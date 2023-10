VIDEO Mărturiile părinților unor copii agresați la școală de profesori sau elevi

„Copilul meu are acum nevoie de tratament, după ce a fost umilit timp de câțiva ani la școală”; „Medicii ne-au spus că dacă nu veneau la timp, era posibil să ne pierdem fiul”; „I-a dat cu un elektroschocker în stomac și cu pumnul în nas, fără nicio milă”; „Din prima zi la școală copilului meu i-au spus că-i prost.” Sunt câteva dintre mărturiile unor părinți care au reclamat faptul că, în timp ce se aflau la școală sau împreună cu cadrele didactice, copiii lor au fost agresați fizic sau verbal de către colegi sau chiar de către profesori.

„Te pocnesc de nu te adună nici poliția”

La sfârșitul lunii august în spațiul public a apărut o înregistrare video în care este surprinsă vocea unei profesoare care ceartă un copil de clasa a VI-a în cadrul unei excursii în România. În imaginile video pot fi auzite expresiile: „mizerie(…), te bat(…), te pocnesc de nu te adună nici poliția românească (…), tu îmi mai răspunzi o dată înapoi – îți dau una peste gură”.

Natalia Lascov, mama copilului căruia îi erau adresate aceste cuvinte, susține că a observat mai multe acțiuni abuzive asupra fiului ei în perioada anilor 2021-2023, când el a fost elev la liceul privat „Da Vinci”, dar că nu le-a dat inițial o mare importanță. Femeia spune că fiul ei a fost intimidat prin pedepse abuzive, glume jignitoare și o atitudine negativă din partea dirigintei de clasă, Viorica Oleinic. „Ultima picătură a fost excursia din România, din aprilie 2023. În seara zilei de 29, în jurul orei 22:00, când au ajuns la destinație, fiul ne-a informat printr-un mesaj că nu se găsește un copil. Detalii despre dispariția acestuia și cum a fost găsit am aflat abia când fiul a ajuns acasă. Fiul ne-a relatat că profesorii, împreună cu șoferul, au mers să caute copilul dispărut, iar el a rămas cu colegii în hotel. Fiul se afla cu alți copii într-o cameră, când la ușă a bătut cineva. Copiii s-au speriat și s-au ascuns sub paturi, la balcon, iar fiul meu – în baie. În odaie a intrat doamna Oleinic și găsindu-l pe fiul meu în baie, a început să strige la el foarte tare, numindu-l mizerie și amenințându-l cu bătaia”, povestește Natalia Lascov.

Natalia Lascov, mama copilului agresat verbal/ FOTO: ZdG

„Medicii ne-au spus că dacă nu veneau la timp, era posibil să ne pierdem fiul”

Mama copilului spune că lucrul care a determinat-o să facă publice imaginile video a fost o convulsie pe care ar fi suferit-o fiul ei după excursia în România. „Într-o seară, fiul s-a ridicat din pat, s-a făcut alb ca varul pe față, a căzut jos, a dat ochii peste cap, picioarele îi tremurau. Noi cu soțul, speriați, nu știam ce să facem. Eu, panicată, nici nu-mi dădeam seama în care parte să o iau. Soțul a chemat ambulanța, în câteva minute copilul și-a revenit. A venit ambulanța și medicii ne-au spus că dacă nu veneau la timp, era posibil să ne pierdem fiul, el având zahărul foarte înalt și tahicardie puternică. După convulsia copilului, am mers la un neurolog, unde i-am povestit toate cele întâmplate. Dlui ne-a spus că fiul nostru a fost supus unui stres îndelungat și ca rezultat, s-a întâmplat această convulsie. Acum urmăm tratament. Mi-e frică pentru orice moment, ca să nu se repete”, spune Natalia.

Natalia Lascov susține că a încercat să soluționeze situația pe cale amiabilă, însă administrația școlii a venit cu acuzații în adresa ei și a copilului. „Fiul meu, fiind odată în biroul directoarei, a observat pe monitorul doamnei directoare cum dumneaei urmărește cum psihologul ducea o discuție cu un alt copil, ceea ce este destul de alarmant. Mai mult ca atât, în școală au fost instalate niște camere camuflate în vestiarele pentru bazin, unde copiii se dezbracă. Cine urmărește aceste videouri și cu ce scop? Cine stochează aceste informații? Eu, ca mamă, sunt foarte îngrijorată”, spune femeia.

