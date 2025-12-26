Vladimir Putin ar fi deschis la cedarea unor teritorii controlate de ruși, cu condiția ca Donbasul să revină Moscovei
Președintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis să cedeze unele teritorii controlate de forțele ruse în Ucraina, dar că își dorește întregul Donbas, scrie Reuters, citând presa rusă.
Vladimir Putin a afirmat că „partea rusă este încă deschisă să facă concesiile pe care le-a făcut la Anchorage”, Vladimir Putin dorește întregul Donbas, dar în afara acestei regiuni, „partea rusă nu exclude un schimb parțial de teritorii”, scrie sursa citată.
Joi, 25 decembrie, Volodimir Zelenski a prezentat proiectul de pace negociat cu SUA, propus Rusiei. Acesta prevede garanții de securitate pentru Kiev, însă două aspecte majore nu au fost lămurite – controlul asupra regiunii Donbas și asupra centralei nucleare Zaporojie.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a confirmat că se va întâlni în viitorul apropiat cu președintele SUA, Donald Trump, adăugând că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, relateză Kyiv Post. Zelenski a declarat că negociatorul-șef al delegației ucrainene, Rustem Umerov, l-a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană.
Vizita lui Zelenski ar putea avea loc pe 28 decembrie, dacă totul merge conform planului, a declară sursele Kyiv Post. „Nu pierdem nicio zi”, a spus Zelenski. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”.
Planul de pace din 20 de puncte, propus de Zelenski
- Confirmarea suveranității Ucrainei.
- Acord de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizare pe linia de contact.
- Garanții de securitate.
- Efectivele Forțelor Armate ale Ucrainei – 800 de mii de militari în timp de pace.
- SUA, NATO și Europa vor oferi Ucrainei garanții de securitate după modelul articolului 5. Dacă Federația Rusă va invada Ucraina, va urma un răspuns militar.
- Rusia își va consfinți politica de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile necesare.
- Ucraina va deveni stat membru al UE într-un termen stabilit (dorim să fixăm data aderării).
- Pachet de dezvoltare globală.
- Vor fi create mai multe fonduri pentru rezolvarea problemelor de reconstrucție. Scopul – atragerea a 800 de miliarde de dolari.
- Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu SUA.
- Statut nenuclear al Ucrainei.
- ZNPP (CNE Zaporojie). Nu există compromis. SUA propun o administrare comună în trei, cu americanii în calitate de manager principal. Propunerea de compromis a Ucrainei: SUA și Ucraina – 50 la 50.
- Programe educaționale în școli care să promoveze înțelegerea și toleranța față de diferite culturi, să elimine rasismul și prejudecățile.
- Teritoriile. Cel mai dificil punct. Una dintre variante – Federația Rusă se retrage din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov. În regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson – „rămânem acolo unde suntem”. Federația Rusă vrea ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk; SUA propun un compromis – zonă economică liberă. Dacă nu va exista acord asupra variantei „rămânem acolo unde suntem”, atunci zona economică liberă poate fi acceptată doar prin referendum, iar în acest caz întregul document trebuie supus referendumului.
- Federația Rusă și Ucraina se obligă să nu schimbe prin forță înțelegerile.
- Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru și Marea Neagră pentru activități comerciale. Zona de nisip Kinburn va fi demilitarizată.
- Schimb de prizonieri „toți pentru toți”, întoarcerea civililor, copiilor și deținuților politici.
- Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului.
- Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea lui va fi monitorizată de un Consiliu al Păcii condus de Trump.
- După ce toate părțile își vor da acordul asupra acestui document, va intra imediat în vigoare un armistițiu complet.