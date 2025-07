VOX Cum ar trebui să fie un deputat?

Pe 28 septembrie 2025 vor avea loc alegeri parlamentare. Depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegeri are loc în perioada 20 iulie – 19 august, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC). Codul electoral prevede că, în termen de 7 zile de la data primirii actelor, organul electoral efectuează sau refuză înregistrarea candidaților desemnați în alegeri. În acest termen, organul electoral este obligat să verifice veridicitatea și conformitatea actelor prezentate la data depunerii cererii de înregistrare. CEC a recepționat deja primele cereri de înregistrare a candidaților la funcția de deputat.

Polina Panainte, secretara Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC)

Legislația spune că fiecare om are dreptul să aleagă și să fie ales. Respectiv, orice cetățean al R. Moldova care are ambiția de a contribui la procesul legislativ și la administrarea, conducerea acestei țări, are dreptul să candideze, în speranța că vă fie ales. Cu toate acestea, condițiile în R. Moldova pentru a fi ales în calitate de candidat independent pentru parlamentare sunt foarte dure. 2% din voturile exprimate la alegeri este un prag destul de înalt. Respectiv, niciodată nu am avut experiența când un deputat să fi fost ales dacă a candidat independent. Asta ar însemna să acumuleze vreo 30 de mii de voturi, dacă să vorbim despre ăștia independenți.

Partidele trebuie să decidă ce fel de oameni își doresc ei să aibă în Parlament, trebuie să se asigure că au specialiști în diverse domenii, pentru a putea acoperi întreaga gamă de probleme, de subiecte necesare pentru administrarea țării. Cred că deputații trebuie să aibă o specializare clară, dar și pe lângă specializare, trebuie să aibă o misiune clară, ca atunci când îl întrebi, în câteva cuvinte, el să poată spune care este scopul lui pe perioada mandatului, care e problema de care el se va ocupa dacă va fi ales în calitate de deputat, independent sau pe listele unui partid. Mi se pare că prea puțini știu răspunsul la întrebarea asta și prea puțini înțeleg, în general, ce înseamnă să fii deputat.

Eu cred că să fii deputat înseamnă să poți gândi strategic, complex și să înțelegi procesul legislativ. Deputații, dacă facem referință la ce au zis unii politicieni, că nu neapărat deputații trebuie să poată face legi, să poată face creație legislativă, eu cred că deputații trebuie să poată face creație legislativă, altfel nu are sens prezența lui în Parlament. Sunt 10–15 deputați pe care majoritatea cetățenilor îi recunosc și au adus contribuție reală. Un procent foarte mare din deputați trec pe parcursul acestor 4 ani în Parlament fără a aduce o contribuție.

Mihai Isac, analist politic

Un deputat nu este o simplă prezență într-un parlament, ci reprezentantul legitim al electoratului care a participat la scrutin. Acesta este „în serviciul poporului”. În această frază scurtă se ascunde un principiu fundamental, și anume că un parlamentar servește interesul public, nu interesele unui grup de presiune, ale unui sponsor sau chiar ale propriului partid. Deputații au obligația de a-și îndeplini îndatoririle în conformitate cu Constituția R. Moldova, legile țării și regulamentele parlamentare și nu au voie să accepte obligații sau favoruri care le-ar putea influența votul.

În lipsa unor standarde morale ridicate, aceste reguli ar rămâne litere moarte. Alegătorii ar trebui să se asigure că persoanele pe care le votează sunt dispuse să renunțe la sursele de conflict de interese și să își declare averile și interesele cu onestitate. Transparența și comunicarea cu cetățenii sunt esențiale într-o democrație. Parlamentarii trebuie să dea dovadă de transparență și să mențină un dialog permanent cu cetățenii. Participarea la lucrările Parlamentului este o obligație legală, morală și regulamentară. Absențele nemotivate sunt sancționate cu tăieri din indemnizație ori salariu, iar numele celor care chiulesc sunt făcute publice. Un deputat absent nu poate reprezenta pe nimeni.