„Liceul nostru condamnă, categoric, orice formă de agresiune sau violență în cadrul instituțiilor de învățământ”

La 24 august, liceul privat „Da Vinci” a emis un comunicat în care a comentat imaginile apărute în presă. „Liceul nostru condamnă, categoric, orice formă de agresiune sau violență în cadrul instituțiilor de învățământ.(…), fie că este vorba de agresiune fizică sau verbală, nu vom tolera astfel de comportamente în rândurile noastre!(…) În urma acestui incident, am aplicat măsuri disciplinare corespunzătoare față de persoana vizată, astfel încât să se înțeleagă clar că astfel de acțiuni nu sunt compatibile cu valorile și obiectivele noastre educaționale”, se arată în comunicat.

ZdG a solicitat de la administrația liceului un comentariu privind măsurile disciplinare aplicate profesoarei Oleinic, dar și privind declarațiile Nataliei Lascov despre camerele video din vestiare și din cabinetul psihologului, despre care ZdG a găsit o referire în „Raportul de activitate al instituției” pentru anul de studii 2020-2021 întocmit de liceul „Da Vinci”. În raport se menționează că „toate sălile de clasă, vestiarul, holurile, scările, sălile adiționale, precum și teritoriul școlii sunt monitorizate audio-video”. În răspunsul oferit ZdG, administrația instituției de învățământ a menționat că „vestiarele și cabinetul psihologului nu sunt și niciodată nu au fost monitorizate video. Faptele indicate în raportul anual sunt o eroare a autorului raportului. Totodată, având în vedere obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal, nu putem dezvălui alte informații. Poziția oficială a Instituției Private Liceul „Da Vinci” este expusă în comunicatul emis cu privire la acest caz.”

Liceul privat „Da Vinci”/ FOTO: ZdG

Natalia Lascov a trimis o plângere către Procuratura Generală, în care solicită ca acțiunile profesoarei Oleinic să fie verificate sub prisma articolului 166 prim (tortura, tratamentul inuman sau degradant, n.r.). Contactată de ZdG, Viorica Oleinic ne-a zis că „la momentul de față, nu pot face declarații, întrucât detaliile pe care le pot oferi constituie substanța apărării mele și nu le pot face publice. Menționez doar că toate acțiunile și declarațiile familiei Lascov împotriva mea constituie un voit și intenționat proces de denigrare, atât a numelui și a profesionalismului meu, cât și a IPL „Da Vinci”. Voi reveni cu declarații edificatoare pentru formarea opiniei publice doar după ce cazul va fi soluționat”, ne-a comunicat profesoara Viorica Oleinic.

„I-a dat cu un elektroschocker în stomac și cu pumnul în nas, fără nicio milă”

La începutul lunii septembrie, un alt elev a avut de suferit în timp ce se afla pe teritoriul unei instituții de învățământ. Mai exact, la 4 septembrie, în curtea Gimnaziului din Malcoci, raionul Ialoveni, un elev de 15 ani a fost bătut și electrocutat de fiul directoarei instituției de învățământ, Mariana Covali, și el fiind elev al aceluiași gimnaziu. Incidentul s-a produs în curtea școlii, iar băiatul agresat a ajuns la spital și a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală. Poliţia a inițiat o anchetă pe acest caz, după ce a fost sesizată de mama victimei, Natalia Podoleanu. Femeia susține că se încearcă mușamalizarea cazului, astfel încât persoanele responsabile să scape nepedepsite.

„Totul a început când copilul agresor l-a împins pe fiul meu, dar mergând deja spre lecție, că suna la lecție, pe coridor. Pe coridor l-a împins și copilul meu i-a răspuns tot așa, l-a împins, adică e un răspuns înapoi, nu l-a numit urât, nu a căzut nimeni. Copilul care l-a agresat pe copilul meu i-a spus să vadă ce pățește el la pauză. După ce s-a petrecut lecția, la pauza următoare el a acționat, i-a dat cu un elektroschocker în stomac și cu pumnul în nas, fără nicio milă. Asta e normal? Să-i rupă nasul? Pentru ce? Pentru nimic? Pentru că lui nu i-a plăcut că fiul meu un pic l-a împins, care a fost un răspuns la aceeași acțiune din partea lui. Adică pentru asta el a ajuns la spital, în sala de operație?”, se întreabă, cu lacrimi în ochi, mama copilului.

Nina Podoleanu, mama băiatului agresat în curtea Gimnaziului Malcoci/ FOTO: ZdG

„Se vede cu ochiul liber că dumnealor au vrut să ascundă ceea ce s-a întâmplat”

Nina Podoleanu susține că după producerea incidentului ea nu a fost înștiințată de către profesori despre cele întâmplate și că profesorii nu au apelat la serviciul de urgență. „Copilului i-a fost oprit sângele, i-au pus bandaj, dar totuși, văzând că el sângerează și are dureri, el a mai rezistat o lecție, după care a fost trimis singur acasă, fără un însoțitor și cu bună știință că nimeni nu este acasă, toată lumea știe că eu muncesc de dimineața până seara în Chișinău. Se vede cu ochiul liber că dumnealor au vrut să ascundă ceea ce s-a întâmplat. Am informația că profesorii le-au spus copiilor să nu povestească despre ce au văzut”, susține femeia.

