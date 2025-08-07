Vladimir Putin a numit țara care ar putea organiza întâlnirea sa cu Donald Trump. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute”

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin a numit Emiratele Arabe Unite drept unul dintre locurile potrivite pentru o întâlnire cu omologul său, Donald Trump, scrie Meduza.

„Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite. Cred că vom decide, dar acesta ar fi unul dintre locurile destul de potrivite”, a declarat președintele rus reporterilor.

Anterior, Kremlinul a declarat că locul de întâlnire a fost deja convenit, dar va fi anunțat ulterior.

Putin a spus că ambele părți – Rusia și Statele Unite – și-au manifestat interesul pentru întâlnirea sa cu liderul american. El a adăugat că, în general, nu are nimic împotriva întâlnirii cu Zelenski, dar trebuie create condiții pentru aceasta, iar acest lucru „este încă departe”.

În context, administrațiile prezidențiale a Rusiei și SUA au ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile, relatează agenția rusă de presă IFAX, citându-l pe consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, transmite Sky News.

Oficialul ar fi declarat că toate părțile au început să lucreze la detalii.

„La sugestia părții americane, s-a convenit asupra unui acord de principiu pentru organizarea unui summit bilateral în zilele următoare, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Ușakov.

Anterior președintele american Donald Trump a declarat după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, că există o „perspectivă foarte bună” a unei întâlniri la nivel înalt în curând cu Rusia, care ar putea duce la sfârșitul războiului din Ucraina, a scris CNN.