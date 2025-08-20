Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Un prorector ASEM, un primar…

Un prorector ASEM, un primar și profesori: lista candidaților PNM la alegerile parlamentare

Foto: PNM/ Facebook

Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM), înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din toamnă, are pe lista de candidați la funcția de deputat 55 de persoane. Aceștia profesează în diverse domenii – de la manageri și administratori, până la profesori și directori.

Pe listă se află 25 de femei și 30 de bărbați, respectând cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.

Printre numele care atrag atenția se numără numele prorectorului Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Igor Melnic, actrița Victoria Botnar și primarul de Chiperceni, Ion Botnari,

Nr.d/oNumePrenumeAnul nașteriiProfesiaFuncțiaLocul  de muncă
1GalburDragoș1988MedicPreședintePNM
2CodreanuTatiana1982Resurse umaneDirector comunicareCCF Moldova
3MelnicIgor1974EconomistprorectorASEM
4MunteanNeli1979EconomistConf. univ.UTM
5SajinOctavian1986MedicȘef lab. șt.ANSP
6FainaIvan1987MarketingDirectorFine Digital
7AfanasDan1997Teh. emer.Liber prof.F.O.P. Afanas Dan
8BătrînacIulia1969PedagogeconomistDirectorGrădinița nr.79
9Botnar-GribinceaVictoria1982Actor teatru cinemaActorTeatru Geneza Art
10CotruțăCălin1980JuristAdmin.Vest-Exim
11StrîmbeanuAlexandru1981JuristConsilierPrimăria Pantelimon
12BotnariIon1987ContabilPrimarChiperceni
13StratinLilia1986ProfesorProfesorCTF Bălți
14SlobodcicovAlexandru1980Inginer ITArhitect SoftwareEndava SRL
15BonteaDan1996JuristJuristOCN Credits 2 All
16BeneaCristina1986AntreprenorManagerSalon de cosmetolog
17SajinAda1988MedicManagerGM Pharma.
18CiolacuIon1990JuristInspector principalServiciul Vamal RM
19HîncuVictor1987SecuritateOfițer securitateSecurity Service Ltd
20PavlovschiNina1977MedicMedicAMT Centru
21GrosuVasile1988Protecția mediului
22BalacanOlesea1989ProfesoarăProfesoară de istorieLLMM
23NarteaClavdia1986Antropolog
24LappTudor1999FormatorFormatorUPS Ion Creangă
25VîrtosVladislav1979JuristȘef dep. MarketingCom. Național Olimpic
26SanduleacAna1974EconomistCasier superior„Prima finanțare”
27SpatariTeodor1994PedagogDirectorCC Chiperceni
28RusuVirginia1992EconomistDirector financiarLuxeBrit Group Ltd
29CucoșAdelina1979AdministrațieAgent. Admin.Spital Lasalle, Canada
30DendiuDoru-Liviu1967JurnalistDistribuitorSocept-Constanța
31SlobodcicovLudmila1979Inginer ITFundraiserCCF Moldova
32BarbacaruDionis1984ContabilitateContabilContabil Plus SRL
33BonteaLia2001Relații clienți bankingConsilier relații cliențiMAIB S.A.
34OnilovMarin1988Inginer sist. radioelectric.Admin. de rețeaAgro RodCom
35CociugIon1983EconomistAdmin.Viprocell
36ȘalaruNina1991PedagogPedagogIP Grădina Secretă
37SpatariMaria1988MedicMedicCNAMUP
38SardariVasile1995Asistent medicalInstructorAutocentru Select SRL
39IlușcaDiana1982JuristAdmin.Diana-Prim
40CorețchiOleg1979Drept vamalAdmin.Euroscop SRL
41CuțitariMaia1979Educator pedagogEducatorCentrul ed. Lumea mea
42TataruIon1972Inginer amenagist
43VrabiiDaniela1991FarmacistProduct managerGM Pharma
44BeneaIon1984PedagogProfesorGimnaziul ”Gh. Rîșcanu” or. Rîșcani
45BotnariNadejda1994ContabilitateContabil de gestiuneSTRYD Ltd
46CiobanuRuslan1988PedagogTextil Nord
47CodreanuOlivia2001Vânzări și MarketingConsultant marketingESSENCE mediacom WPP Austria
48GrigoriuIonel1990PedagogProfesorLT George Călinescu
49BîlbaDiana1986
50EneSergiu1979Tehnologii informaționaleWeb design consultantLiber profesionist
51BucurCristina1985TraducatorProfesorAcord Plus SRL
52GribinceaDorin1983ActorLiber profesionist
53AgheniElena1989Business și administrarecontabilAgrogârla
54GanușceacIon1982PolițistLiber profesionist
55BotnariMarcel1990AgricultorMecanic mașini agricoleAgrodomestic SRL

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat pe 28 septembrie 2025 lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc.

Tag-uri:
Distribuie articolul: