil: fermitate cu blândețe.

Vei învăța cum să crești copii autonomi, responsabili și echilibrați emoțional: fără pedepse, recompense sau control excesiv.

Ce vei descoperi:

✅ Cum obții cooperarea copilului fără certuri, pedepse sau șantaj emoțional

✅ Ce transmit, de fapt, emoțiile și crizele copilului tău

✅ Cum construiești o relație solidă, bazată pe conectare, nu pe control

Această conferință este mai mult decât un eveniment. Este o invitație la solidaritate și implicare civică: toate fondurile colectate din vânzarea biletelor vor sprijini proiectele sociale ale Asociației Obștești The Moldova Project, dedicate familiilor vulnerabile din peste 40 de sate din Republica Moldova.

🎟️ Accesul se face pe bază de bilet.

📩 Pentru parteneriate și colaborări: 068 388 600

Biletele pot fi achiziționate de pe iTicket.