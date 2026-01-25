UE limitează călătoriile diplomaților ruși în spațiul Schengen, începând cu 25 ianuarie

Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică, 25 ianuarie 2026, pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări, informează dpa, preluată de Agerpres și G4Media.

Când călătoresc în spaţiul Schengen în afara ţării gazdă, diplomaţii şi funcţionarii consulari ruşi, precum şi personalul şi membrii familiilor acestora, vor fi de acum înainte obligaţi să notifice ţara de destinaţie şi orice ţară de tranzit cu cel puţin 24 de ore înainte de călătorie.

Statele membre pot introduce totodată o solicitare de autorizare pentru intrare sau tranzit pentru a avea posibilitatea de a interzice călătoria în caz de dubiu. Deplasările în interiorul graniţelor ţării gazdă nu trebuie înregistrate.

Măsura a fost adoptată oficial în octombrie 2025, ca parte a unui pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

UE a declarat că măsurile sunt implementate pe motiv că unele dintre persoanele în cauză participă la operaţiuni de culegere de informaţii în favoarea Moscovei, inclusiv spionaj şi diseminare de dezinformare despre război pentru a distorsiona opinia publică.

Potrivit oficialilor UE, încălcările cerinţelor ar putea fi pedepsite prin retragerea acreditării diplomatice.

Până acum, diplomaţilor ruşi li s-a permis, în general, să călătorească liber în UE. Ţările est-europene au criticat acest privilegiu ani de zile, dar alte state membre s-au temut că restricţiile de călătorie ar putea declanşa contramăsuri pentru diplomaţii europeni din Rusia.