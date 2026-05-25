Trupe speciale din R. Moldova, România şi Ungaria, prezente la un exerciţiu de pregătire tactică la Botoșani

Peste 100 de poliţişti şi luptători din cadrul structurilor de intervenţie din Republica Moldova, Ungaria și România participă, începând de luni, 25 mai, la un amplu exerciţiu de antrenament integrat organizat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, scrie G4Media.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, la exerciţiul „Blue Guardians” iau parte poliţişti ai Brigăzii cu destinaţie specială „Fulger” din Republica Moldova, ai Ministerului Apărării Naţionale şi ai Poliţiei de Intervenţie şi Servicii Speciale Keszenleti Rendorseg din Ungaria, polițiști din serviciile de acţiuni speciale din judeţele Maramureş, Satu-Mare, Suceava, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Tulcea, Bistriţa Năsăud, alături de reprezentanţi ai trupelor speciale ale Penitenciarului Botoşani, jandarmi ai Inspectoratelor Judeţene de Jandarmi Botoşani şi Suceava.

„Pe parcursul întregii săptămâni, participanţii vor desfăşura activităţi complexe de pregătire tactică, antrenamente în teren dificil şi trageri cu toate categoriile de armament din dotare, în condiţii care simulează intervenţii reale. Obiectivele acestei activităţi sunt perfecţionarea intervenţiilor în situaţii de risc ridicat, creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie, armonizarea procedurilor şi dezvoltarea unei culturi comune de securitate”, au precizat reprezentanţii IPJ Botoşani.

Exerciţiul se va încheia pe 29 mai cu o demonstraţie tactică care va pune accent pe cooperarea interinstituţională, coordonarea în teren şi reacţia integrată la ameninţări deosebite.