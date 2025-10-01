Von der Leyen: „Multe țări ale UE au ezitări în privința «împrumutului reparațional» pentru Ucraina”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acordarea unui „împrumut reparațional” Ucrainei, pe baza activelor rusești înghețate, provoacă ezitări în rândul multor state membre ale Uniunii Europene. Ea a făcut această declarație înaintea începerii summitului informal al Consiliului European de la Copenhaga, potrivit Ukrainskaia Pravda.

„Multe țări, ca să spunem așa, se îndoiesc serios dacă este într-adevăr o idee bună”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Anterior, într-un spirit similar, s-a exprimat și șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Comisia Europeană a propus statelor membre ale UE să folosească activele rusești înghețate pentru a finanța un nou împrumut pentru Ucraina în valoare de 140 de miliarde de euro.

În sprijinul acestei idei s-au pronunțat, printre altele, Germania, Danemarca, Suedia și Finlanda, în timp ce Ungaria și Slovacia s-au opus.

Totuși, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a propus ca Ucrainei să-i fie alocate 140 de miliarde de euro din activele înghețate care sunt păstrate în depozitarul Euroclear, cu sediul în Belgia – pentru ca Ucraina să folosească acești bani în acoperirea nevoilor sale militare în următorii 2-3 ani.