De asemenea, trebuie să insistăm asupra unui comportament demn: parlamentarii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj și ținută solemnitatea ședințelor, să se îmbrace decent și să nu folosească expresii jignitoare. Aceste cerințe pot părea banale, dar sunt un indicator al respectului față de instituție și față de cei care i-au trimis acolo. La scrutinul din septembrie, votul fiecărui cetăţean este şi un test de exigenţă.

Gabriela Revenco, expertă WatchDog în monitorizarea spațiului informativ

Urmărim, în primul rând, activitatea profesională a celui care aspiră la fotoliul de deputat. Vrem să vedem în Parlament oameni care au excelat în diferite domenii: economie, educație, cultură, infrastructură etc., astfel încât viitorul deputat să dețină capacitatea de a propune, elabora și vota legi care să îmbunătățească viața cetățenilor și să asigure prosperitatea și buna funcționare a statului în ansamblu. Pe lângă profesionalism, o altă calitate indispensabilă pentru un deputat este integritatea, întrucât nu poți miza, de exemplu, pe faptul că vor lupta împotriva corupției cei care sunt implicați în scheme de corupție. Astfel, ne-am dori deputați cu o reputație ireproșabilă, pentru ca încrederea cetățeanului în alegeri și în instituția Parlamentului să nu fie erodată. Atunci când în Legislativ ajung persoane cu un trecut dubios, implicate în acte de corupție, abuz de putere sau afiliate unor grupări criminale, este evident că cetățeanul rămâne dezamăgit și, într-o oarecare măsură, devine indiferent față de viața politică.

La fel de relevante sunt responsabilitatea și asumarea politică. Astfel, deputatul trebuie să renunțe la discursurile și promisiunile populiste și să își formuleze programul în funcție de atribuțiile reale ale unui parlamentar. Pentru un parlamentar, este important să dețină, de asemenea, bune abilități de comunicare, astfel încât mesajele sale să fie clare, să nu lase loc de interpretări și să ajungă la cetățenii de la firul ierbii. De asemenea, deputatul trebuie să devină vocal și activ, astfel încât să nu se întâmple ca, după patru ani de activitate parlamentară, acesta să rămână o persoană necunoscută în spațiul public. Totodată, cred că este foarte important ca un deputat să posede empatie și să nu uite că a fost delegat de popor, că lucrează pentru oameni și nu pentru interese meschine.

Sursă foto: ZdG

Ion Tăbârță, analist politic

În mod evident, trebuie să aibă un anumit grad de integritate. Și, în general, orice persoană publică sau orice persoană care vine într-o funcție publică trebuie să aibă integritate. Altfel, pentru ce vine în această funcție? Aceasta este prima condiție de bază. În al doilea rând, trebuie să aibă anumite calități care i-ar permite ulterior să se implice în procesul de elaborare a legilor, în procesul de consultări cu publicul, de a înțelege care sunt nevoile unui domeniu pe care el îl va reprezenta în Parlament.

Un deputat nu poate să răspundă de toate domeniile, el sigur că este specializat într-un anumit domeniu și în domeniul dat trebuie să înțeleagă care sunt problemele. Un alt aspect, desigur, ca el să poate participa la scrisul, nu neapărat la scrisul fizic, cât la elaborarea legilor. Parlamentul, în pofida a ce-ar spune domnul Igor Grosu, trebuie, în primul rând, să se ocupe de elaborarea legilor, nu Guvernul, pentru că Guvernul doar execută, dumnealui încurcă niște noțiuni elementare. Funcția de bază a deputatului este să stea la baza procesului de elaborare a legilor. Desigur, poate să vină anumite recomandări de la Guvern sau anumite doleanțe, dar numai cine e alesul poporului trebuie să se ocupe de elaborarea legilor, ca ulterior aceste legi să fie executate și implementate de către Guvern.