Tatiana Chisari, diriginta clasei, menționează că băiatului i-a fost acordat primul ajutor medical, iar mama lui a fost contactată mai târziu, deoarece ar fi avut telefonul descărcat. Nina Podoleanu susține că nu a avut posibilitate să afle ce s-a întâmplat cu fiul ei până nu a ajuns acasă, iar atunci, primul lucru pe care l-a făcut a fost să cheme ambulanța. „Din start, când l-au văzut medicii, au spus că este fractură și că trebuie să mergem la spital. Deodată ne-au dus la secția de internare, de acolo foarte repede a fost dus în sala de operație cu anestezie generală. Acum băiatul este externat, dar încă e la evidența medicului. Cu directoarea am discutat de două ori, își cerea scuze, a spus că fiul ei nu a vrut, că totul a fost întâmplător. Adică, nici nu au vrut să vină, poate să vorbim față în față cu dumneaei, cu copilul ei. Când a văzut că starea nu-i ușoară, că noi suntem la spital cu intervenție chirurgicală, dumneaei mi-a propus sume de bani, dar eu nu vreau bani. Cred că s-a gândit că eu o să închid ochii și că o să tac, să nu spun la nimeni, dar eu nu pot, fiindcă eu nu-l văd pe copilul meu vinovat cu ceva”, spune Nina Podoleanu.

ZdG a încercat să discute cu directoarea Gimnaziului Malcoci, dar aceasta nu a răspuns la mesajele și apelurile ZdG.

Gimnaziul din satul Malcoci, raionul Ialoveni/ FOTO: ZdG

„Noi nu ne concentrăm pe pedepse, pentru că pedeapsa este ultima instanță”

Ion Scutaru, șeful Direcției Generale Educație (DGE) Ialoveni ne-a zis că acest caz se află în vizorul instituției pe care o conduce din prima zi, fiind luate deja câteva măsuri, printre care crearea unei comisii multidisciplinare și organizarea unei ședințe cu cadrele didactice, elevii și părinții, unde s-a discutat despre tehnica securității copilului în instituția de învățământ.

Șeful DGE Ialoveni a menționat că nu se poate expune cu privire la sancționarea directoarei Gimnaziului Malcoci, din moment ce ancheta poliției nu este finalizată. „Copilul agresor deja este luat sub evidența instituției noastre și a Inspectoratului de poliție. Clar că nu putem vorbi despre dorința unora de a fi exmatriculat din instituție, asta nu prevede niciun act normativ ca el să fie exmatriculat și luat la evidență și supravegheat un pic mai mult decât până acum. Consiliere psihologică se acordă ambelor părți. Elevul care a inițiat incidentul are dreptul la procesul educațional ca și toți ceilalți copii, doar că i se acordă consiliere suplimentară și este în supravegherea mai multor instituții abilitate. Noi nu ne concentrăm pe pedepse, pentru că pedeapsa este ultima instanță, dar noi ne concentrăm acum pe securitatea tuturor copiilor și prevenirea oricărui incident de violență în instituțiile de învățământ”, a punctat Ion Scutaru.

„Copilul meu are acum nevoie de tratament, după ce a fost umilit timp de câțiva ani la școală”

Cele două incidente recente nu sunt singulare. O persoană ce a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat pentru ZdG că și copilul ei a avut o experiență negativă, fiind înjosit de către profesorii și administrația unei instituții private din Chișinău. „Fosta dirigintă vorbise cu alți profesori că «acest copil are probleme cu capul», «acestui copil îi trebuie certificat, dar părinții ascund», până mi-a transmis cineva. Când m-am apropiat de fosta dirigintă, dumneaei a negat că a spus aceste cuvinte. M-am apropiat de directoare, directoarea a spus că dacă nu-mi place ceva, pot să-mi iau documentele și să plec din școală. Au fost cazuri când directoarea îl vedea pe copil la bufet când cumpăra ceva de mâncare și striga în gura mare față de ceilalți copii: «Tu nu vezi că ești gras, ce mai mănânci atâta?»”, își amintește părintele copilului agresat.

După trei ani, perioadă în care a fost supus unui stres permanent, copilul a început să se simtă rău, atât moral, cât și fizic. „Mai sunt și profesori foarte buni, care îi luau apărarea, încercau să-l privească așa cum este, dar sunt profesori care îi arătau doar eșecurile și el se simțea că nu mai este bun de nimic. În urma la tot stresul acesta, copilului meu îi apar ticuri nervoase și în fiecare an este nevoie de tratament. Unii profesori au o atitudine pozitivă doar față de copiii care învață pe 10, dar un copil care este puțin mai slab este permanent agresat și este aruncat, așa, ca un gunoi. Pentru noi, părinții, este o durere foarte mare, având niște așteptări de la o școală privată unde am plătit foarte mulți bani, dar am ajuns la concluzia că-i mai rău decât la o școală de stat”, punctează părintele.

