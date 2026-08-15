Zi senină, caldă și fără precipitații: ce temparaturi ne așteaptă sâmbătă, 15 august

Sâmbătă, 15 august, vremea va fi predominant caldă în R. Moldova, cu cer senin pe întreg teritoriul țării. Totodată, în această zi intră în vigoare codul galben de pericol de incendiu.

În centrul țării, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), temperaturile vor urca până la +28°C, Vântul va sufla din sud-est cu viteze de până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 40%.

În nordul țării, se așteaptă cer predominant senin, cu temperaturi de până la +25°C ziua. Vântul va fi slab, din sud-est, cu viteze de circa 3 km/h, iar umiditatea va ajunge la 45%.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde maximele vor atinge +30°C. Vântul va sufla din sud-est cu până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 45%.

De asemenea, începând cu 15 august și până pe 21 august, este în vigoare codul galben de pericol de incendiu. În această perioadă, deficitul de precipitații și temperaturile ridicate mențin un pericol excepțional de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație.