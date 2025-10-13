Volodimir Zelenski: „Armistiţiul din Gaza aduce mai multă speranţă pentru pace în Ucraina”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 13 octombrie, că armistiţiul obţinut în Fâşia Gaza prin intermediul lui Donald Trump „aduce mai multă speranţă pentru pace” în Ucraina, unde liderul american are, de asemenea, ambiţia să joace un rol de mediator cu Moscova, transmite G4Media.

„Atunci când se ajunge la pace într-o parte a lumii, aceasta aduce mai multă speranţă pentru pace în alte regiuni. Leadershipul şi determinarea actorilor mondiali pot în mod cert să funcţioneze şi pentru noi în Ucraina”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook.

Donald Trump, care avea la începutul revenirii sale la putere, în ianuarie, ambiţia de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, a recunoscut între timp că acest obiectiv s-a dovedit mai dificil decât spera.

Rusia şi Ucraina au purtat anul acesta, la impulsul Washingtonului, mai multe sesiuni de negocieri directe la Istanbul, însă acestea au dus doar la acorduri privind schimburi de prizonieri şi de rămăşiţe ale soldaţilor ucişi.

La peste trei ani şi jumătate de la declanşarea invaziei ruse, condiţiile celor două tabere pentru a încheia un acord de pace, a instaura un armistiţiu sau a organiza o întrevedere între preşedinţii lor continuă să fie diametral opuse.

SUA sunt un susţinător major al Ucrainei şi i-a furnizat Kievului, în decurs de peste trei ani, material militar în valoare de zeci de miliarde de euro, împărtăşind de asemenea Kievului informaţii care îi sunt necesare pentru a lupta.

Totodată, președintele american Donald Trump a declarat în Knesset, după ce s-a început implementarea armistițiului, că palestinienii au „șansa de a se întoarce pentru totdeauna de la calea terorii și violenței”.

Trump a mai afirmat că Statele Unite vor fi un partener activ în sprijinirea reconstrucției și a stabilității în Gaza.