„Din prima zi la școală copilului meu i-au spus că-i prost”

Mama unui alt copil, care a dorit și ea să-și păstreze anonimatul, ne-a zis că în 2018 a încheiat contract cu o școală privată pentru a-și înscrie copilul în clasa I, iar după mai puțin de două săptămâni a fost nevoită să caute o nouă școală pentru copilul ei. „În prima zi de instruire am primit un mesaj de la doamna profesoară să mă rețin cu 10 minute după ce-l iau acasă. Dumneaei mi-a comunicat că fiul meu este neiubit, are probleme de dezvoltare și că ori pleacă ea din școală, ori pleacă fiul meu. Discutând cu băiatul, am înțeles că doamna profesoară chiar din prima zi l-a numit prost, el s-a sculat din bancă și a vrut să iasă din clasă. Ea nu l-a oprit, i-a spus dacă vrea să iasă, este liber, astfel copilul meu a umblat prin școală nesupravegheat. Când l-am adus la un liceu privat, nu m-am gândit că trebuie să mă îngrijorez de siguranța lui”, povestește femeia.

Mama unui copil agresat/ FOTO: ZdG

Aceasta a menționat că în următoarele zile copilul venea acasă supărat, stresat și nu mai dorea să meargă la școală. „Peste câteva zile am fost chemată de directoare pentru o discuție. Dumneaei mi-a spus că fiul are autism și că ea nu-l instruiește mai departe în școală, să-l iau și să plec. Adică, o aberație totală. Copilul este perfect sănătos. Nu am avut niciodată probleme de sănătate cu el, nemaivorbind de așa o diagnoză. Ulterior, am înțeles că, de fapt, s-a încercat să se facă uz de un punct din contractul încheiat cu școala în care era stipulat că dacă copilul are autism și părinții nu au comunicat instituției diagnoza respectivă, banii pentru instruire nu se întorc. Atunci, m-am adresat cu un avocat la liceu, unde am depus o plângere, fapt care a determinat administrația liceului să-mi restituie banii. Acum copilul este clasa a VI-a și s-a integrat foarte bine, nu am avut probleme cu noua școală, dar această experiență neplăcută nu cred că o va uita”, susține mama copilului.

„Ținta bullyingului de lungă durată poate, inclusiv, să se gândească la suicid”

Vasile Coroi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, admite că fenomenul bullyingului este unul foarte întâlnit în instituțiile de învățământ din R. Moldova. „În ultima perioadă au fost realizate mai multe studii la acest subiect. Pot să mă refer la un studiu din 2019, «Bullyingul în rândul adolescenților din R. Moldova», efectuat de UNICEF Moldova, care arată că 70,8% din elevii claselor a VI-XII-a au fost țintă a fenomenului bullyingului. La fel, acest studiu relevă faptul că 86,8% dintre elevii claselor a VI-XII-a din R.Moldova sunt afectați de acest fenomen”, susține Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Oficialul a punctat că bullyingul afectează toți copii care se întâlnesc cu acest fenomen, adică ținta, autorul și chiar martorul bullyingului, aceștia suferind consecințe psihologice, fizice și academice. „Consecințele pentru copilul țintă a bullyingului se manifestă prin pierderea încrederii în sine, copilul devine mai anxios, mai depresiv și dacă bullyingul este destul de grav, pe termen lung și dacă nu există intervenții ferme din partea administrației instituției și a cadrelor didactice, copilul poate, inclusiv, să se gândească la suicid, ca o formă de eliberare de această suferință. Mai sunt și consecințe fizice, pentru că acești copii au deseori dureri de cap, au tulburări ale somnului, anxietate, neliniște sau atacuri de panică”, punctează Vasile Coroi.

Vasile Coroi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului/ FOTO: ZdG

Prin așa-numita lege „anti-bullying” votată în 2022, s-au introdus în Codul Educației noțiunea de „bullying” și principiul „nonviolenței”, ca principiu fundamental al educației. Bullyingul este definit ca o „formă de agresivitate care se manifestă în mod intenționat, repetat și prin dezechilibru de putere în relațiile dintre copii, elevi sau studenți și care se referă la acele comportamente prin care un copil, un elev, un student ori un grup rănește, dăunează, provoacă suferință, neputință sau aduce prejudicii demnității umane. Acest tip de agresivitate se desfășoară, în principal, în instituțiile de învățământ și în spațiile destinate educației și formării profesionale”, se arată în lege.