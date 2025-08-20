Un prorector ASEM, un primar și profesori: lista candidaților PNM la alegerile parlamentare

Partidul Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM), înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din toamnă, are pe lista de candidați la funcția de deputat 55 de persoane. Aceștia profesează în diverse domenii – de la manageri și administratori, până la profesori și directori.

Pe listă se află 25 de femei și 30 de bărbați, respectând cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.

Printre numele care atrag atenția se numără numele prorectorului Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Igor Melnic, actrița Victoria Botnar și primarul de Chiperceni, Ion Botnari,

Nr.d/o Nume Prenume Anul nașterii Profesia Funcția Locul de muncă 1 Galbur Dragoș 1988 Medic Președinte PNM 2 Codreanu Tatiana 1982 Resurse umane Director comunicare CCF Moldova 3 Melnic Igor 1974 Economist prorector ASEM 4 Muntean Neli 1979 Economist Conf. univ. UTM 5 Sajin Octavian 1986 Medic Șef lab. șt. ANSP 6 Faina Ivan 1987 Marketing Director Fine Digital 7 Afanas Dan 1997 Teh. emer. Liber prof. F.O.P. Afanas Dan 8 Bătrînac Iulia 1969 Pedagogeconomist Director Grădinița nr.79 9 Botnar-Gribincea Victoria 1982 Actor teatru cinema Actor Teatru Geneza Art 10 Cotruță Călin 1980 Jurist Admin. Vest-Exim 11 Strîmbeanu Alexandru 1981 Jurist Consilier Primăria Pantelimon 12 Botnari Ion 1987 Contabil Primar Chiperceni 13 Stratin Lilia 1986 Profesor Profesor CTF Bălți 14 Slobodcicov Alexandru 1980 Inginer IT Arhitect Software Endava SRL 15 Bontea Dan 1996 Jurist Jurist OCN Credits 2 All 16 Benea Cristina 1986 Antreprenor Manager Salon de cosmetolog 17 Sajin Ada 1988 Medic Manager GM Pharma. 18 Ciolacu Ion 1990 Jurist Inspector principal Serviciul Vamal RM 19 Hîncu Victor 1987 Securitate Ofițer securitate Security Service Ltd 20 Pavlovschi Nina 1977 Medic Medic AMT Centru 21 Grosu Vasile 1988 Protecția mediului – – 22 Balacan Olesea 1989 Profesoară Profesoară de istorie LLMM 23 Nartea Clavdia 1986 Antropolog – – 24 Lapp Tudor 1999 Formator Formator UPS Ion Creangă 25 Vîrtos Vladislav 1979 Jurist Șef dep. Marketing Com. Național Olimpic 26 Sanduleac Ana 1974 Economist Casier superior „Prima finanțare” 27 Spatari Teodor 1994 Pedagog Director CC Chiperceni 28 Rusu Virginia 1992 Economist Director financiar LuxeBrit Group Ltd 29 Cucoș Adelina 1979 Administrație Agent. Admin. Spital Lasalle, Canada 30 Dendiu Doru-Liviu 1967 Jurnalist Distribuitor Socept-Constanța 31 Slobodcicov Ludmila 1979 Inginer IT Fundraiser CCF Moldova 32 Barbacaru Dionis 1984 Contabilitate Contabil Contabil Plus SRL 33 Bontea Lia 2001 Relații clienți banking Consilier relații clienți MAIB S.A. 34 Onilov Marin 1988 Inginer sist. radioelectric. Admin. de rețea Agro RodCom 35 Cociug Ion 1983 Economist Admin. Viprocell 36 Șalaru Nina 1991 Pedagog Pedagog IP Grădina Secretă 37 Spatari Maria 1988 Medic Medic CNAMUP 38 Sardari Vasile 1995 Asistent medical Instructor Autocentru Select SRL 39 Ilușca Diana 1982 Jurist Admin. Diana-Prim 40 Corețchi Oleg 1979 Drept vamal Admin. Euroscop SRL 41 Cuțitari Maia 1979 Educator pedagog Educator Centrul ed. Lumea mea 42 Tataru Ion 1972 Inginer amenagist – – 43 Vrabii Daniela 1991 Farmacist Product manager GM Pharma 44 Benea Ion 1984 Pedagog Profesor Gimnaziul ”Gh. Rîșcanu” or. Rîșcani 45 Botnari Nadejda 1994 Contabilitate Contabil de gestiune STRYD Ltd 46 Ciobanu Ruslan 1988 Pedagog – Textil Nord 47 Codreanu Olivia 2001 Vânzări și Marketing Consultant marketing ESSENCE mediacom WPP Austria 48 Grigoriu Ionel 1990 Pedagog Profesor LT George Călinescu 49 Bîlba Diana 1986 – – – 50 Ene Sergiu 1979 Tehnologii informaționale Web design consultant Liber profesionist 51 Bucur Cristina 1985 Traducator Profesor Acord Plus SRL 52 Gribincea Dorin 1983 Actor – Liber profesionist 53 Agheni Elena 1989 Business și administrare contabil Agrogârla 54 Ganușceac Ion 1982 Polițist – Liber profesionist 55 Botnari Marcel 1990 Agricultor Mecanic mașini agricole Agrodomestic SRL

