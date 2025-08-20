Un prorector ASEM, un primar și profesori: lista candidaților PNM la alegerile parlamentare
Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM), înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din toamnă, are pe lista de candidați la funcția de deputat 55 de persoane. Aceștia profesează în diverse domenii – de la manageri și administratori, până la profesori și directori.
Pe listă se află 25 de femei și 30 de bărbați, respectând cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.
Printre numele care atrag atenția se numără numele prorectorului Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Igor Melnic, actrița Victoria Botnar și primarul de Chiperceni, Ion Botnari,
|Nr.d/o
|Nume
|Prenume
|Anul nașterii
|Profesia
|Funcția
|Locul de muncă
|1
|Galbur
|Dragoș
|1988
|Medic
|Președinte
|PNM
|2
|Codreanu
|Tatiana
|1982
|Resurse umane
|Director comunicare
|CCF Moldova
|3
|Melnic
|Igor
|1974
|Economist
|prorector
|ASEM
|4
|Muntean
|Neli
|1979
|Economist
|Conf. univ.
|UTM
|5
|Sajin
|Octavian
|1986
|Medic
|Șef lab. șt.
|ANSP
|6
|Faina
|Ivan
|1987
|Marketing
|Director
|Fine Digital
|7
|Afanas
|Dan
|1997
|Teh. emer.
|Liber prof.
|F.O.P. Afanas Dan
|8
|Bătrînac
|Iulia
|1969
|Pedagogeconomist
|Director
|Grădinița nr.79
|9
|Botnar-Gribincea
|Victoria
|1982
|Actor teatru cinema
|Actor
|Teatru Geneza Art
|10
|Cotruță
|Călin
|1980
|Jurist
|Admin.
|Vest-Exim
|11
|Strîmbeanu
|Alexandru
|1981
|Jurist
|Consilier
|Primăria Pantelimon
|12
|Botnari
|Ion
|1987
|Contabil
|Primar
|Chiperceni
|13
|Stratin
|Lilia
|1986
|Profesor
|Profesor
|CTF Bălți
|14
|Slobodcicov
|Alexandru
|1980
|Inginer IT
|Arhitect Software
|Endava SRL
|15
|Bontea
|Dan
|1996
|Jurist
|Jurist
|OCN Credits 2 All
|16
|Benea
|Cristina
|1986
|Antreprenor
|Manager
|Salon de cosmetolog
|17
|Sajin
|Ada
|1988
|Medic
|Manager
|GM Pharma.
|18
|Ciolacu
|Ion
|1990
|Jurist
|Inspector principal
|Serviciul Vamal RM
|19
|Hîncu
|Victor
|1987
|Securitate
|Ofițer securitate
|Security Service Ltd
|20
|Pavlovschi
|Nina
|1977
|Medic
|Medic
|AMT Centru
|21
|Grosu
|Vasile
|1988
|Protecția mediului
|–
|–
|22
|Balacan
|Olesea
|1989
|Profesoară
|Profesoară de istorie
|LLMM
|23
|Nartea
|Clavdia
|1986
|Antropolog
|–
|–
|24
|Lapp
|Tudor
|1999
|Formator
|Formator
|UPS Ion Creangă
|25
|Vîrtos
|Vladislav
|1979
|Jurist
|Șef dep. Marketing
|Com. Național Olimpic
|26
|Sanduleac
|Ana
|1974
|Economist
|Casier superior
|„Prima finanțare”
|27
|Spatari
|Teodor
|1994
|Pedagog
|Director
|CC Chiperceni
|28
|Rusu
|Virginia
|1992
|Economist
|Director financiar
|LuxeBrit Group Ltd
|29
|Cucoș
|Adelina
|1979
|Administrație
|Agent. Admin.
|Spital Lasalle, Canada
|30
|Dendiu
|Doru-Liviu
|1967
|Jurnalist
|Distribuitor
|Socept-Constanța
|31
|Slobodcicov
|Ludmila
|1979
|Inginer IT
|Fundraiser
|CCF Moldova
|32
|Barbacaru
|Dionis
|1984
|Contabilitate
|Contabil
|Contabil Plus SRL
|33
|Bontea
|Lia
|2001
|Relații clienți banking
|Consilier relații clienți
|MAIB S.A.
|34
|Onilov
|Marin
|1988
|Inginer sist. radioelectric.
|Admin. de rețea
|Agro RodCom
|35
|Cociug
|Ion
|1983
|Economist
|Admin.
|Viprocell
|36
|Șalaru
|Nina
|1991
|Pedagog
|Pedagog
|IP Grădina Secretă
|37
|Spatari
|Maria
|1988
|Medic
|Medic
|CNAMUP
|38
|Sardari
|Vasile
|1995
|Asistent medical
|Instructor
|Autocentru Select SRL
|39
|Ilușca
|Diana
|1982
|Jurist
|Admin.
|Diana-Prim
|40
|Corețchi
|Oleg
|1979
|Drept vamal
|Admin.
|Euroscop SRL
|41
|Cuțitari
|Maia
|1979
|Educator pedagog
|Educator
|Centrul ed. Lumea mea
|42
|Tataru
|Ion
|1972
|Inginer amenagist
|–
|–
|43
|Vrabii
|Daniela
|1991
|Farmacist
|Product manager
|GM Pharma
|44
|Benea
|Ion
|1984
|Pedagog
|Profesor
|Gimnaziul ”Gh. Rîșcanu” or. Rîșcani
|45
|Botnari
|Nadejda
|1994
|Contabilitate
|Contabil de gestiune
|STRYD Ltd
|46
|Ciobanu
|Ruslan
|1988
|Pedagog
|–
|Textil Nord
|47
|Codreanu
|Olivia
|2001
|Vânzări și Marketing
|Consultant marketing
|ESSENCE mediacom WPP Austria
|48
|Grigoriu
|Ionel
|1990
|Pedagog
|Profesor
|LT George Călinescu
|49
|Bîlba
|Diana
|1986
|–
|–
|–
|50
|Ene
|Sergiu
|1979
|Tehnologii informaționale
|Web design consultant
|Liber profesionist
|51
|Bucur
|Cristina
|1985
|Traducator
|Profesor
|Acord Plus SRL
|52
|Gribincea
|Dorin
|1983
|Actor
|–
|Liber profesionist
|53
|Agheni
|Elena
|1989
|Business și administrare
|contabil
|Agrogârla
|54
|Ganușceac
|Ion
|1982
|Polițist
|–
|Liber profesionist
|55
|Botnari
|Marcel
|1990
|Agricultor
|Mecanic mașini agricole
|Agrodomestic SRL
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat pe 28 septembrie 2025 lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc.