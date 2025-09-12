VIDEO Maia Sandu a ajuns în Vatican și urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea.

Președinta Maia Sandu a ajuns vineri, 12 septembrie la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea.

Discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări. Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin.

Pe 10 septembrie, președinta s-a văzut cu prim-ministra Giorgia Meloni. Într-o postare despre întrevedere, șefa statului a subliniat că relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi „mai bune ca niciodată”.

Cele două oficiale au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, extinderea cooperării economice și susținerea acordată comunității moldovenești din Italia.

Potrivit Președinției, vizita Maia Sandu în Italia și la Sfântul Scaun se înscrie în eforturile R. Moldova de a consolida parteneriatele externe, de a asigura pacea în țară și de a contribui la securitatea regională și europeană.

Din 8 noiembrie 2025 va intra în vigoare acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia.

De asemenea, din 1 septembrie 2025 moldovenii care au muncit aici pot primi pensie pentru anii lucrați, indiferent dacă aleg să rămână sau să revină acasă.