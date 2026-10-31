UPDATE Drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în raionul Călărași

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează despre un zbor neautorizat în spațiul aerian național, sâmbătă, 31 octombrie, la ora 16:24, a unei drone, din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, segmentul transnistrian.

UPDATE 17:10 Potrivit ultimelor date, la ora 16:54, drona care a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în proximitatea localității Țibirica, raionul Călărași.

Ministerul Apărării amintește, în cazul observării unor aparate de zbor suspecte sau al depistării unor fragmente, cetățenii sunt rugați:

Să nu se apropie de acestea, să nu le atingă și să nu le miște, deoarece pot conține elemente explozive;

Să rețină locația obiectelor suspecte;

Să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 de metri;

Să evite utilizarea telefonului în apropierea acestora;

Să apeleze imediat Serviciul 112, după îndepărtarea din zona de pericol.

UPDATE 16:57 Potrivit ultimelor date, drona care a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova a fost identificată în zona localității Bănești, raionul Telenești.

„Din motive de securitate, la ora 16:46, a fost restricționat spațiul aerian în zona de nord a țării”, comunică MA.

Știre inițială:

Conform Ministerului Apărării, incidentul are loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. De asemenea, ministerul anunță că va reveni cu detalii.

Centrul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al R. Moldova.