VIDEO/ Ultimele imagini cu Liza, fetița cu sindromul down, ucisă în bombardamentele de la Vinița

Liza, o fetiță de patru ani cu sindromul down, a fost unul dintre cei trei copii mici uciși joi, 14 iulie, când rachetele rusești au lovit centrul orașului Vinița, relatează BBC. Mama ei, Irina Dmitrieva, a fost grav rănită. 24 de persoane și-au pierdut viața, iar alte opt sunt încă date dispărute. Alte zeci de persoane se află încă în spital.

Cu puțin timp înainte ca rachetele rușilor să lovească orașul Vinița, Irina, mama Lizei, postase un videoclip pe rețele sociale. Micuța Liza zâmbea, împingând în fnainte căruciorulul său roz. Mama și fiica discutau, pe drumul spre logoped.



Ukrainian telegram channels report that the video shows a mother and a girl who came under shelling in #Vinnytsia today.



The girl died, doctors are now fighting for the life of a woman. pic.twitter.com/n8pjmRlhFC