Vladimir Putin ar fi deschis la cedarea unor teritorii controlate de ruși, cu condiția ca Donbasul să revină Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis să cedeze unele teritorii controlate de forțele ruse în Ucraina, dar că își dorește întregul Donbas, scrie Reuters, citând presa rusă.

Vladimir Putin a afirmat că „partea rusă este încă deschisă să facă concesiile pe care le-a făcut la Anchorage”, Vladimir Putin dorește întregul Donbas, dar în afara acestei regiuni, „partea rusă nu exclude un schimb parțial de teritorii”, scrie sursa citată.

Joi, 25 decembrie, Volodimir Zelenski a prezentat proiectul de pace negociat cu SUA, propus Rusiei. Acesta prevede garanții de securitate pentru Kiev, însă două aspecte majore nu au fost lămurite – controlul asupra regiunii Donbas și asupra centralei nucleare Zaporojie.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump, adăugând că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, relateză Kyiv Post. Zelenski a declarat că negociatorul-șef al delegației ucrainene, Rustem Umerov, l-a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană.

Vizita lui Zelenski ar putea avea loc pe 28 decembrie, dacă totul merge conform planului, a declară sursele Kyiv Post. „Nu pierdem nicio zi”, a spus Zelenski. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”.

Planul de pace din 20 de puncte, propus de Zelenski